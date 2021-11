Jaan Siitosen johtama Kielilähettiläät-hanke edistää ruotsin kielen opiskelua ja oppimista suomenkielisissä kouluissa. Hanke on saavuttanut suuren suosion ja se laajenee koko ajan.

Mitä hyötyä minulle on ruotsin kielestä? Voinko koskaan edes oppia sitä?

Onko pakko?

Näitä kysymyksiä saattaa moni suomenkielinen nuori parhaillaan pohtia mielessään. Silloin apua ja uutta näkökulmaa ajatuksiinsa voi saada kielilähettiläältä. He ovat eräänlaisia motivaattoreita, joiden tarkoitus on innostaa ja tukea ruotsin kielen opiskelua ja oppimista.

Suomenkielisten koulujen ruotsin kielen oppitunneilla heitä alkoi näkyä yhä enemmän kolme vuotta sitten. Nyt kielilähettiläitä on Suomessa jo yli 110. Jokaisella heistä on uniikki kertomuksensa siitä, miten juuri hän on oppinut ruotsin ja millaisia yllättäviäkin mahdollisuuksia se on hänelle elämässä avannut.

”Olemme tehneet yli tuhat vierailua huhtikuusta 2019 alkaen. Olemme vierailleet noin 230 koulussa aina ala-asteelta korkeakouluihin. Olemme kaikkialla Suomessa, ja nyt etävierailujen mahdollistamana voimme tehdä vierailuja minne vain”, kertoo toiminnanjohtaja Jaan Siitonen, joka on koko Kielilähettiläät-hankkeen alullepanija.

Kielilähettiläät on saavuttanut lyhyessä ajassa suuren suosion.

Mutta kuinka lukiossa approbaturin ruotsista kirjoittaneesta ja siihen hällä väliä -asenteella suhtautuneesta suomenkielisestä Siitosesta sukeutui ruotsinkielinen valtiotieteiden maisteri, jonka päätyö on nyt kannustaa muitakin opettelemaan ruotsia?

”Lukiossa olin varma, että en tule koskaan elämässäni käyttämään ruotsia. Päätin kuitenkin kohdata ennakkoluuloni ja mennä armeijaan Dragsvikiin. Ajattelin, että pystyn sen kokemuksen jälkeen hyvällä omallatunnolla vastustamaan ruotsin kieltä, kun tiedän, mistä puhun”, Siitonen kertoo.

Innostus ja motivaatio kielen oppimiseen iski kuitenkin heti Siitosen astuessa kasarmialueelle.

”Alokasaikana opin sanoja siten, että kun kuulin jonkin sanan, kirjoitin sen ylös ja katsoin merkityksen sanakirjasta. Minulla oli alokasvihko täynnä erilaisia sanalistoja.”

Jaan Siitosen mukaan kieli opitaan sana kerrallaan ja sanat tulevat vastaan täysin satunnaisessa järjestyksessä. Tämä näkyy hyvin Siitosen alokasvihkosta vuodelta 2007, johon hän on kirjannut ylös ruotsin kielen sanoja.

Alussa oli hyvin vaikeaa, ja Siitonen kohtasi myös jonkin verran kiusaamista. ”Tämä on armeija, eikä mikään kielikurssi”, murjaisi eräs alokas hänelle kerran.

Siitonen halusi oppia kielen puhumalla ja vaati aina, että kaikki puhuvat hänelle ruotsia.

”Aiheutin myös mielipahaa, koska he eivät halunneet kuunnella ruotsiani. En antanut sen häiritä. Tapasin myös tosi ihania ihmisiä, jotka auttoivat ja olivat iloisia, että olin tullut sinne ja halusin oppia kielen.”

Loppuvaiheessa Siitonen johti jo omaa ryhmää ruotsiksi, ja armeijan jälkeen hän hakeutui opiskelemaan ruotsinkielisiin oppilaitoksiin Helsingissä. Arcadassa ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa kielitaito kehittyi huimasti.

Vuodesta 2010 alkaen Siitonen alkoi itsenäisesti vierailla kouluissa.

”Otin yhteyttä ruotsinopettajiin pääkaupunkiseudulla ja kysyin, saanko tulla kertomaan oman tarinani, jotta oppilaat eivät tekisi samaa virhettä ruotsin kanssa kuin minä.”

Jaan Siitonen on Kielilähettäiden toiminnanjohtaja.

Kielilähettiläät-projekti syntyi, kun sen taustaorganisaatio Kansalliskielet -yhdistys sai kolmen vuoden rahoituksen Svenska kulturfondenilta.

Siitonen kertoo, että heidän tavoitteensa on tehdä kielilähettiläistä pysyvä lisä koulujen kielenopetukseen ja saada kaikille opettajille mahdollisuus tilata kielilähettiläs kurssilleen.

”Näemme, että tälle on vahva tarve, niin suuri palautevyöry opettajilta on tullut.”

Siitosen mukaan suuri syy projektin suosioon on ollut sillä, että opettajilla ja lähettiläillä on iso vapaus suunnitella yhdessä vierailun sisältö, miettiä esimerkiksi teemaa ja ottaa myös oppilaiden kielellinen taso huomioon.

