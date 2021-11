Hans Välimäen ohjelman suurin vahvuus on itseään toistava kaava – Suurin haaste taas on löytää mukaan sopivia ravintoloita, koska vapaa­ehtoisia ei ole

Hans Välimäki laittaa tv-kokkiohjelmassa kuppiloita kuntoon tavalla, joka toistaa itseään viikosta toiseen ilahduttavalla tavalla.

Noin kuukausi sitten törmäsin Facebookissa erinomaiseen kirjoitukseen. Tapaus on jäänyt mieleen, koska Facebookissa tulee vastaan nykyisin hyvin harvoin mitään, mitä voi kuvailla sanalla ”erinomainen”.

Tekstin oli kirjoittanut tuttuni, mentalisti Jose Ahonen. Se käsitteli tv-ohjelmaa Kuppilat Kuntoon, Hans Välimäki!

Kirjoitus kuuluu – hieman stilisoituna – kokonaisuudessaan näin:

”Kuppilat Kuntoon Hans Välimäki! on suosikkiohjelmani, koska siinä ei ole koskaan yllätyksiä. Keittiö on paskainen, joten se siivotaan. Ruokalistalla on 600 annosta, joten niistä karsitaan 555 pois. Omistaja tai kokki on muutosvastarintainen, ja Hans uhkaa lähteä helvettiin. Tilaan tehdään remontti, jonka budjetti on 25 euroa. Ekassa serviisissä pakka leviää, ja Hans käy takapihalla kiroilemassa. Sitten kaikki alkaakin yhtäkkiä sujua, ja loppu hyvin kaikki hyvin. Kuukauden päästä Hans vierailee ravintolassa, jossa kaikki on palautettu ennalleen.”

Teksti on tietenkin kärjistys, mutta harvinaisen hienosti se silti tiivistää Kuppilat kuntoon -ohjelman luonteen.

Eikä siis suinkaan pahassa vaan hyvässä. Ahosen kirjoituksen luettuani ymmärsin, että juuri näistä syistä Kuppilat kuntoon on erinomainen ohjelma.

Kun uutta jaksoa alkaa katsoa, tietää jo etukäteen, mitä tuleman pitää. Tuttuus tuntuu turvalliselta, jopa miellyttävältä.

Ohjelman perusrunko on tosiaan joka kerta täsmälleen sama. Jakso alkaa siitä, kun pitkän linjan keittiömestarina tunnettu ja useissa tv-ohjelmissa esiintynyt kokki Hans Välimäki saapuu ongelmissa olevaan ravintolaan. Aluksi Välimäki tilaa ravintolasta ison kasan ruokaa, jossa usein on jotain pahasti vialla. Sitten aletaan neuvotella omistajan kanssa siitä, miten ravintolaa pitäisi korjata. Usein äidytään väittelyyn.

Lopulta tehdään korjauksia ja järjestetään uusi illallinen. Se on vähintäänkin jonkinasteinen menestys. Katsoja voi hymyillä tyytyväisenä, kun Välimäki kruisailee sponsoriautollaan pois paikalta.

Ohjelmaa katsoessa jää miettimään erityisesti yhtä asiaa: miksi ravintolan omistajat ovat hakeneet mukaan ohjelmaan, jos he kuitenkin haluavat väitellä Välimäen kanssa?

Vastaus on simppeli. Suurimmassa osassa tapauksista ravintoloitsijat nimenomaan eivät ole hakeneet mihinkään, vaan heidät on pyydetty mukaan.

Ohjelman tuottaja Santtu Palm kertoo, että ravintoloilta itseltään ei oikeastaan tule hakemuksia ohjelmaan. Ei, vaikka voisi luulla, että tv-huomio ja julkisuus houkuttelisi pienemmässäkin hädässä olevia yrityksiä.

Ohjelman tekoprosessi alkaa sillä, että työryhmä ryhtyy tutkimaan, millaisessa tilanteessa olevia ravintoloita Suomesta sillä hetkellä löytyy.

”Esituotannon aikana käymme läpi satoja ravintoloita, ja kymmeniin olemme yhteydessä ennen kuin lukitsemme ohjelmaan sopivimmat. Lähdemme hakemaan eri paikkakunnilta ravintoloita käsipoimintana”, Palm sanoo.

Oleellista on löytää ravintoloita, joille Välimäen vierailusta uskotaan olevan aidosti hyötyä. Toisin sanoen: ravintoloita, joissa on jokin ongelma. Toisaalta ongelman pitää olla sitä mittaluokkaa, että siihen voi todella vaikuttaa neljässä päivässä.

Palmin mukaan suurin osa kuvausryhmän tavoittelemista ravintoloista suhtautuu yhteydenottoon kohteliaasti, mutta rohkeutta lähteä mukaan tuotantoon on suhteellisen harvalla.

