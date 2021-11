Cannes-palkitulla Hytti nro 6:lla oli avausviikonloppunaan 19 000 katsojaa .

James Bondin seikkailut ovat kiinnostaneet suomalaisia tälläkin kertaa: Elokuva 007 No Time To Die on pysytellyt koko syksyn tilastojen kärjessä. Nuori mies käveli James Bond -elokuvan mainoksen ohi kauppakeskus Triplassa lokakuussa.

Uusin James Bond-elokuva 007 No Time To Die on ylittänyt Suomessa yli puolen miljoonan katsojan rajapyykin.

007 No Time To Die on kerännyt syyskuun lopun ensi-illastaan lähtien toistuvasti eniten katsojia Suomessa, ja se on myös tähän mennessä Suomen koko vuoden katsotuin elokuva.

Elokuvan on nähnyt nyt kaikkiaan 507 000 katsojaa ympäri maata.

Tulos on harvinainen. Esimerkiksi vuonna 2019 ainoastaan tuon vuoden katsotuin elokuva Frozen 2 ylitti Suomessa saman rajapyykin, vuonna 2018 ei yksikään. Omassa luokassaan on Tuntematon sotilas, joka vuonna 2017 sai kaikkiaan yli miljoona katsojaa.

Viime perjantaina Suomen elokuvateattereihin saapunut Juho Kuosmasen ohjaama Cannes-menestyjä Hytti nro 6 keräsi avausviikonloppunaan lähes 19 000 katsojaa. Elokuva oli viikonloppuna vasta Suomen toiseksi katsotuin elokuva, sillä Bond-elokuvan kävi katsomassa viikonloppuna yli 25 000 katsojaa.

Hytti nro 6 -elokuvaa näytettiin viikonlopun aikana 113 valkokankaalla, kun Bond-elokuvaa näytettiin kaikkiaan 104 kankaalla.

Kun otetaan huomioon myös satunnaiset ennakkonäytökset, elokuva on kerännyt Suomessa kaikkiaan 26 600 katsoja

Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta oli Juuso Syrjän ohjaama ja Ville Virtasen tähdittämä Sorjonen: Muraalimurhat, joka keräsi 12 900 katsojaa. Jo keskiviikkona ensi-iltansa saanut trilleri keräsi viime viikolla kaikkiaan 19 600 katsojaa.