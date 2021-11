Hanna Ekola esittää Villihevosia -kappaletta välillä karaokessa. ”Monet tulevat sanomaan, että tuohan kuulostaa ihan aidolta.”

”Vieläkö on villihevosia? Ja vieläkö jossain mustalainen, laulaa ja tanssii mustalaisnainen?”

Harva pystyy lukemaan tekstinpätkää kuulematta mielessään tarttuvaa laulumelodiaa. Vuonna 1990 singlenä julkaistu Villihevosia on kertakuulemalla päähän pureutuva kotimaisen iskelmämusiikin klassikko ja tunteita moniin suuntiin herättävä ikivihreä.

Vuonna 1991 kappale soi kaikkialla. Sitä hoilattiin karaokeravintoloissa ympäri Suomen, ja se kuultiin jopa suositussa Tenavatähti-lastenkilpailussa.

Lopulta se kohosi koko vuoden soitetuimmaksi radiobiisiksi. Taakse jäi muun muassa sellaisia jättihittejä kuin Bryan Adamsin (Everything I Do) I Do It for You, Roxetten Joyride ja Samuli Edelmannin Peggy.

Moni oli yllättynyt.

KAIKKEIN yllättynein oli silti laulun esittäjä itse. Hanna Ekola oli kappaleen ilmestyessä 28-vuotias teologian opiskelija ja kristillisessä Sanansaattaja-lehdessä työskennellyt toimittaja, jonka tulevaisuuden suunnitelmiin levylaulajan ura ei ollut kuulunut.

Laulamisesta hän kyllä piti kovasti. 1980-luvun lopulla Ekola teki äidilleen äitienpäivälahjaksi demokasetin. Kasetti päätyi Ekolan artistina työskennelleelle siskolle Saara Suvannolle, joka kiikutti sen levymoguli Gugi Kokljuschkinin käsiin.

Marraskuussa 1989 solmittiin levysopimus. Samana päivänä Ekola valmistui teologian maisteriksi.

Tulevan albumin biisejä Ekola alkoi työstää yhdessä veljensä Martti Heikkilän kanssa. Yksi noista lauluista oli Heikkilän säveltämä ja sanoittama Villihevosia. Kappale ilmestyi debyyttilevyn kolmantena singlenä elokuussa 1990.

”Se muutti elämänsuunnitelmani”, Ekola sanoo.

VILLIHEVOSIA teki Ekolasta hetkessä yhden maan halutuimmista lavatähdistä ja siivitti albumimyynnin platinalukemiin. Emma-gaalassa hänet palkittiin vuoden naissolistitulokkaana.

Menestykseen hän sanoo suhtautuneensa kaksijakoisesti. Ihmisten tapaaminen tuntui Ekolasta mukavalta, mutta mediajulkisuudesta hän ei koskaan välittänyt.

”Olen pohjimmiltani aika ujo”, hän sanoo.

”Tuntui kuin olisin ollut Liisa ihmemaassa.”

Huippusuosio taittui lopulta muutamassa vuodessa. Ekola sanoo olleensa asiasta lopulta pelkästään helpottunut. Hän sai vuonna 1998 pojan, eikä iskelmämaailma tuntunut muutoinkaan aivan omimmalta alueelta.

Rauhoittuminen teki hyvää.

”Juha sanoi mulle alusta saakka, että muista Hanna, Linnanmäellä on mukava käydä, mutta sinne ei pidä jäädä pyörimään liian pitkäksi aikaa. Muuten menee pää pyörälle”, Ekola muistelee vuonna 2008 edesmenneen puolisonsa Juha ”Lido” Salosen neuvoneen.

VILLIHEVOSIA on edelleen Ekolan laulajanuran ylivoimaisesti suurin hitti. Spotifyssa kappaletta on striimattu yli kaksi miljoonaa kertaa. Ekola kertoo saavansa kappaleesta edelleen palautetta lähes viikoittain.

”Olen ajatellut aina, että ilman sitä en olisi juuri tässä. Se on ollut portti laulajanuralle, vaikka harvoin sitä enää esitänkään.”

Kappale on kerännyt vuosien varrella myös vähemmän mairittelevaa mainetta.

Vuonna 2015 Yle järjesti äänestyksen kaikkien aikojen ärsyttävimmästä Suomi-iskelmästä. Villihevosia nousi jokseenkin selkeäksi voittajaksi saatuaan lähes 17 prosenttia äänistä. Perusteluissa esiin nousivat useimmiten esille Ekolan persoonallinen ääni sekä laulun voimakas korvamatoefekti.

Ekola sanoo suhtautuvansa asiaan huumorilla.

”Ehkä siihen on tullut vähän legendaakin mukaan”, hän sanoo.

Ekola kertoo esittävänsä Villihevosia-kappaletta välillä karaokessa.

”Monet tulevat sanomaan, että tuohan kuulostaa ihan aidolta”, hän sanoo ja naurahtaa.

”Se on ihan hauskaa.”

VIIMEISEN lavakeikkansa Ekola teki vuonna 1997. Sen jälkeen laulajanura on jatkunut hengellisen materiaalin parissa ja siirtynyt ravintoloista ja iskemälavoilta kirkkoihin ja konserttisaleihin.

Esiintymisen ohessa hän on kirjoittanut kolmisenkymmentä kristillistä teosta.

”Sieltä löysin oman juttuni”, Ekola sanoo.

”Koen nykyisen työni erittäin merkitykselliseksi. On ihanaa nähdä, että laulut ja kohtaamiset antavat ihmisille jotain sellaista, jolla he jaksavat taas vähän matkaa eteenpäin. Silloin myös itse jaksan.”

Kuinka monesti häneltä kysytään, vieläkö on villihevosia?

Hyvin usein, Ekola naurahtaa.

”Ajattelen aina, että vitsit kuinka hienoa. Jos joku laulun vielä muistaa, niin en voi olla kuin ylpeä. Ihmisillä on kuitenkin hyvä tahto.”