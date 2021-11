Sukupuoli näyttäytyy monenlaisena Spektri-näyttelyssä Turussa.

Turku

Nykytaide

Spektri: sukupuoli ja seksuaalisuus nykytaiteessa 9.1.2022 saakka Wäinö Aaltosen museossa (Itäinen Rantakatu 38, Turku). wam.fi

Jacob Dahlgrenin Abstraktion ihmeellisen maailman (2009) värimereen voi upota kokonaan. Abstraktion ihmeellinen maailma on teräskehikko, johon on kiinnitetty lukemattomia eri värisiä polyesterinauhoja. Kun teoksen pehmeään sateenkaarisateeseen kävelee sisään, värien koko kirjo vilisee silmissä ja nauhat silittävät kehoa.

Abstraktion ihmeellinen maailma on lainattu Kiasmasta Turun Wäinö Aaltosen museoon Spektri-näyttelyyn. Teos on yksi Kiasman kokoelman suosituimmista. Wäinö Aaltosen museossa yleisön ikisuosikin nauhat liehuvat sukupuoli- ja seksuaalikokemuksia käsittelevässä näyttelyssä juhlallisina.

Abdullah Qureshi, Cruising: Other Ways of Love (pysäytyskuva teoksesta), 2020

Turun seudun Setan, Sateenkaariperheet ry:n ja Turku Priden kanssa toteutettu Spektri on yksi monista koronan vuoksi siirretyistä näyttelyistä. Ehkä tällä kertaa siirto pois kesänäyttelypaikalta voi olla osittain onnekas sattuma. LGBTIQA+ -aiheet ovat etenkin suurten museonäyttelyiden joukossa edelleen marginaalissa. On vain hyvä, että aihetta käsitellään osana museoiden perusnäyttelyiden rotaatiota ilman, että ne tarvitsevat välttämättä teemaviikot, kuten Priden, tuekseen.

Koko syksyn aina ensi vuoden alkuun asti jatkuva ryhmänäyttely on siksi erityisen iloinen tapaus.

Vaikka taidemaailma ja yhteiskunta ovat heränneet viime vuosina keskustelemaan näyttelyn esittämistä kysymyksistä aikaisempaa enemmän, on selvää, että marginaalillakin marginaalinsa. Heti näyttelykierroksen alussa raotetaan, mitä siellä eläminen voi tarkoittaa. Heidi Lunabban yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa tekemät suurikokoiset sarjakuvateokset kertovat valokuvien, tekstin ja piirrosten avulla tarinoita todellisista ihmisistä. Niissä esiintyvät muun muassa transtaustainen Sami, muunsukupuolinen mormoniyhteisössä elävä Inari sekä Syyriasta Suomeen saapunut homomies Boodi.

Tarinoita elävästä elämästä nähdään myös Jenni Holman Näkymätön sukupuoli -valokuvasarjassa (2018), jossa muotokuvien rinnalla kulkevat tarinat kertovat ei-binääristen ihmisten kokemuksista.

Artor Jesus Inkerö tuli muutama vuosi sitten tunnetuksi mediateoksista, joissa hän käsitteli normatiivista kehonkuvaa bodaavan urheilijanuorukaisen hahmossa. Inkerön uudessa teoksessa, Genre (2021), urheilija on jäänyt taka-alalle: videossa nähdään maskuliinisessa lännenelokuvien lavasteista muistuttavassa ympäristössä tanssimassa kevyt ja uudistunut hahmo.

Queer-aiheet risteilevät usein väkivallan ja ympäristön asettamien ristiriitojen välillä. Itsen löytämisen, radikaalin lempeyden, myötätunnon, utopian ja fantasian teemat nousevat Spektrissä kuitenkin keskeisimmiksi.

Abdullah Qureshin videossa Cruising: Other Ways of Love (2020) yhdistyvät fantasia, mytologia ja muistot. Kiperiä pulmia ratkotaan Noora Schroderuksen värikkäillä Pehmotyökaluilla (2006).

llusia Juvani, Kruunusta luopuminen (pysäytyskuva teoksesta), 2019.

Vakiintuneiden nimien, kuten Inkerön ja kehonkuvaa teoksissaan käsittelevän Illusia Juvanin lisäksi mukana on nuoria tulokkaita. Heidän joukossaan on viime vuonna Amos Rexin Generation 2020 -näyttelyssä esiin noussut Anna-Karoliina Vainio.

Anna-Karoliina Vainio: Rakkaus on sekä hunajaa että myrkkyä, 2020.

Vainio solmii värikkäisiin seinävaatteisiin rakkauden ihanaa paratiisia. Ryijy Rakkaus on sekä hunajaa että myrkkyä (2020) on leikkisä, lämmin ja kotoisa. Samankaltaista rakastamisen iloa on Emma Sarpaniemen omakuvissa. Haagissa opiskellut valokuvaaja on työstänyt vuodesta 2019 teossarjaa, jossa hän käsittelee sitrushedelmien ja veikeän poseeraavien omakuvien avulla rakkautta, naiseutta, tyttöyttä ja ystävyyttä.