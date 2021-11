Marjatta Hanhijoen akvarellit ja grafiikka syntyvät kertomuksista.

Neljänkymmenen valokuvan sarjassa on ihmisiä, jotka osallistuivat jokihelmisimpukan pelastamiseen 2000-luvun alussa. Jokaisesta kerrotaan aika, jonka hän on asunut Ruonanjoen varrella. Vertailun vuoksi: jokihelmisimpukka voi elää jopa 160-vuotiaaksi.

Taiteilija Marjatta Hanhijoki intoutuu laskemaan teoksissaan kuvattuna olevia peilejä, niitä on pelkästään Taidehallin kuvanveistosalissa ainakin kuusi. Näyttelykävijä voi jatkaa siitä, lukemassa päästään varmaan kymmeniin. Yksi aitokin peili on seinälle ripustettu. Eräässä teoksessa peili on sysimusta.

Lauantaina 13. marraskuuta Helsingin Taidehallissa yleisölle avautuva näyttely Silminnähden on laaja katsaus Marjatta Hanhijoen (s. 1948) tuotantoon. Esillä on akvarelleja, hiilipiirroksia, grafiikkaa ja valokuvia viiden vuosikymmenen ajalta, yhteensä noin 150.

”Alkujaan teoksia oli yli kaksi sataa”, huomauttaa näyttelyn taiteilijan kanssa kuratoinut Eeva Holkeri. ”Oli antoisa prosessi käydä läpi todella laajaa ja herkullista tuotantoa.”

Pääosassa ovat akvarellit ja viivasyövytykset, mutta mukana on myös valokuvia.

Eräs yllättävä valokuvasarja kertoo jokihelmisimpukan pelastamiseen osallistuneista ihmisistä. Viljakkalan kuntaan Hämeessä oltiin perustamassa 2000-luvun alussa suurta rakennusjätteiden kaatopaikkaa. Se olisi hävittänyt kymmenen kilometrin mittaisessa Ruonanjoessa asustavan jokihelmisimpukan, jonka puolesta kansalaiset kävivät taisteluun.

Moottorina olivat tutkija Ilmari Valovirran jokihelmisimpukkaa eli raakkua (Margaritifera margaritifera) koskevat tutkimukset. Valovirta oli Hanhijoelle tuttu Hailuodosta – ja hänen toinen mummolansa oli Hämeessä raakkumaisemien lähellä. Raakku voi elää jopa 200-vuotiaaksi, ja se on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen.

Valokuvasarjaansa Hanhijoki on kuvannut kymmeniä raakun pelastukseen osallistuneita henkilöitä.

”Vain kaksi noin neljästäkymmenestä kieltäytyi”, Hanhijoki kertoo.

Valokuvasarjan kuvassa numero 19 Vuokko Aleksandra on vuonna 2012 89-vuotias, ja sarjan kuvassa 20 suojeltu jokihelmisimpukka on 200-vuotias. Kun Vuokko Aleksandra syntyi 2.2.1923, jokihelmisimpukka oli jo 111-vuotias vanhus.

Kotiseutuyhdistys Vipu ry:n vuonna 2005 aloittama kamppailu päättyi Hanhijoen mukaan siihen, että Ylöjärven kunta, johon Viljakkala oli liitetty, perui kaatopaikoista tehdyn esisopimuksen vuonna 2007. Hanhijoki sai teoksestaan Suomen WWF:n jokihelmisimpukkatyöryhmän huomionosoituksen ja kunniakirjan.

Valokuvasarja on Hanhijoen mukaan ollut aiemmin esillä vain kerran.

Marjatta Hanhijoen akvarelli Pieni ballerina on vuodelta 2017.

Suuren kuvanveistosalin ovat vallanneet interiöörien kuvaukset, eri tekniikoilla ja eri aikakausilta. Katseenvangitsija on seitsenosainen teos Aito helmi (1991–92), johon on piilotettu eräs taidehistoriasta hyvin tuttu helmikorvakoru.

”Aito helmi on ollut tässä samassa salissa ja samassa paikassa aiemmin juuri valmistuttuaan, vuonna 1992, Akvarelli-näyttelyssä”, Hanhijoki kertoi perjantaina Taidehallissa.

