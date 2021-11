Dokumentit ja biofiktio paljastavat yllättäviä asioita kohteistaan, esimerkiksi räpin pioneerin soittamassa Chopinia, kirjoittaa Vesa Sirén.

Yle Teeman ja Areenan välittämä dokumenttisarja Nobel-kirjailija Ernest Hemingwaysta on mestarillista työtä ja monipuolistaa suurriistan metsästäjän ja härkätaistelujen asiantuntijan machoa imagoa yllättävästi.

Jo ensimmäisissä novelleissa eläytyvä sympatia kohdistui naiseen ja macho saattoi olla se ymmärtämätön ja outo ”toinen”, kirjailija Edna O’Brien ja tutkija Susan Beegel muistuttavat. Ensimmäisen romaanin Ja aurinko nousee päähenkilö oli puolestaan sotainvalidi ja kaikkea muuta kuin macho.

Eläytymiskykyä selitetään osin sillä, että tulevan nobelistin äiti puki vuoropäivin Ernestin ja hänen sisarensa pojaksi ja tytöksi. Sukupuolirooleilla leikittely jatkui varsinkin viimeisessä avioliitossa Mary Welsh Hemingwayn kanssa.

”Mary on aina halunnut olla poika, ja hän on poika menettämättä mitään feminiinisyydestään. Hän tykkää minusta tyttönä. Öisin teemme kaikkea, mistä saamme nautintoa. En ole koskaan ollut onnellisempi”, Hemingway ilmoittaa.

Hemingwayn loppu oli useiden aivotärähdysten sekä mielenterveysongelmien sävyttämä. Mutta kyllähän dokumentti houkuttaa lukemaan hänen kulta-aikansa klassikoita uusin silmin, kuten tekijät toivoivatkin.

Anita Välkki levyllä ja biofiktiossa

Raija Orasen elämäkertaromaani sopraano Anita Välkistä eli Kaikki tämä valo (Otava) on jälkisanojensa mukaan todenperäinen, mutta ”tekstiä on kuitenkin pidettävä fiktiivisenä”.

Kirja perustuu Välkin varhaisiin muistelmiin vuodelta 1971 ja esimerkiksi hänen tyttärensä kanssa tehtyihin taustahaastatteluihin. Erinomaisesti myös baritoni Usko Viitasen muistelmat ja tenori Pekka Nuotion vaiheet ovat mukana: kaikki laulajia, joita ei sopisi unohtaa.

Fiktiivisyys näkyy ehkä henkilöhahmojen kärjistämisessä, kuten fiktioon usein kuuluukin. Toinen puoliso Usko Aro on Anitalle ”kaikkeuteni, taivaani ja tähdet.” Vastapainoksi Kansallisoopperan ylikapellimestari Jussi Jalas saa rajumman kohtelun kuin Anita Välkin muistelmissa vuonna 1971. Nyt Jalaksella on ”ilkeät silmät”, ”hyytävä ääni” ja hän on täynnä ”kaiken tietävää ivaa”.

Tämä ei aivan vastaa aikalaismuistoja herrasmiesmäisestä Jalaksesta. Välirikko Elektran harjoituksissa vuonna 1968 oli tosiasia, mutta onneksi Kansallisoopperan ovet eivät sulkeutuneet Välkiltä täysin kuin vuosiksi 1970 ja 1971, toisin kuin kirja antaa ymmärtää. Toisaalta Välkki taisi suurennella taukoa myöhemmin itsekin. Jalas johti häntä taas 1972 Tannhäuserissa ja nuori Leif Segerstam 1972 ja 1973 Tristanissa ja Isoldessa, minkä jälkeen Välkki sanoi saaneensa sieluunsa rauhan. Tämän jälkeen Jalas olikin jo eläkkeellä.

Välkki puolestaan jatkoi vähitellen karakterirooleihin ja lauloi Kansallisoopperassa vielä kuutta eri roolia kymmenissä esityksissä vuoteen 1986 asti, kuten Kansallisoopperan Encore-tietokannasta näkyy.

Kirjailija kehystää fiktio-osuudet taitavasti. Nykyhetki on 1990-luvun alku, ja Välkki palaa vanhalle kesäpaikalle, jossa muistot hyökyvät päälle osin tosina ja osin minäkertojan itsensäkin mukaan epävarmempina muistikuvina.

Ihaninta oli kirjaa lukiessa huomata, että Välkin suuri läpimurto Lontoon Covent Gardenin Royal Opera Housessa Richard Wagnerin Valkyyria-oopperan Brünnhildenä itsensä Georg Soltin johdolla on nykyään jopa Spotifyssa. Vahva kuuntelusuositus!

Tuo ilta oli yksi niistä syistä, miksi Välkki kutsuttiin kolmeksi vuodeksi Wienin valtionoopperan solistikuntaan ja toistuville vierailuille myös New Yorkin Metropolitan Operaan.

Raija Oranen: Kaikki tämä valo (Otava)

Rap-musiikin pioneeri on suuri Chopin-fani

Yle Areenassakin käynyt HBO:n The Defiant Ones kertoo Bruce Springsteenin äänittäjänä ja Patti Smithin tuottajana aloittaneen Jimmy Iovinen ja rap-musiikin pioneerin Dr. Dren matkasta miljardiluokan yhteisyrityksiin kuten Interscope Records ja Beats Electronics.

Leukani loksahti auki viimeisessä osassa, kun Dr. Dre yllättäen alkaa soittaa flyygelillä Chopinin e-molli-preludia opus 28 nro 4.

Olen lukenut hitusen Dr. Dren klassisista mieltymyksistä jo aiemmin, mutta tämähän saa kuuntelemaan uusin korvin myös mittavaa katalogia.

Missä määrin preludit vuodelta 1839 heijastuvat Dr. Dren tuotannossa ja siis myös keskeisessä osassa rapin ja hiphopin historiaa?

The Defiant Ones. HBO. Netflix.