Troll VFX:n toimitusjohtaja Antti Kulmala palkkaa efektiyhtiöön 30 työntekijää lisää: ”Tämä on Suomen suurin vfx-diili tähän mennessä.”

Troll VFX:n toimitusjohtaja Antti Kulmala on taustaltaan elokuvaleikkaaja. Hän työskenteli myös kolme vuotta leikkaajana ja jälkituotantoammattilaisena Kanadassa, josta tuli Trollille johtajaksi. Troll VFX on perustettu kymmenen vuotta sitten Tampereen Finlaysonille, josta se muutti Onkiniemeen tammikuussa.

Tampereen Onkiniemessä päämajaansa pitävä Troll VFX tekee visuaaliset erikoisefektit Tom Hardyn tähdittämään toimintaelokuvaan Havoc, jota kuvattiin lokakuun puoliväliin asti Netflixille Britannian Walesissa.

Havocin budjetti on noin 100 miljoonaa dollaria, tämän hetken kurssilla noin 84 miljoonaa euroa.

Tom Hardy esittää elokuvassa kovapintaista poliisia, joka taistelee tiensä alamaailman läpi pelastaakseen poliitikon pojan ja avaa samalla kaupunkia kalvavan korruption ja salajuonien verkon.

Havocin tuottaa XYZ Productions, joka viime vuonna tuotti ensimmäisen kokonaan Suomessa kuvatun Hollywood-elokuvan, Dualin. Se kuvattiin Tampereella ja Tampereen lähikunnissa.

Troll VFX:n saama sopimus vastaa toimitusjohtaja Antti Kulmalan mukaan arvoltaan keskimääräisen suomalaisen elokuvan koko tuotantobudjettia. Tämän tarkemmin sopimuksen arvoa Kulmala ei avaa, mutta suomalaisen elokuvan tuotantobudjetit liikkuvat tällä hetkellä keskimäärin 1–2 miljoonassa eurossa.

”Tämä on varmasti Suomen ison jälkiduuni, mitä on täällä on ikinä tehty ja myöskin isoimpia, mitä yksittäinen firma on saanut ulkoistuksella kansainvälisestä elokuvasta, Kulmala sanoo.

Työn suuruus ja arvo tulee siitä, että Troll tuottaa Havociin teknisesti vaativia efektikuvia, kuten isoja kaupunkeja, ajoneuvoja ja takaa-ajokohtauksia.

”Tämä ei ole sitä perustyötä, jossa siivoamme kuvasta kuvausryhmää, heijastuksia ja muuta. Tässä rakennamme monimutkaisia ja makeita efektikuvia”, Kulmala kuvaa.

Miten tamperelaisyhtiö sitten sai näin ison jälkituotantosopimuksen näin isosta elokuvasta? Kysymykseen vastaa Hollywoodissa päämajaansa pitävän XYZ Productionsin perustajaosakas ja Havoc-elokuvan tuottaja Aram Tertzakian.

”Se oli helppo päätös. Työskentelimme Trollin kanssa yhdessä The Trip -elokuvassa, jonka teimme viime vuonna Norjassa Netflixille Aksel Hennien ja Noomi Rapacen kanssa. Se oli hyvä kokemus kaikille”, Tertzakian kertoo Helsingissä.

Troll VFX:n toimitusjohtaja Antti Kulmala ja XYZ Productionin perustajaosakas ja tuottaja Aram Tertzakian kertoivat efektisopimuksestaan elokuussa Helsingissä. Trollilaisilla on Tertzakianin mukaan oikeat taidot ja heissä on vielä hyvät vibat.

XYZ Productionsin pääefektifirma on brittiläinen Dupe VFX Ltd. Firmat alkoivat Havocia varten etsiä uusia partnereita visuaalisten efektien tuotantoon ja Tertzakian ehdotti Trollia The Tripin kokemustensa pohjalta. Myös Havocin ohjaaja Gareth Ewans tutustui Trollin työnjälkeen ja innostui näkemästään.