Epäluuloja aiheuttaa todennäköisesti ohjelman, erityisesti sen alkuperäisen version, historia. Kitchen Nightmares -nimellä (suomennettuna Kurjat kuppilat) tunnetussa ohjelmassa raivoisasta käytöksestään tunnettu huippukokki Gordon Ramsay antoi epäonnisten ravintolanomistajien kuulla kunniansa niin tylysti, että katsojaakin hirvitti.

Suomessa vastaavaa ei ole koskaan harrastettu, mutta maailmalla nähty versio voi hyvin aiheuttaa epäluuloja myös täällä. Siksi tuottaja ymmärtää, miksi ohjelmaan ei ole tunkua vapaaehtoisista.

”Olemme äärimmäisen kiitollisia kaikille ravintoloille, jotka ovat lähteneet mukaan varautuneisuudesta huolimatta”, Palm sanoo.

Hans Välimäki käy uudella kaudella opettamassa Seinäjoella sijaitsevan asemakahvilan omistajia Maija Välimäkeä ja Maikki Haaraa tekemään tanskalaisia voileipiä.

Suomessa Hans Välimäki on toinen kokki, joka yrittää saada Ramsayn formaatin toimimaan. Aikaisemmin ohjelmaa teki vuosien ajan Jyrki Sukula, mutta vuonna 2019 hän päätti, ettei halua enää jatkaa.

HS:n haastattelussa kesällä 2019 Sukula sanoi, että ohjelmassa olisi pitänyt ”neuvoa elämänhallintaa” ja että siihen hänen taitonsa eivät riittäneet. Sukula myös viittasi traagiseen tietoon siitä, että muutama hänen ohjelmassaan mukana olleista ravintoloitsijoista on sittemmin kuollut.

Kun Välimäki suostui ohjelman uudeksi vetäjäksi, hänellekin oli tärkeää, että ohjelmaa ei tehdä samanlaisella tyylillä kuin Ramsay teki Yhdysvalloissa tai Britanniassa.

”Hans sanoi, että hän ei lähde tähän ohjelmaan vittuilemaan kollegoille. Vastasin, että hyvä. Sillä sellaisesta tässä ei ole kyse, enkä sellaista lähtisi itsekään tuottamaan. Hans on pyyteettömän kiinnostunut siitä, miten suomalainen ravintolakenttä voi”, Palm sanoo.

Voi olla, ettei Ramsayn tyyli toimisi enää maailmallakaan. Kurjien kuppiloiden tekeminen lopetettiin jo vuonna 2014.

Välimäestä nähdään Kuppilat kuntoon -ohjelmassa toki myös kovempi puoli, mutta se ei ole pää punaisena huutamista eikä kollegoille ilkeästi kuittailua. Jaksoissa Välimäestä aistii helposti sen, milloin sekoilu ja muutosvastarinta alkavat ottaa häntä oikeasti päähän. Silloin hän käy ”takapihalla kiroilemassa”.

Ehkä juuri Välimäen omanlainen tyyli on lopulta isoin syy siihen, että hänen versionsa on puhutellut minua katsojana enemmän kuin Sukulan ohjelma.

Vaikka ohjelman kaava on tuttu, jaksot eivät toista itseään. Välimäen pelastuskohteena on aina uudenlainen ravintola, ja vastassa olevat ravintoloitsijat ovat jokainen täysin omanlaisia persooniaan. Keskustelujen tyyli vaihtelee jaksojen välillä laidasta laitaan.

Tällä kaudella on ihasteltu Välimäen yhteistyötä muun muassa kummallisten sattumusten kautta hankolaisen kalaravintolan pyörittäjäksi päätyneen kokin kanssa, uppiniskaisesti pintxo-annoksistaan kiinni pitäneen tamperelaisravintoloitsijan kanssa ja Seinäjoen rautatieaseman kahvilassa piimävelliä tarjoilleen pohjalaiskaksikon kanssa.

Jaksoissa on myös mukavan mutkaton olo. Ei yritetä suuren maailman tyyliin tehdä ravintolalle megalomaanisen mieletöntä täysmullistusta, joka tekee paikasta yhtäkkiä koko maakunnan suosituimman ravintolan.

Ratkaisuksi voi riittää ihan se, että asemakahvila alkaa tehdä hyviä voileipiä tai että tamperelaisravintolan terassin pöydät käännetään toisin päin. Jotka ravintoloitsija tosin sitten palauttaa takaisin alkuperäisille paikoilleen.

Kuppilat kuntoon, Hans Välimäki! Nelosella maanantaisin klo 20.00 sekä Ruudussa.

Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat Sanoma-konserniin.