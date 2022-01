Jo Nesbøn uudessa teoksessa rikostarinoiden taso vaihtelee ja osa jää heikoiksi – Teksteistä paras on hienosti ja jännittävästi rakennettu

Kirjavan tasoinen tarinapaketti maittaa seuraavaa Harry Hole -romaania odotellessa.

Romaani

Jo Nesbø: Rottien saari (Rotteøya og andre fortellinger). Suom. Pirkko Talvio-Jaatinen. Johnny Kniga. 443 s.

Norjalainen Jo Nesbø on noussut Pohjoismaiden arvostetuimpien dekkarikirjailijoiden joukkoon alkoholin kanssa kamppailevasta poliisi Harry Holesta kertovilla kirjoillaan. Mutta Nesbø on kirjoittanut myös paljon muutakin, kuten novelleja, joita suomeksi on viime vuonna ilmestynyt kaksi kokoelmaa.

Kesällä ilmestynyt Mustasukkainen mies oli viiden rikostarinan sikermä, jonka keskeisenä aiheena oli mustasukkaisuus. Rottien saari puolestaan tarjoaa viisi tarinaa, joista useimmissa eletään dystooppisessa lähitulevaisuudessa.

Tarinat ovat tasoltaan varsin vaihtelevia, eivätkä aina edusta Nesbøä parhaimmillaan. Silti niissä on toimivia aineksia, parissa jopa kiitettävästi.

Niminovellissa Rottien saari pandemia ja sota ovat romahduttaneet länsimaiset yhteiskunnat. Rikkaat pakenevat kaupungeista, jotka ovat jääneet väkivaltaisten jengien hallintaan.

Tarinassa lakiin ja oikeudenmukaisuuteen uskova päähenkilö tekee lopulta sen kaikkein kauheimman teon, perustellakseen sitä sitten vastustajalleen suomalla vapaalla tahdolla. Moraalinen pohdinta yhdistyy tarinassa viiltävään ironiaan.

Makulaattorissa eletään niin ikään sodan ja taudin runtelemassa lähitulevaisuudessa. Päähenkilö, lääketehtaan lahjakas tutkija, pyyhkii aivoistaan muistikuvia muistimakulaattorilla, jotta ne eivät päätyisi ahneen lääketehtailijan käyttöön. Lievästi scifi-henkisestä tarinasta on vaikea löytää oikein mitään pointtia.

Kaskaat on sekä romanttinen rakkaustarina että pintapuolista höpinää rinnakkaistodellisuuksista sekä siirtymisestä niiden välillä. Väriä tarinaan antavat Espanjan maisemat ja Pamplonan härkäjuoksu.

Seerumissa isänsä kuolemaa suunnitteleva kelvoton nuorukainen saa huomata isän kääntävän häijyn pelin toisinpäin. Botswanaan käärmefarmille sijoittuva heppoinen tarina olisi voinut ilmestyä aikanaan Alfred Hitchcockin nimellä ratsastaneessa kioskikirjasarjassa.

Ja sitten tullaan viimeiseen tarinaan Musta hevonen ja viimeinkin sinne, missä Nesbøn kertojanlahjat ja hänen tähän kokoelmaan valitsemansa julman ironian teema yhdistyvät todella onnistuneesti.

Jälleen ollaan hajonneessa yhteiskunnassa, jota hallitsevat suuryritysten kartellit. Kaksi kartelleille työskentelevää palkkamurhaaja, menetettyä perhettään sureva psykologi ja kreikkalainen psykopaatti, ottavat mittaa toisistaan viimeisen kerran.

Tarina on hienosti ja jännittävästi rakennettu nokkelaa loppuratkaisuaan myöten. Ja myös todella julma, myös häijyn humoristisesti, vaikka tuntuukin ilkeältä mainita huumori tämän tarinan yhteydessä.

Siis kirjava paketti norjalaismestarilta tällä kertaa, seuraavaa Harry Hole -kirjaa odotellessa.