”Trollilla oli oikeat taidot ja oikea visuaalinen maku, lisäksi heidän tarjouksensa oli kilpailukykyinen ja heissä oli myös oikeat vibat. Loppujen lopuksi sitä haluaa aina työskennellä sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa työskentelystä nauttii”, Tertzakian sanoo.

Trollin saama sopimus Havocista voi hyvin merkitä firmalle samaa kuin mitä Taru Sormusten herrasta -elokuvasarja teki kaksikymmentä vuotta sitten Weta Digital -efektiyritykselle. Pienestä uusiseelantilaisesta firmasta tuli Sormusten herrojen myötä myötä efektituotannon tunnetuimpia nimiä elokuvateollisuudessa.

”Kyllä näissä samaa on. Troll on tehnyt paljon tosi hyvää työtä, jonka oikeat ihmiset ovat huomanneet, mutta yhtiö on silti pysynyt vähän tutkan alapuolella elokuvateollisuudessa. He ovat juuri lyömässä läpi”, Tertzakian sanoo.

Fakta Troll VFX Tamperelainen elokuvien erikoisefektien ja jälkituotannon yhtiö. Toimi ensimmäiset kymmenen vuottaan Finlaysonilla, muutti tammikuussa entiseen tehdaskiinteistöön Onkiniemeen Haarlankadulle.

VFX tulee sanoista Visual Effects ja tarkoittaa elokuvien visuaalisia tehosteita, joita 3d-artistit ja muut tehostetaitajat luovat elokuviin jälkituotannossa digitaalisesti.

Tekee erikoistehosteet Gareth Ewansin ohjaamaan toimintaelokuvaan Havoc, jonka kokonaisbudjetti on noin 100 miljoonaa dollaria.

Havocin pääosassa nähdään Mad Max Fury Roadista, The Revenantista ja Inceptionista tuttu Tom Hardy.

Havocin tuottaa Hollywood-tuotantoyhtiö XYZ Productions, joka tuotti myös Tampereella vuonna 2020 kuvatun tieteiselokuvan Dual.

Dual saa ensi-iltansa elokuvateattereissa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Havoc saa ensi-iltansa Netflix-suoratoistopalvelussa todennäköisesti vuoden 2022 toisella puoliskolla.

Tutkan alapuolella Troll VFX on myös kirjaimellisesti, kun haen sitä Haarlankadun osoitteesta Tampereen Onkiniemestä. En löydä heti Trollin ovisummeria, joten soitan samassa rakennuksessa olevan toisen yrityksen ovikelloa. Mistä täältä löytyisi efektiyhtiö? Oven avaaja on suuri kysymysmerkki: Troll VFX? En kyllä tiedä, mutta olisiko se tuolla yläkerrassa?

Lähden kiipeämään viereisiä rappuja ja heti muutaman askeleen noustuani silmiin iskee purppurahehku, joka lähtee isosta Troll-neonvalokyltistä. Antti Kulmala avaa oven. Sisältä paljastuu 450 neliön studio, jonka pinnat on remontoitu ja ehostettu tyylikkäästi ja viihtyisästi. Studiolla työskentelee nytkin toistakymmentä 3d-artistia ja muita osaajia isojen monitorien ympäröimänä, kukin uppoutuneena oman kohtauksensa jälkitöihin.

Troll VFX:n studiolla on haastatteluhetkellä toistakymmentä 3d-artistia ja efektitaituria työssä monitoreidensa ympäröiminä. Antti Kulmala kaappaa kainaloonsa sianpään, joka on jo tammikuusta lähtien ollut matkalla studion wc:n seinälle. Nyt se vihdoin kiinnitetään sinne.

Yhdessä nurkassa on hyvin varusteltu baari ja pöytä täynnä Woltin tuomia ruoka-annoksia. Erikoisefektialalla työntekijöiden viihtyvyydestä selvästi huolehditaan.

