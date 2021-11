Radiosarja tutkii prostituution historiaa 1800-luvulta nykyisyyteen, toteutuksessa on pirteää dokumenttimaisuutta

Seppo Heikkisen toimittama sarja keskittyy Helsinkiin, mutta siinä kurkistetaan myös Turkuun ja Kotkaan.

Juhlien päätteeksi mentiin porukalla bordelliin ja jämähdettiin sinne viikoksi syömään, juomaan ja tekemään sitä, mitä bordellissa tehdään. Tämä on elävää historiaa Helsingistä 1800-luvulta.

Bordellit olivat Suomessa laillisia 1880-luvulle asti, ja niillä oli kiinteä osansa huvittelukulttuurissa. Mutta prostituutiolla oli myös toinen puoli. Kadulla työskentelivät ne, joiden oli pakko. Tuloerot prostituoitujen välillä olivat jopa satakertaisia.

Seppo Heikkisen neliosaisen historiasarjan avausjakso sisältää kiinnostavia yksityiskohtia, kuten sen, että helsinkiläisprostituoitujen eliitti tuli Ruotsista. Tai sen, että parittajia oli 1800-luvulla varsin vähän.

Sarja etenee hyppien lähinnä sen mukaan, millaista tutkimustietoa on saatavilla. Helsingin lisäksi kurkistetaan Turkuun ja Kotkaan. Prostituution kulta-ajan lisäksi perehdytään sota-aikaan ja nykyisyyteen. Oma osansa on yhteiskunnan suhteella prostituoituihin.

Sarjan toteutuksessa on pirtsakkaa dokumenttimaisuutta. Musiikilla on osansa dramaturgiassa, ja haastatteluja on tehty lokaatiossa, esimerkiksi 1800-luvun kohtauspaikalla Espan puistossa. Jos äänenlaatu tästä vähän kärsii, niin läsnä olevuus kasvaa vastaavasti potenssissa.

Kuvaukset meiningistä 150 vuotta sitten eivät mahdottomasti poikkea 2000-luvusta. Suomessa on edelleen kahden kastin prostituoituja. Ja edelleen baareilla ja maksullisilla kyydeillä – nykyään takseilla, ennen hevosajureilla – on olennainen osansa touhussa.

Suurin muutos ikiaikaiseen ammattiin on tullut vasta viime vuosina. Nykyään koko toimitus onnistuu myös virtuaalisesti.

Yleisistä naisista seksityöntekijöihin, Radio 1 klo 12.10 ja Areena.