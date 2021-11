Vaikuttaa siltä, että Abban odotettu paluulevy saa kriitikot joko voimaan pahoin tai ylistämään ruotsalaisen pop-sensaation taipumattomuutta trendeihin.

MONEN odotukset olivat korkealla, kun popmusiikin historian yksi ikonisimmista yhtyeistä julkaisi albumin 40 vuoden tauon jälkeen.

Abban tänään perjantaina julkaistu Voyage-paluulevy on herättänyt tunteita suuntaan ja toiseen.

Paluualbumista oli julkaistu syyskuussa jo kaksi singleä: balladimainen voimakappale I Still Have Faith in You ja 1970-luvun diskopopin tyyliin säkenöivä tanssikappale Don’t Shut Me Down.

Niiden perusteella Abba vaikutti lunastavansa fanien ja kriitikoiden odotukset. Nyt mielipiteet ovat kuitenkin jakaantuneet.

Kun esimerkiksi Dagens Nyheter kehui vuolaasti levyn kappaleita toisensa perään viiden tähden arvostelussa, ei The Guardianin kriitikko ollut ollenkaan vakuuttunut.

”No thank you for the music” eli ”ei kiitos musiikista”, otsikossa tirvaistiin viittaamalla Abban Thank You for The Music -ikivihreään. Kriitikolta herui levylle vain kaksi tähteä.

Arviossa kirjoitetaan muun muassa, että kappaleet Just a Notion ja Bumblemee saavat epäilemään yhtyeen laadunvalvontaa. When You Danced With Me aiheuttaa kriitikolle nostalgian tunteen sijaan lievää pahoinvointia.

Ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin kriitikon mukaan levy kuulostaa ”yllättävän halvalta”, ja antaa niin ikään vain kaksi tähteä. Hänestä levyllä on vain pari, kolme hittiä, loput on täytettä.

Helsingin Sanomien kolmen tähden arviossa ollaan The Guardianin kanssa samoilla linjoilla. ”Pahimmillaan albumi tarjoaa suorastaan pöyristyttävän ankeaa kuultavaa, jota seuraa epäuskoisen hämillään ja pettyneenä”, kriitikko Aleksi Kinnunen kirjoittaa.

Dagens Nyheter sen sijaan kehuu Guardianin lyttäämän When You Danced With Me -kappaleen ”tekevän klassisesta rock ’n’ rollista jotain elämää suurempaa”.

Kiitosta on sadellut myös muun muassa The Rolling Stone -musiikkilehdeltä ja The Timesilta, jotka molemmat antoivat levylle neljä tähteä.

Rolling Stonelta tulee noottia vain sentimentaalisesta ja kliseisestä Little Things -joulukappaleesta. Muuten lehti kiittää yhtyettä siitä, ettei se yritä jahdata trendejä, vaan pitäytyy klassisissa soundeissaan, jotka ovat vaikuttaneet modernin popmusiikin kenttään alkuajoistaan lähtien.

The Independent -lehti antoi levylle täydet viisi tähteä ja kutsui sitä ”loistavaksi, perheystävälliseksi smörgåsbordiksi” eli ruotsalaiseksi noutopöydäksi, joka ”tarjoilee kaikki klassiset Abba-maut”.

Kaikkien makunystyröitä noutopöydän maut eivät kuitenkaan hivele.