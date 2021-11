Miksi joissakin sarjoissa on niin käsinkosketeltava aitouden ja elämänmakuisuuden tunne, pohtii toimittaja Sanna Kangasniemi.

HBO maxilla nähtävissä oleva I May Destroy You (2020) on mahtava sarja – mutta myös varsin häiritsevä sarja.

Se ei ole ihme: sarjan keskiössä ovat seksuaalisen suostumuksen ja seksuaalisen väkivallan teemat, keskeisimpänä päähenkilö Arabellan joutuminen huumatuksi ja raiskatuksi.

Mutta sarja on myös aivan erityisellä tavalla elämänmakuinen, se tulee iholle. Kun mietin samanlaisen tunteen aiheuttaneita sarjoja, nousevat ensiksi mieleen oslolaisista lukiolaisista kertova Skam ja New Yorkiin sijoittuva Girls.

Noita kolmea sarjaa yhdistää toki hyvin ilmeisesti moni asia, esimerkiksi nuoruus, jonka asioiden ja ilmiöiden ja teknologian piiriin ne heittävät katsojan turhia selittelemättä.

Kaikkien sarjojen päätekijä on nainen: I May Destroy You on Michaela Coelin (s. 1987) luoma, Girls tunnetusti Lena Dunhamin (s. 1986), ja Skamin takaa löytyy Julie Andem (s. 1982).

Nuoruus, selittelemättömyys ja naissukupuoli eivät kuitenkaan riitä selitykseksi sille aivan erityiselle fiilikselle, joka näiden sarjojen katselusta seuraa.

Tärkeitä juttuja ovat tietenkin myös teemat, kuvaustapa, tempo, somemaailman tuominen konkreettisesti ruudulle, häpeämättömyys, pelottomuus, hahmojen esittäminen ei sankarillisina vaan ristiriitaisina, kaikki se ”ajanmukaisuus” ja tietynlainen roso, jota sekä IMDY, Skam ja Girls ovat täynnään.

Paljon selityksiä jo, mutta sittenkin... mitä vielä?

Mistä roso tulee?

Omakohtaisuudesta. Julie Andem ei ole 2010-luvun nuori, mutta hän pääsi omakohtaisuuteen tutkimustyöllä: Skamia varten haastateltiin kuukausikaupalla norjalaisia koululaisia. Esiin nousivat nuorten elämän kipupisteet, kuten paineet olla täydellinen elämän joka osa-alueella.

Lena Dunham ja Michaela Coel ovat puolestaan paitsi käsikirjoittaneet sarjansa myös esittävät päähenkilöitä.

Girlsin Hannah Horvath on monin tavoin kietoutunut oikeaan Lena Dunhamiin, ja Coel on kertonut, miten hänelle itselleen on käynyt juuri kuten käy sarjassa Arabellalle.

Sarjasta löytyy myös kohtaus, joka muistuttaa kovasti sitä, miten Michaela Coel vuonna 2018 nousi lavalle pitämään Edinburghin televisiofestivaalin pääpuheenvuoroa ja kertoi yleisön yllätykseksi ja järkytykseksi, miten hänet oli baarissa huumattu ja raiskattu.

Omakohtaisuus vaatii rohkeutta.

Sitä vaatii myös itsenäisenä pysyminen. Jos Michaela Coel olisi suostunut Netflixin tarjoamaan miljoonan punnan sopimukseen sarjasta, ei I May Destroy You varmasti olisi sellainen kuin se nyt on. Coel ei suostunut ja sai sittemmin BBC:ltä ja myöhemmin myös HBO:lta täyden taiteellisen vapauden sarjan suhteen.

Yhteistyössä on monessa asiassa voimaa, mutta tv-sarjojen tekemisessä ehdottomuus on selvästi parempi kuin kompromissi.