Netflix-elokuva The Harder They Fall sekä koettelee että pitää yllä westernin perinteitä, tarantinolaiset vaikutteet näkyvät selvästi

The Harder They Fall luottaa näyttävään tyyliin sekä mainioihin näyttelijöihin. Totinen tarina on niitä köykäisempää tekoa.

Western

The Harder They Fall ★★★

USA 2021

Netflix (K16)

The Harder They Fall alkaa kuten westernit usein alkavat: päähenkilö saa trauman ja kostotarina alun. Poika istuu perheineen päivällispöydässä, kun tuntematon mies tovereineen astuu sisään, ottaa aseet esiin ja aloittaa väkivallan.

Pojasta kasvaa Nat Love (Jonathan Majors), oman rikollisliigansa maineikas johtaja. Kun Love tavataan aikuisena, hän on jo löytänyt lapsuutensa piinaajat ja tasannut tilejä. Trauman pääasiallinen aiheuttaja Rufus Buck (Idris Elba) tosin istuu vankilassa, ja siinä on Loven mielestä miehelle tarpeeksi rangaistusta. Love on päättänyt nyt valita rakkauden ja hakeutuu entisen jengiläisensä Mary Fieldsin (Zazie Beetz) saluunaan.

On kuitenkin selvää, ettei antisankari Rufus Buck jää vankilaan. Hänen jenginsä, Trudy Smith (Regina King) etunenässä, junailee tämän vapautusta.

Nat Lovella (Jonathan Majors, vas.) ja Rufus Buckilla (Idris Elba) on kana kynittävänä.

Englantilaisella käsikirjoittaja-ohjaajalla Jeymes Samuelilla on takanaan yksi aiempi elokuva. Myös 50-minuuttinen They Die by Dawn (2013) oli western.

Samuel ei varsinaisesti kirjoita lännenelokuvien tarinaa uusiksi mutta muuttaa niiden roolitusta. Villissä lännessä on nyt myös mustia ihmisiä, niin kuin siellä historiallisestikin oli.

The Harder They Fall ei kuitenkaan hae realismia. Se esittää lännen viihdyttäjien, asesankareiden ja letkeän väkivallan paikkana, jossa yhdellä on silinterihattu, toisella sininen kokovartalomaali ja kolmannella ristinmuotoinen arpi otsassaan. Samuelin visiossa ei pienviljelijöitä, uudisraivaajia tai alkuperäiskansaa näy.

Naisilla sen sijaan on keskeinen rooli. Mary Fields ja Trudy Smith käyttävät asetta, juonivat ja tappavat, jos tarvis. Loven jengiin päätyy myös Cuffee (Danielle Deadwyler), transsukupuolinen hahmo.

The Harder They Fall valitsee historiasta ja nykyisyydestä palasia, jotka päivittävät genreä tämän päivän katsojille.

Niin tyylitellyssä väkivallassa, populaarissa otteessa kuin molempien musiikillisissa ulottuvuuksissa näkee vaikutteita Quentin Tarantinolta. Tämän oma lännenelokuva Django Unchained (2012) asetti vastakkain entisen orjan ja orjanomistajan.

Jeymes Samuelin ainoa viittaus vastakkainasetteluun on sekä veikeämpi että viitteellisempi. Loven jengi iskee paikkaan nimeltä White Town, valkoinen kaupunki. Siellä valkoisia eivät ole ainoastaan kasvot vaan myös interiöörit. Kalpean kaupungin ero tekstuurien ja värien runsauteen muualla lienee viittaus koko genren historiaan ja nykyisyyteen.

The Harder They Fall luottaa muutenkin näyttävään tyyliin sekä myös mainioihin näyttelijöihin. Väkivaltaan painottuva, totinen tarina sen sijaan on mainittuja elementtejä köykäisempää tekoa.