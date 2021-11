Abban uusi Voyage-levy julkaistaan perjantaina.

Ruotsalainen yhtye Abba on reagoinut tiistaiseen suru-uutiseen. Se ilmoitti lykkäävänsä tulevan konserttinsa mainostamista yhdellä päivällä Uppsalan konserttitalon kuolemantapauksien jälkeen.

Kaksi ihmistä kuoli tiistai-iltana Uppsalassa konserttitalossa, jossa oli määrä alkaa Abba-yhtyeen Björn Ulvaeusille ja Benny Anderssonille tehty tribuuttiesitys Thank you for the music.

Poliisin mukaan noin 80-vuotias mies putosi hyvin korkealta kahden ihmisen, noin 60-vuotiaan naisen ja 60-vuotiaan miehen, päälle.

80-vuotias mies kuoli konserttitalossa, 60-vuotias mies myöhemmin sairaalassa. Nainen loukkaantui, mutta hänen vammansa eivät ole poliisin tiedotteen mukaan hengenvaaralliset. Tribuuttiesitys peruttiin siltä illalta. Yleisöä oli paikalla noin tuhat ihmistä.

Yhtye on tähän mennessä reagoinut kuolemantapauksiin yhdellä tviitillä.

”Eilisen Ruotsin tribuuttikonsertin traagisten uutisten valossa olemme päättäneet lykätä konserttitrailerin julkaisua huomiseen”, ABBA Voyagen Twitter-tililtä kirjoitettiin vapaasti suomennettuna tänään iltapäivällä.

Poliisin tiedottaja Johan Thalberg kertoi ruotsalaislehti Aftonbladetille keskiviikkona, että konserttitalon tapauksesta on piirtynyt tarkempi kuva.

”Meillä on nyt hyvä kuva siitä, mitä tapahtui. Miehen putoaminen ei ollut onnettomuus. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että [pudonnut] mies halusi satuttaa muita”, Thalberg kertoi lehdelle.

Poliisi ei kuitenkaan halunnut selventää tapahtuman syitä enempää. Expressen-lehdelle kommentoinut poliisi kertoi, että 80-vuotias mies oli ”päätynyt väärälle puolelle kaidetta ja pudonnut”.

Tiistai-iltana poliisi muun muassa selvitti, hyppäsikö mies itse alas.

”Saimme tietoomme, että yksi ihminen on mahdollisesti tippunut rakennuksen sisällä seitsemännestä kerroksesta. Tämä ihminen olisi osunut kahteen muuhun ihmiseen, joista toinen kuoli sairaalassa. Selvitämme, oliko kyseessä vahinko”, poliisin tiedottaja Magnus Jansson Klarin kertoi iltakymmeneltä tiistaina Aftonbladetin mukaan.

Tapaus sattui Abban kannalta hankalaan aikaan, sillä yhtye aikoo julkaista perjantaina ensimmäisen levynsä 40 vuoteen. Levyn nimi on Voyage.

Tällä hetkellä bändi valmistelee lisäksi toukokuussa alkavia Lontoon-konserttejaan, joissa yhtyeen jäsenet esiintyvät hologrammiversioina, niin sanottuina ”Abbattarina”.

Hologrammien on tarkoitus esittää yhtyeen jäsenet Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ja Anni-Frid Lyngstad sellaisina kuin he näyttivät vuonna 1979.