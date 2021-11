Gemma Whelan, Emilia Clarke ja Jason Momoa ovat kertoneet, ettei kohtausten tekoa valmisteltu tai valvottu tarpeeksi eikä läheisyyskoordinaattoria ollut lähimaillakaan.

Huippusuosittu suoratoistopalvelu HBO:n fantasiasarja Game of Thrones (2012–2019) on saanut taas syytöksiä kuvausvaiheessa tapahtuneista väärinkäytöksistä tai ainakin ammattitaidottomuudesta, joka koskee seksikohtauksia.

Viimeksi brittinäyttelijä Gemma Whelan, joka esitti sarjassa Yara Greyjoyta, puhui The Guardian -lehden haastattelussa sarjan seksiä sisältävistä ja muuten sensitiivisyyttä vaativista kohtauksista, jotka hoidettiin hänen mukaansa huonosti.

Erityisesti mieleen on jäänyt yleistäkin huomiota herättänyt eroottinen kohtaus, jota kuvattiin sarjan toiselle, 2012 esitetylle tuotantokaudelle.

Siinä Yara ja hänen veljensä Theon (Alfie Allen) ratsastavat yhdessä.

Seksiä sisältävien kohtausten kuvaamisesta on jo vuosia pyritty tekemään näyttelijöille helpompaa erityisten läheisyyskoordinaattorien (intimacy coordinator) avulla.

Nämä luotsaavat näyttelijöitä esimerkiksi eroottisissa, alastomuutta edellyttävissä kohtauksissa ja myös valvovat, että tilanteet tuntuvat kaikista niihin osallistuvista turvallisilta.

Sellaisia ammattilaisia ei tosiaankaan Game of Thrones -kuvauksissa näkynyt, Gemma Whelan paljastaa. Herkkien tilanteiden arviointi jäi kokonaan näyttelijöiden vastuulle.

Hänen mukaansa sen pitäisi kuitenkin olla läheisyyskoordinaattorin työtä:

”Kun elokuvaa kuvatessa paikalla on läheisyyskoordinaattori, tämä vastaa tällaisesta koreografiasta: yksi liikkuu näin, toinen näin, ja kaikki, mitä tehdään, myös hyväksytetään toisella ennen kuin kohtaus alkaa.”

Game of Thrones -ratsastuskohtauksessa oli toisin:

”Alfie kyseli minulta koko ajan, ’Onko tämä okei? Onko näin hyvä?’”, hän kertoo.

Seksikohtausten kuvaukset olivat sarjassa muutenkin ”kiireistä sekoilua”, Whelan muistelee.

Välinpitämättömyys ja epäsensitiivisyys koskivat muitakin kohtauksia, joissa näyttelijät olivat täysin alastomina.

Viihdesivusto AV Clubin mukaan tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun suoratoistosarjan kuvausten epäasiallisuus on noussut esiin. Niistä ovat puhuneet myös Khal Drogoa näytellyt Jason Momoa ja Daenerys Targaryenin esittäjä Emilia Clarke.

Sarjan teosta kertovassa, James Hibberdin kirjoittamassa kirjassa Fire Cannot Kill A Dragon: Game Of Thrones And The Official Untold Story Of The Epic Series (2020) Clarke on kertonut olleensa kuvausten aikaan näyttelijänä vielä niin epävarma, ettei osannut puolustautua seksikohtauksia kuvattaessa.

”Hyväksyin kaiken, mitä minulta pyydettiin ja itkin sitten vessassa jälkeenpäin.”

Oikaisu 3.11. klo 15.59: Artikkelissa annettiin ymmärtää, että sarja jatkuisi vielä. Se päättyi kuitenkin vuonna 2019.