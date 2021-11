Mies tietää, mitä miehen on tehtävä, kun kuolleet eivät pysy kuolleina.

The Dead Don’t Die ★★★★

USA 2019

Zombielokuvan The Dead Don’t Die kirjoitti ja ohjasi Jim Jarmusch. Siis tuo yhdysvaltalaisen riippumattoman art house -elokuvan ikisuosikki, joka tunnetaan hyvin myös Suomessa. Onhan hänen käytännöllisesti katsoen koko tuotantonsa tuotu meillä sekä teatterikierroksille että televisioon.

Millä mielellä Jarmusch varioi lajityyppiaihetta, jonka perusasetelmassa kuolleet eivät pysy kuolleina vaan haahuilevat ympäriinsä käydäkseen elävien ihmisten kimppuun, joista taas tartunnan myötä tulee samanlaisia ei-oikeasti-kuolleita ruumiita?

Kertojana Jarmusch on novellistinen, ei eeppinen. Olemme tavanneet hänen elokuvissaan kymmeniä roolihahmoja, joiden historiasta emme tiedä mitään, mutta joiden olemus alkaa paljastua arkisissa kulttuurisissa kohtaamisissa. Niitä kuvataan usein dialogi edellä ja taiteellisesta silmästä kielivissä tyylitellyissä miljöissä.

Ratkaisevaan asemaan nousee sisällöllinen autenttisuus, Jarmuschin kyky tehdä pienestä todellista ja merkityksekästä. Tämä on läsnä myös realistista kosketusta hakevassa zombitulkinnassa.

The Dead Don’t Die osoittaa suorin viittein, kuinka hyvin Jarmusch tuntee lajityypin rajapyykkiteoksen Elävien kuolleiden yö (1968).

Tokihan Jarmuschin genresovitus on myös virittynyt mustalla huumorilla, kuten zombielokuvat lähes aina.

Teos sijoittuu Centervillen kuvitteellisen pikkukaupungin maalaislaitamille, joilla kaikki tuntevat toisensa eikä maailma yleensä muutu. Ja ettei loppuratkaisua kaipaava tarina jumittuisi perinteisten asetelmiensa vangiksi, pudottaa lajityyppiä jo aiemmin ironisoinut Jarmusch jokereita hihastaan.

Käänteentekevässä kohtauksessa pääosien poliisit (Bill Murray ja Adam Driver) istuvat zombien piirittämässä virka-autossaan. He näkevät, mitä tapahtuu naispuoliselle kollegalle (Chlöe Sevigny) sekä mistään hätkähtämättömälle, samuraimiekkaa käyttävälle vanhainkodin pitäjälle (Tilda Swinton). Miehet tietävät, mitä miehen on tehtävä.

Muissa rooleissa on tyypillinen kimara Jarmuschin vakiokaartia, näyttelijöitä ja muusikoita, kuten Steve Buscemi, Danny Glover, Selena Gomez, Rosie Perez ja Iggy Pop.

Oh, the dead don't die / Anymore than you or I / They're just ghosts inside a dream, laulaa uuden kantrin supertähti Sturgill Simpson kirjoittamassaan nimikappaleessa, josta elokuvan roolihahmot jatkovitsinä keskustelevat.