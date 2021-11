Erotuomari on viheriön yksinäisin hahmo.

Jalkapallo-ottelun yksinäisin paikka on erotuomarin kengissä, oli ympärillä sitten täpötäysi stadion tai kourallinen hiekkakentän laidalle kerääntyneitä vanhempia.

Roman Hodelin herkullisessa lyhytdokumentissa Peli (Sveitsi, 2020) kamera seuraa, kuinka erotuomari Fedayi San luotsaa Young Boysin ja FC Luganon välistä Sveitsin liigan ottelua. Leikkaus vaihtelee hikoilevan tuomarin ja massana vellovan yleisön välillä.

Paikalla on pelaajia, avustavia tuomareita, faneja, toimitsijoita – jopa isä ja veli –, ja silti San on omillaan. Paine on kova, samoin tahti. San juoksee ja huohottaa, mutta on silti myöhässä. Kohta pelaajan urputus alkaa kiristää hermoja. Puoliajalla on jo pakko tsekata videolta, tuliko kiistanalainen tilanne vihellettyä sittenkin väärin.

Hodelin katseessa on huumoria mutta myös tarkkuutta. Hän kuvaa jalkapallo-ottelua kuin käynnissä puksuttavaa konetta tai näytelmää, jossa jokaisella oma tärkeä paikkansa. Jopa sillä järkähtämättä paikallaan istuvalla järjestysmiehellä, jonka selän takana maaliverkko heiluu.

Uusi kino: Peli, Teema klo 0.04 ja Areena.