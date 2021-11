Liikkeellä marraskuussa -festivaalin tanssiteos tapahtuu tummassa studiossa liikkumattoman kameran edessä.

Nykytanssi

From Mother to Daughter. Liikkeellä marraskuussa -festivaalin esitys Kulttuurikeskus Caisan salissa 6.11. Alkuperäinen idea ja koreografia Maria Saivosalmi, ohjaus Vytautas Katkus, musiikki Tom Yorke & Brian Eno. Esiintyjinä kahdeksan perhettä.

Liikkeellä marraskuussa -festivaalin ensimmäinen kotimainen ensi-ilta oli sopivasti pyhäinpäivänä. Sukupolvien ketju, syntymä ja kuolema kun olivat siinä läsnä. Kuoleman läheisyys on muutenkin olemassa festivaaliesityksissä sekä maailman tilanteen että esitysten teemojen kautta. Tanssiesityksissä näkyvät luopuminen ja vanheneminen.

Maria Saivosalmen tanssielokuva From Mother to Daughter havainnoi pakolaiskriisin herättämien ilmiöiden – kuten ilmapiiriin polarisoitumisen – inspiroimana monimuotoisten perheiden dynamiikkaa. Perheiden muodostama liike-energia ja aistikokemukset toimivat teoksen dynamona. Keskustelujen ja kokeilujen kautta löytyi kunkin perheen oma, merkityksellinen liike.

Vilnassa teostaan työstäneen Saivosalmen teoksessa esiintyy kahdeksan perhettä. Osa heistä on Ruklan pakolaiskeskuksesta, osa Kritimain kulttuurikeskuksesta. Saivosalmen tausta yhteisötanssin tekijänä näkyy siinä, miten tanssiteos ei hyödynnä esiintyjiään teoksen osasina vaan taltioi liikkeen merkityksen perheille.

Tanssielokuvassa eri-ikäiset naiset nojaavat toisiinsa eivätkä päästä toisiaan kaatumaan. Vauva asettuu ison perheen keskelle eräänlaiseksi navaksi, jonka ympärillä maailma pyörii. Vanhempi pariskunta lähestyy toisiaan sensuellisti tanssien, isä ja tytär kurottavat toisiaan kohti. Lopuksi kukin nostaa vauvan käsivarsilleen ja siten aluksi erilaiset perheet sulautuvat yhdeksi ketjuksi. Kaikki ovat kiinni kaikissa.

Tanssiteos tapahtuu tummassa studiossa, liikkumattoman kameran edessä. From Mother to Daughter sisältää liikettä, joka ikään kuin venyttää aikaa. Se vetoaa syvälle katsojan ruumiiseen.

Ollaan pikemmin antiikin tragedian kuin nykypäiväisen dokumentin äärellä, vaikka kaikki elementit sentimentaaliseen kyyneltenherutukseen ovat valmiina kuin tarjottimella: aihe, tekijät ja jopa musiikkivideoista tuttu tapa napata kiinni pienistä eleistä.

Vilnalaisen videotaiteilijan Vytautas Katkusen kanssa tehty teos on kuitenkin todella epäsuomalainen epäsentimentaalisuudessaan. Saivosalmi käyttää niin valtavan emotionaalisesti latautuneita kuvia, että tunteiden putsaaminen niistä onkin ollut aivan välttämätöntä. Puhtaus, selkeys ja täydellinen epäsentimentaalisuus antavat perheiden tulla esiin omilla ehdoillaan.

Vertailun vuoksi: esimerkiksi suuren suosion saavuttaneet Hanna Brotheruksen teokset liikuttavat katsojaa päinvastaisella tavalla. Niissä tunnistettava patetia synnyttää siteen katsojaan. Suomalaisyleisölle tämänkaltainen todellisuussuhde tuntuu kenties helpommalta.

Saivosalmen keskieurooppalaisittain älyllisessä teoksessa tunteita ja intiimiyttä ei oteta itsestäänselvinä ja valmiiksi raamitettuina. Siten From Mother to Daughter jättää teoksen sisään vapauden.

Teos on tärkeä suomalaisille juuri nyt, kun halpa tunteisiinvetoavuus sumentaa näkökyvyn ja estää toisen ihmisen kohtaamisen. From Mother to Daughter ei epäsentimentaalisuudessaan sulje ihmisten välistä lämpöä ja hoivaa pois vaan päinvastoin antaa sen radikaalille, kesyttämättömälle voimalle tilaa.