Philip Glass on niin kutsutuista amerikkalaisminimalisteista tunnetuin.

Nykymusiikki

Philip Glass Ensemble Savoy-teatterissa 8.11. Michael Riesman joht. & piano, Lisa Bielawa laulu&piano, Peter Hess saksofoni, Mick Rossi piano, Sam Sadigursky saksofoni ym., Andrew Sterman huilu ym., Ryan Kelly & Michael Amacio miksaus. Glass.

Sillä, että Michael Riesman puhkesi kyyneliin konsertin loppupuolella esiteltyään yhtyeen ja sanottuaan, kuinka onnellinen hän on, että on mahdollista soittaa taas yhdessä puolentoista vuoden jälkeen, oli kokoaan suurempi merkitys Philip Glass Ensemblen konsertissa maanantaina. Jos yleisö oli tätä ennenkin ollut innoissaan, oli se tämän jälkeen täysin myyty.

Ennen kaikkea Riesman onnistui yksinkertaisella lauseellaan kuitenkin artikuloimaan sen, mistä tässä musiikissa on kyse ja mikä erottaa sen niin monesta muusta klassisen musiikin perinteeseen liitetystä: tässä todella soitetaan yhdessä, ilman egoja, korosteisia sooloja ja arvohierarkioita.

Resonoidaan yhdessä.

Philip Glass (s. 1937) on niin kutsutuista amerikkalaisminimalisteista tunnetuin. Ehkä hän on saanut myös kärsiä menestyksestään: hänen musiikkiaan on pidetty helposti vähän yksinkertaisempana kuin joidenkin muiden tyylisuunnan edustajien. Tällainen ajattelu on yksisilmäistä ja sen huomaa eritoten keskittyneessä konserttimiljöössä.

Glassin taide perustuu vähittäiseen muutokseen, jonka tarkkaa sijaintia on vaikea huomata; jossain vaiheessa vain tajuaa olevansa osa tapahtuneen peruuttamattomuutta. Esimerkiksi kadonneeksi luullussa, vuonna 2000 löytyneessä teoksessa Music in Eight Parts, joka esitettiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1970, muutoksen logiikka on selvä: tasaisella nopeudella kiitävä sävelvirta, joka alati laajenee ja supistuu yhdestä sävelestä intervalliin tai sointuun ja takaisin, kuten säveltäjä Juhani Nuorvala kuvaa.

Silti kuulijana on mahdoton sanoa, missä sijaitsee tarkka piste, jossa kuulemiskokemus muuttuu. Jälkikäteen tietää vain, että se muuttui. PGE on levyttänyt teoksen hiljattain.

Vaikka Music in Eight Partsin esitys ei ollut aivan yhtä jämäkkä kuin esimerkiksi toisen puoliajan aloittanut ensimmäinen tanssi oopperasta Einstein on the Beach – onhan sitä soitettu paljon vähemmän – jäi kokemus värisemään mieleen.

Tanssissa Einstein on the Beachista, jonka Riesman on sovittanut ensemble-kokoonpanolle, välittyi taas ehkä selkeimmin se, mitä pidän tässä musiikissa ihmeellisimpänä: sen kyky saada kuulijansa täydelliseen odottamattomuuden tilaan. Teoksessa Ikuisen paluun myytti filosofi Mircea Eliade puhuu halusta riistää ajalta merkitys. Ehkä kyse on jostain sellaisesta.

Suuri osa musiikista ja muustakin ajassa tapahtuvasta taiteesta perustuu siihen, että erilaisten elementtien kautta luodaan kokijalle odotushorisonttia tulevasta. Usein odotukset eivät toteudu sellaisenaan, mutta ne kuitenkin ovat olemassa.

On harvinaista, että tapahtuu niin kuin maanantaina Savoyssa: että on musiikissa, odottamatta mitään. Ei tulevaa mutta ei myöskään sitä, että musiikki loppuu.