Aito helmi on maalattu Hanhijoelle tärkeäksi muodostuneessa Hailuodossa, jossa hän on monien kollegoiden kanssa pitänyt kuvataideleirejä.

”Teos on maalattu Ojakylän vanhan kansakoulun toisen luokan ikkunan ääressä”, Hanhijoki kertoo. Sen vakituinen paikka on samassa koulussa, omassa salissaan, jolle akvarelli on antanut nimensä.

Yksi näyttelyn saleista on nimetty Lastenkamariksi. Sen teokset on ripustettu osin matalammalle, lasten ulottuviin. Lastenkamarissa on myös piirustuspöytä, jonka ääressä näyttelyn lapsivieraat voivat itse taiteilla sekä vitriini, jossa on Hanhijoen malleinaan käyttämiä esineitä, leluja.

Esineillä on erittäin vahva sijansa Hanhijoen teosten maailmassa. Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti ja nykytaiteen tutkija Hanna Johansson kirjoittaa näyttelyn yhteydessä ilmestyneessä teoksessa Silminnähden – Synbarligen (Parvs) Hanhijoen interiööreistä sommitelmien toimijuuden ja esineiden elämän näkökulmasta.

Kuvissa, joissa ihmisiä ei näy, he ovat läsnä kuvattujen käyttöesineiden kautta. ”Esineet kertovat eletystä elämästä, ja ne viittaavat käyttötarkoituksensa kautta paitsi kulttuurisiin merkityksiin, myös fyysisesti muualle”, Johansson kirjoittaa.

Esineet luovat sommitelman, joka jatkuu kuvan ulkopuolella.

Marjatta Hanhijoki: Japanilainen kimono ja Mirjan pallohuivi, akvarelli, 2006.

Japani on ollut ja on yhä Marjatta Hanhijoelle tärkeä inspiraation lähde.

”Innostus lähti Lallukasta, jossa oli arkkitehdeille tarkoitettu luento japanilaisista puutarhoista”, Hanhijoki kertoi Taidehallissa.

Luento oli kolmisenkymmentä vuotta sitten, ja sen jälkeen taiteilija on käynyt Japanissa kolmesti. Mieli tekisi vielä mennä, ja ehkä matka toteutuukin, aikaerorasituksesta huolimatta: ”On kuin olisi ihan hirveä krapula pari päivää”, Hanhijoki sanoo matkan jälkeisestä olosta ja nauraa.

Japanissa ja japanilaisuudessa häntä kiinnostaa estetiikka, rauha ja hiekkapuutarhojen tunnelma sekä kylpylät – vaikka onhan japanilaisuus paljon muutakin, muovia, blingblingiä, visuaalista hälyä, taiteilija kuvailee.

Marjatta Hanhijoki: Musta viuhka, Bao Che pyydystää perhosia, 2013.

Inspiroivia ovat myös renessanssin ja varhaisrenessanssin taiteilijat.

”Teoksissa ei liioitella. En pidä liioittelusta. Mutta siellä on häivähdys myös jotain kiehtovaa, kuin surrealismia, vaikka surrealistit tulivat tietysti paljon myöhemmin.”

Henkilökuvia Taidehallin näyttelyssä on runsaasti, esimerkiksi muotokuvia taiteilijan lähipiiristä: perheenjäsenistä, ystävistä, naapureista. Kirjailija Leena Krohn istuu Hanhijoen akvarellissa ikkunan ääressä ja hänen kuvansa toistuu peiliheijastuksessa. Teos on Krohnin kustantajan WSOY:n tilaustyö.

Osaa malleistaan Hanhijoki on ikuistanut jopa vuosikymmenten ajan, kuten kollegaansa ja ystäväänsä Mirja Airasta.

Yhdellä seinällä Airas on kuvattuna selin istumassa opiskeluaikoina, erään toisen opiskelijan kanssa.

Kuvassa on Outi Heiskanen, jonka näyttely vetää nyt yleisöä Ateneumissa. Hauska yhteensattuma.

Marjatta Hanhijoki: Silminnähden, Helsingin taidehalli 13.11.2021–2.1.2022.