Roció Wanninkhofin murhasta lokakuussa 1999 kehkeytyi Espanjassa kansallinen mediasirkus.

Fakta on, että espanjalainen Dolores ”Loli” Vázquez tuomittiin syyskuussa 2001 vankilaan espanjalaisen teinitytön murhasta. Ja fakta on, että syyttömyyttään koko ajan vakuuttaneen Vázquezin saama 15 vuoden tuomio purettiin 519 vankeuspäivän eli noin 17 kuukauden jälkeen.

Mutta mitä tapahtui ennen murhaa ja pian sen jälkeen? Ja millaisin selityksin viisikymppiseltä Vázquezilla vietiin vapaus ilman myöhempää anteeksipyyntöä ja korvausta?

Kuusiosaisessa espanjalaisessa HBO-dokumentissa Dolores – The Truth About the Wanninkhof Case (2021) tämä pitkä ja monivaiheinen prosessi käydään läpi juurta jaksain – ja paljon perusteellisemmin kuin Netflixin tuoreessa puolentoista tunnin dokumentissa Costa del Solin murhat (2021).

Tapausta paremmin tuntematta voi epäillä, että vähempikin penkominen riittäisi. Oikeudenkäynnistä on kuitenkin kaksikymmentä vuotta, Vázquez syyttömäksi todettu ja sattumalta kiinni saatu murhaaja vankilassa — todennäköisesti loppuelämänsä.

Mutta 17-vuotiaan Roció Wanninkhofin murha lokakuussa 1999 ei ollut mikä tahansa selittämätön veriteko. Ruumiin etsintöineen, epäilyksineen ja oikeudenkäynteineen siitä kehkeytyi Espanjassa kansallinen mediasirkus, joka sai vielä pari lisäkierrettä poliisin ainoasta epäillystä.

Aurinkorannikolla hotellinjohtajana työskennellyt Vázquez oli murhatun Roció Wanninkhofin äidin entinen elämänkumppani. Hän oli asunut Alicia Hornosin ja tämän kolmen tyttären kanssa kymmenkunta vuotta ja oli lapsille kuin toinen äiti.

Miksi hän olisi murhannut Roción? Ja miten syyttäjä sai valamiehistön – tuolloin uutta Espanjassa – vakuutetuksi syyllisyydestä ilman todisteita: ilman silminnäkijää, murha-asetta ja dna-jälkiä, ilman motiivia?

Laajaa arkistoaineistoa hyödyntävässä sarjassa outoa tapahtumaketjua kommentoivat muun muassa paikalla olleet journalistit, juristit ja juryn jäsenet sekä sivusta seuranneet poliisit ja asiantuntijat – yhtenä tunnettu hlbt-aktivisti, joka kirjoitti tuoreeltaan kirjan tuomioon vaikuttaneesta julkisuudesta ja ”lesbofobiasta”.

Espanjassa todellinen koukku on kuitenkin Vázquezin ulostulo: dokumenttisarjassa hän kommentoi kohteluaan ensi kertaa kahteenkymmeneen vuoteen.

Sarjan toinen keskeinen kertoja on entinen kumppani Hornos, joka tavallaan myös näyttäytyy uhrina – sekä julkisuuden lumon että omien todellisuudesta irtautuneiden uskomustensa kautta.

Dolores – The Truth About the Wanninkhof Case, HBO Max.