Rockabilly-kitaravirtuoosin ensimmäinen sooloalbumi seitsemään vuoteen ei tarjoa yllätyksiä.

Albumi / Neo-Rockabilly. Brian Setzer: Gotta Have the Rumble (Surfdog). ★★★

Stray Cats -yhtyeen laulunkirjoittajana ja keulakuvana rockabillyn muotokielen 1980-luvun aamukasteessa mullistanut Brian Sezter, 62, sen kuin porskuttaa.

Gotta Have the Rumble on kaksi Grammy-palkintoa voittaneen Setzerin 27. studio­albumi, kun mukaan lasketaan soolo­töiden lisäksi sekä Stray Catsin että Brian Setzer Orchestra -big bandin kanssa tehdyt albumit. Samalla se on tekijänsä ensimmäinen soololevy seitsemään vuoteen.

Suomessa Setzerin asema on peruskallioon juntattu: vielä aivan viime vuosinakin miehen projektit ovat olleet takuuvarmoja vetonauloja Kirjurinluodon päälavalle Pori jazzin perjantai-iltaan.

Setzer on kiistatta maailman menestynein ja tunnetuin rockabilly-musiikin tekijä tyylilajin 1950-luvun alkuperäisten artistien jälkeen.

Olisi esimerkiksi mahdotonta kuvitella, että yksikään toinen alan artisti olisi saattanut päästä Simpsons-tv-sarjan animaatiohahmoksi muun muassa Mick Jaggerin ja AC/DC:n Youngin veljesten oheen.

Tämä kaikki kertoo kuitenkin enemmän Brian Setzerin kuin rockabillyn kulttuurisesta statuksesta.

Välillä on tuntunut suorastaan siltä, että rockabilly on popmusiikin kollektiivisissa Linnan juhlissa kuin se ensimmäisen puolen tunnin aikana paikalta poistettu häirikkö, jota kukaan ei enää kehtaa tuntevansa.

Tyylin yleisesti arvostettuna mestarina Setzer on puolestaan eräänlainen tämän säännön vahvistava poikkeus.

Ikoninen asema on usein myös taiteellinen riippakivi, ja Gotta Have the Rumble -albumi tuo paikoin kiusallisesti päivänvaloon, ettei Setzer ole poikkeus.

Mustan bluesin ja valkoisen countryn fuusiona 1950-luvun puolivälissä kehittynyttä rockabillyä pidetään nykyisen rock-musiikin varhaismuotona. Myöhemmin tulleen rockin tavoin rockabilly on pohjimmiltaan kitaramusiikkia.

Setzer on johdonmukaisesti kuljettanut lajityypin kitarointia lakipisteeseensä. Hänen soitossaan on paljon jazzia, innovointia ja puhdasta improvisointia.

Miehen tekemisiä seuranneen korvaan Gotta Have the Rumble kuulostaa kuitenkin siltä kuin Setzer olisi lainannut kaikki kuviot aiemmilta levyiltään.

Oman tuotannon larppaaminen vaivaa myös laulunkirjoittamista. Laulut ovat sinänsä hyvin tehtyjä, niiden rakenteet koherentteja ja useat uusistakin kappaleista takertuvat tärykalvoon tiukasti.

Kiusalliseksi asia muuttuu, kun Setzer ryhtyy kierrättämään kliseitä, jotka hän on itse luonut.

Tympein kliseekiintiö on kappale nimeltä Rockabilly Riot. Nimen ympärille kehitettyyn hokemaan rakennettu koukku on niin ilmeinen ja niin lukemattomia kertoja kuultu, että harva toinen nykyhetken rockabilly-yhtye olisi edes kehdannut levyttää sitä.

”Uudistumista” ilmentävät lähinnä tuotannolliset valinnat, kuten Smash Up On Highway One -kappaleen kireä ja metallinen kitarasoundi, joka on Setzerille epätyypillisen 2000-lukuinen. Mieleen tulevat lähinnä modernit psychobilly-yhtyeet, kuten Tiger Army.

Tämä on kuitenkin kosmeettista. Syvemmällä sävellyksellisellä tasolla uusia ideoita ei liiemmin kipinöi.

Gotta Have the Rumble pokkaa nimellään Stray Catsin debyyttialbumin Rumble In Brighton -kappaleeseen. Tämä on sopivaa siinä mielessä, että uusi albumi on soundiltaan ja sovituksiltaan niin kutsuttua neo-rockabillyä, eli rockabillyä sovitettuna oman aikakautensa vaikutteisiin ja soundi-ideaaleihin, mitä ideaa Stray Cats oli aikoinaan vakiinnuttamassa ja osittain myös luomassa.

Levyn parhaisiin raitoihin lukeutuva The Wrong Side Of The Tracks tulee tämän maiseman ulkopuolelta. Film noir- tunnelmaan ja mahtipontiseen sovitukseen upotettu teinitragedia lähentelee Brian Setzer Orchestran komeimpia hetkiä.

