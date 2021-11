Laulaja julisti joulunajan alkaneeksi saman tien, kun Halloween-aika päättyi. Video on saanut sosiaalisessa mediassa valtavan suosion.

Mariah Carey esiintymässä All I Want For Christmas -konsertissa New Yorkissa vuonna 2015.

Joulu on täällä! Tai ainakin ihan pian, julistaa ”joulun kuningattareksi” tituleerattu Mariah Carey.

Kun päivä vaihtui marraskuun ensimmäiseksi maanantaiksi, laulaja-lauluntekijä julkaisi sosiaalisen median tileillään videon.

Videossa kuvataan ensin Halloween-koristeita ja kolmea kurpitsaa, joihin on kaiverrettu It’s not time eli ”ei ole aika”. Herätyskello raksuttaa. Pitkään punaiseen glittermekkoon ja -korkokenkiin pukeutunut Carey hakkaa karkkikepiksi naamioidulla pesäpallomailalla kurpitsan murskaksi ja alkaa nauraa.

All I Want for Christmas Is You -jouluhitti pärähtää soimaan. Carey ilakoi lahjapakettien ja muiden jouluhärpäkkeiden keskellä pienen koiran kanssa.

Video päättyy ilmoitukseen, jossa julistetaan, että ”nyt on aika” kolmella huutomerkillä. ”Hakata kurpitsa ja kohdella sitä piiraana... koska meidän pitää vielä selviytyä kiitospäivästä”, teksti jatkuu.

Sosiaalisessa mediassa suuren suosion saanut video vihjaa samaan aikaan, että jotain jännittävää tapahtuu viides marraskuuta. Myöhemmin Carey julkaisi mainoksen Khalidin ja Kirk Franklinin kanssa tehdystä uudesta joulukappaleestaan Fall In Love At Christmas.

Carey on vannoutunut joulufani, ja joulun ajan aikaisesta julistamisesta onkin tullut jonkinlainen laulajan harjoittama perinne.

Vuonna 2019 Grammy-palkittu artisti julkaisi, niin ikään heti marraskuun ensimmäinen päivänä, uuden jouluaiheisen videon All I Want for Christmas Is You -kappaleeseen ja lisäsi Twitteriin videon, jossa Halloween-asu vaihtuu joulupyjamaan ja itse joulupukki soittaa laulajalle.

Mariah Careyn vuonna 1994 julkaistu All I Want for Christmas Is You on yksi laulajan kuuluisimmista hiteistä ja vähintään yhtä puhkisoitettu jouluhitti kuin Whamin Last Christmas.

Vuonna 2019 kappale teki historiaa nousemalla Billboardin Hot 100 -listan kärkeen 25 vuotta myöhässä. Mikään muu kappale ei ollut tehnyt aiemmin yhtä kauan matkaa Billboardin ykköspaikalle.

All I Want for Christmas Is You oli ensimmäinen joululaulu listan ykköspaikalla 60 vuoteen.

Lue lisää: Vaikka Mariah Carey oli ollut albumilistan ykkösenä jo viikkoja, hän ei tiennyt suosiostaan: Puoliso hallitsi laulajatähden elämää vuosia häikäilemättömästi

Lue lisää: Mariah Careyn joululaulu nousi listaykköseksi 25 vuotta julkaisunsa jälkeen – Menestyksen taustalla on sarja ennen­näkemättömiä markkinointiponnistuksia