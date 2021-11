Abban 40 vuoden tauon katkaiseva paluu­levy on pettymys hienojen singlejen jälkeen – kokonaisuus on siirappisen sievistelevä ja laahaava

Uudet ilon aiheet ovat Voyagella vähissä: Abban tyylitaju pettää käsittämättömän joululaulun ja yleisen laimeuden myötä.

Pop/ albumi

Abba: Voyage. Polar / Universal. ★★★

Niin siinä vain kävi, että kaiken hyvän lähdön jälkeen Abban ”kaikkien aikojen comeback” ei nouse sellaiseksi riemujuhlaksi kuin ehdimme jo toivoa .

Abban yhdeksäs ja viimeiseksi kerrottu studioalbumi Voyage – ensimmäinen muutama päivä vajaa 40 vuotta sitten ilmestyneen The Visitorsin (1981) jälkeen – lyyhistyy tuskallisen sievistelevään siirappisuuteen, laahaavuuteen ja yleiseen laimeuteen.

Pahimmillaan albumi tarjoaa suorastaan pöyristyttävän ankeaa kuultavaa, jota seuraa epäuskoisen hämillään ja pettyneenä. Eikö historian ylivoimaisimpiin kuuluva popyhtye tosiaan pystynyt parempaan?

Tarjolla on liikaa päinvastaista kuin mainiot singlet Don’t Shut Me Down ja Just a Notion ennakoivat; maistiaiset svengasivat ällistyttävän ilahduttavina, tunnistettavan retrosti ja ajan patinoiman herttaisina ilman teennäisyyttä.

Voyagen kymmenestä kappaleesta seitsemän julkaistaan perjantain albumilla ensi kertaa. Niistä ainoastaan levyn loppupään menevämmät Keep an Eye on Dan ja No Doubt About It aiheuttavat maltillista nyökyttelyä.

Edellinen sisältää näppärän ujeltavan koukun ja sävellyksessä viittauksen klassiseen SOS-kappaleeseen. Jälkimmäisen kertosäe sykkii tutun nenäkkään härnäävää jytä-Abbaa.

Aivan liikaa on kuitenkin puistattavaa, jopa kammottavaa.

Hämmentävin ja käsittämättömin tyylivirhe on kliseisen joululaulun upottaminen levylle, vieläpä kärkipäähän kolmanneksi kappaleeksi.

Anni-Frid Lyngstad ja Agnetha Fältskog Voyage-levyn äänityksissä.

Little Things on niin sakeaa Disney-henkistä soopaa, ettei laulua kestä edes jouluna: Agnetha Fältskog ja Anni-Frid Lyngstad makeilevat pianon, soittorasian ja kamaluuden kruunaavan lapsikuoron tahtiin joulusukista täynnä kivoja pikku juttuja ja lapsista leikkimässä uusilla leluilla.

Voisiko kyse olla edes oudosta parodiasta, imelyyden keskellä joutuu toivomaan.

Levyn fokusbiisi eli soittolistoille tarjottu kappale When You Danced With Me hytkyy hölmöä kansanlaulumaista hölkkää synteettisen säkkipilliefektin, jousien ja huilujen tahtiin.

Vanhoja hyviä aikoja sanoituksissa ikävöivä tuotos kuulostaa naapurin kansanhuveihin räätälöidyltä. Voi melkein nähdä, miten boomerit hakkaavat henkisiä kolpakoita Skansenin penkkejä vasten hoilottaen ”I miss the good old times when you danced with me!”

Loppupuolen laahaavat tuokiokuvat, parisuhdetunteilu I Can Be That Woman ja puutarhasta vertauskuvia kaivava Bumblebee saattavat oikeassa mielentilassa koskettaa, mutta laulujen saippuaisuus herättää silkkaa passiivis-aggressiivista vihaa.

Ode to Freedom soi pökkelönä orkesteripäätöksenä, joka huojuu kuin tyhjä pukudraama.

Benny Andersson (oik.) ja Björn Ulvaeus ovat Abban uusienkin kappaleiden takana.

Jos singlet maistattivat reippaan vallatonta Abba-retroa ilman pusertamisen tuntua, Voyagen ”aikamatka” jää kauas Abban kultavuosien fantastisen lennokkaan ja napakan popilmaisun hengestä.

Meininki Abba-leirissä on vaikuttanut sympaattiselta, mutta yhdelläkään Benny Anderssonin ja Björn Ulvaeuksen uutuuskappaleella ei olisi asiaa yhtyeen kokoelmalevylle. Don’t Shut Me Down osuu lähimmäs.

Viimeistellysti ja huolella toteutettu Voyage ei ole onneton. Se on materiaalin osalta vain selvä pettymys.

”I still have faith in you”, Lyngstad lauloi albumin avaussinglellä täynnä lupausta, johon teki mieli heittäytyä mukaan.

Abban rahkeet eivät valitettavasti riittäneet albumiin, jonka maailma olisi ansainnut.