”Joo, se on pakko. Työntekijät saavat käyttää tätä tilaa ihan miten haluavat ja usein he työpäivän jälkeen täällä vielä iltaakin istuvat. Me myös järjestämme heille paljon yhteistä viihdykettä töiden jälkeen”, Kulmala sanoo.

Digitaalisten erikoisefektien ammattilaisia ei ole maailmalla liikaa ja Suomessa heitä on erityisen vähän. Troll VFX:llä on tällä hetkellä noin 20 työntekijää ja Kulmalan mukaan firma palkkaa nyt 30 työntekijää lisää.

”Tarvitsemme nyt joka ainoan lahjakkuuden Suomesta meille työskentelemään”, Kulmala sanoo.

Kulmalan mukaan efektitaiturit ovat yleensä nuoria nomadeja, jotka matkustavat töiden perässä maasta ja kaupungista toiseen ja tekevät töitä paljon myös etänä. Siksi heidän viihtyvyydestään pitää todella huolehtia, jotta he tulevat toistekin tekemään tänne töitä tai jopa värväytyvät pysyviksi työntekijöiksi firmaan.

Troll VFX:n studiosta löytyy myös hyvä keittiö ja baari, ruokalähettipalvelullekin on paljon käyttöä.

Efektitaitureita tarvitaan Suomeen lisää. Siksi Tampereen ammattikorkeakoulussa suunnitellaan parhaillaan uutta vfx-erikoistumisopinto-ohjelmaa.

”Tätä koulutusta ei Suomessa ole eikä osaajia liikaa. Tämä voi muodostaa tulpan kansainvälisissä elokuvatuotannoissa. Siksi olemme tilanteeseen reagoineet”, sanoo Tapio Kujala, Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) rehtori.

Kujalan mukaan Tamk on jättänyt esityksen erikoisopinto-ohjelmasta opetusministeriölle ja lobbaa koulutuksen aloittamisen puolesta. Kujalan mukaan esityksen takana ovat myös muut ammattikorkeakoulut.

”Uskoisin, että näillä opinnoilla on varsin hyvät aloittamisen edellytykset varsinkin nyt, kun ministeriö on kulttuurialalta kysynyt näitä uusia avauksia”, Kujala sanoo.

Visuaaliefektien taitureilla koko maailma on täynnä työmahdollisuuksia. Mutta miten on, Aram Tertzakian, haluatko tuottaa Dualin jälkeen lisää kokonaan Suomessa tehtäviä elokuvia?

”100-prosenttisesti kyllä. Tulin ensimmäisen kerran Suomeen vuonna 2016 ja olen käynyt täällä nyt noin 50 kertaa, eikä se ole sattumaa. Minä todella pidän Suomesta ja bisneksen teko täällä on nautinto. XYZ:lla on kumppanuus IPR VC:n kanssa, työskentelemme läheisesti Film Tampereen, Helsingin ja Oulun kanssa, teemme bisnestä Trollin kanssa ja kaikessa on koko ajan hyvä fiilinki.”

Eivätkä kehut tähän lopu.

”Dual oli meille tähän asti kaikkein paras tuotantokokemus ikinä, ilman pienintäkään epäilystä. Kuvausryhmä oli mahtava, Tampereen kaupunki otti hyvin vastaan, Film Tampere oli hyvin antelias ja tuki meitä kaikessa, mitä tarvitsimme. Se oli hyvä prosessi ja elokuvasta tuli hyvä”, Tertzakian sanoo.

Tampereella kuvattu Dual saa maailmanensi-iltansa elokuvateattereissa todennäköisesti vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Havoc-elokuvaa puolestaan kuvattiin Walesissa lokakuun puoliväliin saakka ja kohta päästään Trollilla jälkitöihin. Havoc saa ensi-iltansa Netflixillä todennäköisesti vuoden 2022 jälkipuoliskolla.