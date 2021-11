Anna Tuluston ja Pietari Kylmälän toimittamassa sarjassa keskustellaan kirjallisuudesta luontevan perinteisesti.

Kritiikin rooli osana taidekenttää avautuu oivallisesti, kun useampi kriitikko kokoontuu keskustelemaan samasta teoksesta. Harvoin he ovat kaikesta samaa mieltä. Yksittäinen kritiikki ei siis ole absoluuttinen totuus, eikä sen pidäkään olla.

Lukupiiri Tulusto & Kylmälä todistaa, että aina ei tarvitse keksiä mitään mullistavaa ollakseen hyvä. Uusi podcast asettuu luontevaksi osaksi kirjallisuusohjelmien pitkää perinnettä siksi, että haastaa sitä hyvin vähän.

Anna Tuluston ja Pietari Kylmälän toimittaman sarjan vakiokeskustelijat ovat keskenään riittävän erilaisia. Viikoittain he kokoontuvat vaihtuvalla kokoonpanolla arvioimaan suomeksi ilmestynyttä uutuusteosta. Keskustelu on kiitettävän selkeää ja yleistajuista. Aina mukana on myös yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.

Ohjelma paikkaa mukavasti radion kirjallisuusohjelmatarjontaan viime vuosina ilmestynyttä aukkoa. Mutta miksi ihmeessä tätä ei kuulla myös radiossa, jossa yleisö voisi olla vielä laajempi?