Jos Stray Cats oli neo-rockabillyn alkuperäinen innovaattori ja suurvisiiri, monet opetuslapsiksi tunnustautuneista ovat menneet sittemmin ohi.

Niin ruotsalainen Fatboy-yhtye kuin Setzerin maanmies JD McPherson luovat tällä hetkellä osittain samoista aineksista kiinnostavampaa ja persoonallisempaa musiikkia kuin Brian Setzer.

Gotta Have the Rumblella Setzerin kitaransoitto on alusta loppuun teknisesti taitavaa ja virheetöntä, sovitukset moitteettomia. Kaikki toimii teoriassa täydellisesti, kuten Setzerillä aina.

Tämä ei kuitenkaan nosta kokonaisuutta riehaannuttavaksi ja puoleensa toistuvasti vetäväksi rokkielämykseksi.

Jos rockabilly-nuorisoa olisi yhä olemassa, huudahtaisin nyt toiveen: tulkaa ja varastakaa kruunu Brianin päästä! Kuninkaalla alkavat olla ideat lopussa.

Kriitikon tärpit: Kotimaiset roots-musiikin uutuudet ansaitsevat enemmän tähtiä kuin Brian Setzer

Single / Surf / Rock’n’Roll

The Whistle Bait: At The Beach. Goofin’. ★★★★

Haminalainen The Whistle Bait on rikastuttanut suomalaista perinne-rock’n’rollin kenttää jo vuodesta 1984. Monet muistavat yhtyeen laulajan Vesa Haajan myös The Agents -yhtyeen solistina vuosilta 2008 – 2018. Liki kymmenen vuoden tauon jälkeen Whistle Bait palaa keskuuteemme vinyylipuristeen muodossa ja korvamerkkaa itselleen uuden aluevaltauksen. Upeasti soundaava At The Beach on täysiverinen laulettu surf-numero, jossa ei kaiu nuottiakaan pohjoismaisen rautalangan melankoliaa.

Ensi iskusta alkaen Etelä-Kalifornian aurinko pärähtää paistamaan keskelle täkäläistä kaamosta.

Single / Garage Rock / Pop

Mike Bell Cartel: Wait! Beluga Records. ★★★★

Mike Bell & The Belltones -yhtyeessään traditionalistista rockabillyä kansainvälisille alakulttuurikentille hyvällä menestyksellä vieneen Miikka Siiran uusi projekti yllättänee monet miehen tekemisiä seuranneet; Mike Bell Cartelin esikois-single vuoroin helisee ja rähisee tyylipuhtaan 1960 -lukuisesti. Tajuntaan takertuva pophelmi Wait! on kuin The Byrds -yhtyeen vuonna 1966 levyttämä, mutta sittemmin kadonnut klassikko. Kääntöpuolelta löytyy farfisa-urun ryydittämää garagerockia samalta aikakaudelta.

Muun muassa kitaristi Pekka Laineen ja rumpali Ville Särmän sisäänsä kätkevä yhtye puhaltaa Siiran sävellyksiin sielun perioditeknisestä vinkkelistä moitteettomasti.

Albumi / Blues

The Gin Mill Trio: Atomic Blues Hits. Goofin’. ★★★★

The Gin Mill Trion missiona on tavoittaa 1950-luvun puolivälin autenttinen musta blues-soundi. Kolme kokenutta helsinkiläistä soittajaa saavuttaa tavoitteensa suorastaan holtittoman täydellisesti, viimeisintä sovituksellista ja soinnillista nyanssia myöten. Kuunnellessa on helppo kuvitella itsensä Memphisin Beale Streetin varren terassille, sinne kadun varjoisalle puolelle.

Erja Lyytikäisen siistin soundin ystäville nämä ”atomiajan blues-hitit” saattavat olla liiaksi Missisippi-joen suiston kurastamia, mutta esimerkiksi The White Stripes -yhtyeen fanien luulisi makustelevan tätä mutakakkua mielellään.

Single / Trad

Rockabilly. Hal Peters and His Trio: Big Bad Blues. Bluelight. ★★★★

Traditionalistisen rockabillyn pioneeriyhtyeisiin kansainvälisestikin lukeutuva Hal Peters and His Trio on aurannut perinnepolkuaan puhtaaksi pian 40 talven ajan. Ensi helmikuussa ilmestyvää uutta albumia ennakoiva kolmen kappaleen single jatkaa samaa tarinaa, minkä vuonna 1985 ilmestynyt mestarillinen debyyttialbumi aloitti.

Tällä kertaa yhtye keskittyy kappalevalinnoissaan alkuperäisen rockabillyn muotokielen keskeisen arkkitehdin Carl Perkinsin materiaaliin. Artistin 1960-luvun tuotantoa edustava, aikakaudelleen erittäin epätyypillinen rivakka junakomppi-rockabilly Big Bad Blues taipuu helsinkiläisten käsissä sulavasti kuin metalli Lokomon valimossa.

