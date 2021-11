Hilja Valtosen sadan vuoden takainen huumori toimii edelleen – Nuoren opettajattaren varaventtiili -kuunnelman pääosassa on hurmaava Elina Salo

Vuonna 1969 valmistunut kuunnelma on dramatisointi Hilja Valtosen esikois- ja läpimurtoromaanista.

Elina Salo on nuori opettaja Liisa Harju, ja Jaakko Pakkasvirta on Liisan ihastuksen kohde, maisteri Martti Roine.

”Liian muodikkaat vaatteet, liian lyhyt tukka.”

Näin tylyn tuomion saa konservatiiviseen peräkylään kansakoulunopettajaksi saapuva nuori Liisa tervetuliaisiksi. Ja se on vasta alkua. Vanhoillisuuteen limittyy hillitöntä juoruamista ja hierarkkisuutta, jossa kaikilla kyläläisillä on oma roolinsa. Mutta Liisa on riittävän vahva murtautuakseen itselleen määritellyistä raameista.

Yle julkaisi 9. lokakuuta 2021 kirjailija Hilja Valtosesta kertovan mainion sarjan Hilja – painosten kuningatar. Areenassa on kuunneltavissa myös Marja Rankkalan vuonna 1969 ensiesitetty kuunnelmadramatisointi Valtosen esikois- ja läpimurtoromaanista Nuoren opettajattaren varaventtiili (1926).

Sadan vuoden takainen huumori toimii edelleen hurmaavan Elina Salon tähdittämässä piilokriittisessä saippuaoopperassa. Mutta kuten teoksen epilogissa ihmetellään, tarinan loppuratkaisu on erikoinen: miksi roolien murtaja halusi niin kovasti naimisiin?

Nuoren opettajattaren varaventtiili, Yle Areena.