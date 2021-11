Hautaustoimistojen nettisivuilla, muistorunojen listoissa, blogeissa, lehtien kuolinilmoituksissa ja hautaseppeleissä on toistunut vuosien ajan yksi ja sama muistovärssy.

Lähdit niin hiljaa,

että aamu vain kuuli.

Sylissään matkalle

sinut kantoi tuuli.

Mutt´ sydämiimme

läpi elämän

jätit muistosi lämpimän.

Oululainen musiikinopettaja Marja Romppainen törmäsi värssyyn muutama vuosi sitten netissä etsiessään ystävänsä muistokirjoitukseen sopivaa tekstipätkää.

Hän joutui hieraisemaan silmiään.

Runo on hänen tekemänsä.

Nyt hän kuitenkin tajusi, että runo kiertää Aki Sirkesalon runona, vain hitusen muunnettuna hänen omastaan. Sirkesalo oli suosittu soulmuusikko, joka kuoli Thaimaan tsunamissa vuonna 2004.

Mitä oikein oli tapahtunut?

Romppainen kertoo puhelimessa, että hän kirjoitti muistovärssyn isoisälleen auton takapenkillä elokuun 14. päivä vuonna 2002.

Marja Romppainen

Romppainen, silloin sukunimeltään vielä Salmela, oli tottunut käsittelemään tunteitaan kirjoittamalla.

Nyt molemmat isoisät, äidin ja isän puolelta, olivat kuolleet peräkkäisinä päivinä. Romppaisen kirjoittama runo kertoi ukista, joka oli kuollut ensimmäisenä.

Musiikinopettajana työskentelevällä Romppaisella on ollut koko ikänsä tapana kirjoittaa lauluja ja muita tekstejä ystävien ja sukulaisten juhliin.

”Pyörittelin päässäni muistorunoa viedäkseni tavallaan ajatuksia pois juuri tapahtuneesta toisesta suru-uutisesta.”

Muistovärssy päätyi perheen hautaseppeleeseen isoisälle. Sanomalehti Kalevan muistoilmoituksessa se julkaistiin 25. elokuuta vuonna 2002.

Marja Romppaisen isoisän muistokirjoitus julkaistiin Kalevassa 25.8.2002.

Romppainen muistaa nähneensä runonsa lehden kuolinilmoituspalstalla uudestaan myöhemmin sinä vuonna muutaman kerran.

”Sirkesalon kuoleman jälkeen runoa näkyi yhtäkkiä taas enemmän. Ja vasta muutama vuosi sitten sen käyttö räjähti”, Romppainen sanoo.

Netissä kiertävä, Aki Sirkesalon runoksi kutsuttu tekstipätkä eroaa hieman Romppaisen vuonna 2002 kirjoittamasta muistovärssystä. Romppainen ei kirjoita ”sylissään matkalle sinut kantoi tuuli”, vaan ’”sylissään kantoi sut kesäinen tuuli”.

Romppaisen runon loppu ”jätit rakkautesi lämpimän” on sen sijaan Aki Sirkesalon runoksi kutsutussa versiossa ”jätit muistosi lämpimän”.

Mutta miten runo on päätynyt Aki Sirkesalon nimiin? Ja voiko virheellistä tekijyyttä enää mitenkään todistaa?

Muusikko Sami Saari.

Laulaja Sami Saari oli Sirkesalon pitkä­aikainen ystävä ja kollega. Hän kuulee Sirkesalon nimissä kiertävän muistovärssyn puhelimessa nyt ensimmäistä kertaa.

”Rivitys on kohdillaan niin kuin Akillakin oli, mutta en menisi sanomaan, että se on hänen. Kirjoitus on aika iskelmällinen. Aki vältti iskelmällisyyttä. Hänen teksteissään oli jokin muu sana, joka rikkoi perus runoa”, Saari kertoo puhelimessa.

Sirkesalon kirjoituksiin Saari ei tekstiä yhdistä.

”En kuule tästä Sirkesaloa.”

Aki Sirkesalon viimeiseksi jääneen, vuonna 2005 julkaistun Sanasta miestä -albumin toinen tuottaja Niklas Nylund kertoo puhelimessa, ettei hänkään ole koskaan kuullut muistovärssyä – ei Sirkesalon suusta eikä muualtakaan.

”Kukaan ei ole ainakaan puhunut musiikkipiireissä tästä”, Nylund sanoo.

Muuten hän ei halua spekuloida tai ottaa tekstin alkuperään kantaa.

Tekijänoikeuksien kannalta muistorunot ovat usein ongelmallisia. Vaikka värssyillä on aina tekijä ja hänellä oikeudet, eikä runoja pitäisi käyttää ilman lupaa ja rahallista korvausta, tapahtuu näin muistorunoissa käytännössä koko ajan.

Alkuperäisten runojen muokkaus lehden muistokirjoitukseen on myös tavallista. Uudet, virheelliset muodot lähtevät elämään helposti omaa elämäänsä. Moni ei tiedä, että runon muokkaamiseen tai lyhentämiseen pitäisi kuitenkin saada lupa tekijältä.

Runoa saa käyttää vapaasti, jopa muokata, jos sen tekijän kuolemasta on kulunut yli 70 vuotta.

Romppainen ei signeerannut runoaan Kalevassa vuonna 2002 julkaistuun muistokirjoitukseen. Siksi hän ei myöskään odota, että saisi siitä kunniaa. Värssyn nimittäminen Sirkesalon tekstiksi kuitenkin hämmentää.

”Ja onhan tässä osittain kolauksen saanutta ylpeyttä. Mitta on tullut tietyllä tavalla täyteen”, Romppainen sanoo.

Asiassa on myös outo yhteensattuma. Romppainen on nimittäin kirjoittanut musiikinkasvatuksen pro gradu -tutkielmansa Aki Sirkesalon tuotannosta. Opiskelukaverin kanssa tehty tutkielma julkaistiin vuonna 2006 ja se käsitteli Sirkesalon kappaleiden naiskuvaa.

”Se oli samalla kunnianosoitus hänen teksteilleen.”

Gradusta sekaannus on kuitenkaan tuskin syntynyt.

Tammikuun 5. päivä vuonna 2005 julkaistu Ilta-Sanomien juttu muistelee Aki Sirkesaloa. Muistovärssyn sanat löytyvät oikeasta yläkulmasta.

Aki Sirkesalon yhteydessä runo esiintyy ainakin 5. tammikuuta vuonna 2005 julkaistussa Ilta-Sanomien muistelmajutussa. Siinä tekstin alkuperäksi on merkattu Sirkesalon Leijailen-kappale.

Todellisuudessa kappaleen sanoituksessa ei ole kyseistä pätkää.

Sami Saari sanoo, että Sirkesalon ja hänen perheensä traagisen kuoleman jälkeen moni kappale haluttiin mediassa yhdistää tämän kuolemaan.

”Tsunamin jälkeen oli monta yritelmää yhdistää Akin biisejä hänen kuolemaansa ja että Aki olisi jotenkin ennustanut kuolemana. Mutta paskat sitä kukaan pystyy ennustamaan”, Saari sanoo.

Marja Romppaiselle ei tullut 20 vuotta sitten mieleenkään, että muistokirjoituksessa julkaistun runon alle pitäisi laittaa oma nimi.

Nyt hän tekisi ehkä toisin.

”Kuinkakohan paljon on tälläkin hetkellä runoja, jotka ovat ihan eri nimissä?”