”Olen saanut paljon palautetta opettajilta: he arvostavat sitä, että voivat itse vaikuttaa vierailun sisältöön. Jokaisella kielilähettiläällä on hyvin uniikki oma tarinansa. Räätälöinti on hyvä asia, koska silloin pystyy tekemään vierailusta oman näköisensä.”

Suurin osa lähettiläistä on suomenkielisiä, jotka ovat oppineet ruotsin.

Vuodesta 2020 lähtien mukana on ollut myös suomenruotsalaisia lähettiläitä, jotka puolestaan vierailevat ruotsinkielisten koulujen suomen tunneilla esimerkiksi Pohjanmaalla.

”Suomen kielen motivoimiselle on hirveän iso tarve ruotsinkielisissä kouluissa, etenkin ruotsinkielisillä alueilla.”

Ja nyt joulukuussa on käynnistymässä jälleen uusi pilotti. Siinä Suomeen muuttaneet ruotsalaiset, jotka esimerkiksi opiskelevat täällä ruotsin kielellä, vierailevat kotimaassaan ja kertovat Suomesta ja siitä, miten he muuttivat tänne.

Yksi suurin haaste projektissa on ollut oppilaiden aktivointi vierailutunneilla. Siihen on pyritty vaikuttamaan muun muassa siten, että lähettiläät kirjoittavat oppilaille kirjeen, jossa he kertovat oman tarinansa lyhyesti. Sen perusteella oppilaat voivat valmistella etukäteen muutamia kysymyksiä.

Jonna Kotivesi on yksi uusimmista kielilähettiläistä. Viime keskiviikkona hän vieraili ruotsin oppitunnilla Espoossa Kuninkaan tien lukiossa. Kielilähettiläät puhuvat tunneilla vain ruotsia.

Tänään lauantaina vietetään ruotsalaisuuden päivää (svenska dagen), jolla juhlistetaan suomenruotsalaisten oikeutta käyttää ruotsin kieltä Suomessa.

Siitosen mukaan myytti nuorten negatiivisesta asenteesta ruotsin kieltä kohtaan ei pidä paikkaansa. Kielilähettiläät keräsi vuosina 2019–2021 palautetta opettajilta (220) ja oppilailta (7 700). Palautteen mukaan vain 2–10 prosenttia oppilaista suhtautui ruotsiin negatiivisesti. Vastaajista esimerkiksi 15 prosenttia oli joko erittäin paljon tai melko kiinnostuneita opiskelemaan Pohjoismaissa.

Jonna Kotivesi on yksi uusimmista kielilähettiläistä. Hän piti viidennen vierailunsa keskiviikkona Espoon Kuninkaantien lukiossa, jonka oppilailla oli runsaasti kysymyksiä Kotivedelle.

Kotivesi sanoo, että häntä innostaa lähettiläänä mahdollisuus inspiroida ja rohkaista oppilaita uskomaan itseensä. Kieltä oppiakseen tarvitaan hänen mukaansa toistoa, sisäistä motivaatiota, uskallusta puhua ja ymmärtää se, että on ihan ok tehdä virheitä.

Kotivesi itse opiskeli koulussa pitkän ruotsin ja koki olevansa ruotsin lukemisessa ja kirjoittamisessa hyvä.

”Mutta en osannut enkä todellakaan uskaltanut puhua sitä tai ymmärtänyt mitään, kun kuulin ruotsia. Olin tosi ujo, ja minulla oli huono itseluottamus kielen suhteen, eikä sitä tullut käytettyäkään”, hän kertoo.

Lukion jälkeen Kotivesi kuitenkin lähti au-pairiksi Tukholmaan, ja yhtäkkiä ruotsia tuli joka tuutista joka päivä. Kun altisti itsensä kielelle, oli pakko oppia.

”Olihan se ihan hirveää aluksi. Välillä olin naama punaisena, hävetti, kun sanoin väärin ja tein koko ajan virheitä. Itseluottamus kasvoi tosi paljon ensimmäisten kuukausien aikana. Sain varmuuden ja sitä kautta se alkoi sujua.”

Kotivesi asui Ruotsissa lopulta viisi vuotta. Hän muun muassa opiskeli Göteborgin yliopistossa liikuntatieteitä. Elokuussa hän muutti ruotsalaisen puolisonsa kanssa takaisin Suomeen.

”Yritän sanoa oppilaille, että jos tällainen Lahdesta tuleva voi oppia ruotsia, niin tekin voitte.”

Jonna Kotivesi aloitti kielilähettiläänä lokakuussa. Viime keskiviikkona hän piti tunnin Espoon Kuninkaantien lukiossa ja perjantaina hän vieraili Hämeenlinnassa Kaurialan lukiossa neljällä eri oppitunnilla. Kuva on Espoosta.

Jaan Siitonen sanoo, että ruotsin kielen taitonsa myötä hän on oppinut kyseenalaistamaan ennakkoluulonsa.

”Jos olin sataprosenttisesti väärässä ruotsin kielen suhteen lukiossa, olenkohan väärässä myös muihin asioihin liittyen?”

Hän toivoisi, että ihmiset osaisivat suhtautua ruotsin kielen hyödyllisyyteen avoimin mielin.

”Parasta olisi, jos mahdollisimman moni sanoisi ’En tiedä, mitä hyötyä ruotsin kielestä minulle on, mutta olen utelias ottamaan asiasta selvää’.”