Kauhusta kiinnostuneiden kannattaa seurata ohjaaja Mike Flanaganin tekemisiä, kirjoittaa Eleonoora Riihinen.

Kauhun suurkuluttajana on saanut viime vuosien aikana iloita uusista genretulkinnoista, oli kyse sitten Jordan Peelen synkästä yhteiskuntakritiikistä (Get out, Us) tai Ari Asterin eksistentiaalisesta pelon käsittelystä (Hereditary, Midsommar) tai Robert Eggersin tyylitellystä hiipivästä kauhusta (The Witch, Lighthouse).

Seuraava kauhu-auteur, jota kannattaa seurata on Mike Flanagan, joka on seurannut visiotaan alusta loppuun käsikirjoittamalla, ohjaamalla ja leikkaamalla Netflixin seitsemänosaisen kauhusarjan Midnight Mass.

Sarja sai ensi-iltansa syyskuun lopussa, ja se oli avajaisviikollaan Netflixin minuuttimääräisesti toiseksi katsotuin sarja heti Squid Gamen jälkeen Yhdysvalloissa.

Flanaganin edellinen Netflix-kauhusarja The Haunting of Hill House oli vuoden 2018 isoimpia hittejä. Se lähestyy kauhua perhedraaman kautta, mutta sarjan miljöö ja elementit ovat hyvin perinteisiä: pelottava kartano, lapsia ja pahoja henkiä.

Genren toistuvissa piirteissä ei ole mitään pahaa – päinvastoin – mutta on silti aina kiinnostavaa, jos joku keksii jotain ihan uutta.

Midnight Mass ei äkkiseltään muistuta suoraan mitään aiemmin katsomaani.

sarjan hitaasti aukeava tarina sijoittuu pieneen saariyhteisöön ja sen sosiaalisen elämän keskiössä olevaan kirkkoon. Yksi sarjan päähenkilöistä Riley Flynn (sopivasti luimisteleva Zack Gilford) on toipuva addikti, joka on vapautunut vankilasta ja palaa kotiin täynnä syyllisyyttä.

Samoihin aikoihin saarelle ilmestyy myös karismaattinen uusi pappi (fantastisen intensiivinen Hamish Linklater), jonka myötä kyläyhteisössä alkaa tapahtua kummia. Lopulta tapahtumat luisuvat kohti Ilmestyskirjan kauhuja.

Sarjan käsikirjoitus on hyvin dialogipainotteinen, ja puhetulva lienee keino, jolla Flanagan hakee tarinalle syvyyttä sen käsitellessä addiktiota, syyllisyyttä, uskontoa ja kuolemaa.

Se, mitä sarja lopulta haluaa sanoa uskonnollisesta fanatismista, ei ole kovin selkeää eikä ainakaan yksiselitteisen tuomitsevaa ja ateistista.

Aivan virheetön Midnight Mass ei ole, mutta se tutkii kiinnostavalla tavalla yhteyttä kauhun tuonpuoleisen ja uskonnon tuonpuoleisen välillä. Nämä molemmat maailmat kun käsittelevät pelkoa siitä, että meidän kaikkien täytyy joskus kohdata kuolema.