Emma Jääskeläisen työtä kiitellään kiviveiston massiivisesta luonteesta huolimatta leikkisäksi.

Kuvanveistäjä Emma Jääskeläinen on valittu vuoden 2022 nuoreksi taiteilijaksi.

Palkinnoksi Jääskeläinen saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin. Lisäksi hän saa järjestää yksityisnäyttelyt Tampereen taidemuseossa sekä Vaasan kaupungin museoihin kuuluvassa Kuntsin modernin taiteen museossa.

Tampereella näyttely avautuu kesäkuussa, Kuntsin modernin taiteen museossa hänen teoksiaan nähdään syyskuussa.

Espoossa syntynyt ja siellä edelleen asuva Jääskeläinen (s. 1988) on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018.

Jääskeläisen veistosten pääasiallisina materiaaleina ovat perinteiset kivilajit, kuten graniitti, värikäs marmori ja travertiini. Hän työstää teokset klassisella ammattitaidolla, mutta samalla kuvanveiston perinnettä haastaen.

Valinnan tehneen asiantuntijatyöryhmän mukaan Jääskeläinen välttelee taiteessaan kiviveiston massiivisesta luonteesta huolimatta monumentaalisuutta ja vakavahenkisyyttä.

Leikkisyys näkyy materiaaliyhdistelmissä, mittakaavan muutoksissa ja aiheissa. ”Jääskeläisen veistokset ovat kuin pieniä katkelmia henkilökohtaisista muistoista, tarinoista ja tapahtumista”, työryhmä luonnehtii Jääskeläisen työtä tiedotteessa.

Emma Jääskeläisen teoksia on ollut aiemmin esillä näyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Italiassa, ja niitä on Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin taidemuseon ja Saastamoisen säätiön kokoelmassa.

Hän on toteuttanut 2020 Kiasma Commission by Kordelinin tukemana Proper Omelette -teoskokonaisuuden Nykytaiteen museo Kiasmaan sekä samana vuonna Helsingin Adriananpuistikkoon julkisen teoksen Put put.

Jääskeläisen teoksia on parhaillaan esimllä muun muassa Helsingin taidemuseo Hamissa Come Back as a Flower -näyttelyssä. Kriitikko Sini Mononen kuvaili elokuussa julkaistussa HS-arvostelussaan Jääskeläisen According to Shadow -teosta (2017) näin:

”Jääskeläinen on asetellut toteemimaiseen muodostelmaan vastustamattoman pehmeältä näyttäviä kiviä. Näilläkin on tiivis suhde paikkaan. Kivitornissa on ainakin venäläistä marmoria, Saarenmaalta löydettyä dolomiittia ja Baltian ruskeaa graniittia.

Aluksi näyttää siltä, kuin kivien varjo heijastuisi poikkeuksellisen vahvana museon seinään. Sitten huomaan, että ”varjo” onkin muotoiltu hiuksista ja naulattu varovasti paikoilleen.”

Vuoden 2022 nuoren taiteilijan valitsi asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju (pj) ja ma. näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Vuoden nuori taiteilija valittiin nyt 38. kerran. Palkinto syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Sillä halutaan tukea kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita. Lisäksi palkinnon tarkoituksena on toimia keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä.

Emma Jääskeläinen: Holding a dirty thought, 2017, norjalainen marmori, simpukka.

Emma Jääskeläinen: Tit little bitch sittin', 2018, oksa, paperimassa, kivi.