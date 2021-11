Jarkko Mandelinin koreografioiden erityinen vahvuus on kekseliäässä ja akrobaattisessa parityöskentelyssä.

Nykytanssi

Gravity Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 13.11.2021. Helsinki Dance Company & Kinetic Orchestra, koreografia Jarkko Mandelin, lavastus ja valosuunnittelu William Iles, pukusuunnittelu Elina Kolehmainen, äänisuunnittelu Janne Hast. Tanssijat Heidi Naakka, Mikko Paloniemi, Jyrki Kasper, Justus Pienmunne, Anni Koskinen, Sanni Giordani, Kalle Lähde, Oskari Turpeinen.

Gravity on kuin tuuli ja aurinko ja raikas sade tanssin puutteesta nääntyneelle sielulle. Koreografi Jarkko Mandelin on saanut Helsinki Dance Companyn ja Kinetic Orchestran kahdeksan tanssijaa hurjaan vauhtiin. Korostunut fyysisyys on vaivatonta ja pehmeää ja luo mielikuvan äärettömästä helppoudesta.

Koko teos hengittää alusta loppuun luontevasti. Se kierii ja pyörii, käy maassa, hyppää ilmaan, ryömii, juoksee ja syöksyy. Yksikään suvantopaikka ei pysäytä flow’ta. Vauhti luo samalla aikaa käsittämättömän rauhallisuuden tunteen.

Tanssijat ovat lähes keskellämme, katsomot piirittävät näyttämöä kolmelta sivulta. Neljännellä sivulla on viisto luiska, jota käytetään eri tavoin hyväksi. Ratkaisu toimii hyvin. Koreografisesti ei ole suuntaa, johon jotain esitettäisiin.

Gravity-teos onnistuu vaivattomassa fyysisyydessä.

Katsojana imeydyn mukaan. Hämmennyn tanssijoiden läsnäolon voimasta. Minulle ei hymyillä, eikä keimailla, mutta ohiviiltävä katse saa minut tuntemaan, kuinka hengitämme samaa ilmaa. Keskellä teosta, hiljaisessa huminassa, koen klassisen tunteen: odottavan yhteisen hiljaisuuden, missä voisi kuulla nuppineulan putoamisen.

Gravity muodostuu jatkuvasti tilassa muuntuvista sooloista ja etenkin duetoista ja ryhmäkohtauksista. Liikkeellisesti se hajoaa ja kokoaa, ja sitä on nautinnollista seurata. Mandelinin koreografioiden erityinen vahvuus on kekseliäässä ja akrobaattisessa parityöskentelyssä. Erityisesti tänä aikana, jolloin joka puolella vältetään kaikenlaista kosketusta, Gravity antaa lohdullisen kuvan liikkeellisestä yhteistyöstä.

Mandelin on työskennellyt pitkään oman Kinetic Orchestra -ryhmänsä tanssijoiden eli Anni Koskisen, Sanni Giordanin, Kalle Lähteen ja Oskari Turpeisen kanssa. Helsinki Dance Companyn Heidi Naakka, Mikko Paloniemi, Jyrki Kasper ja Justus Pienmunne ovat ottaneet Mandelinin liikekielen ja fyysisen maailman kiitettävästi haltuunsa.

Yhdistetty ryhmä on taitavan tasavertainen, ja myös koreografiassa jokainen tanssija saa tilaa tasapuolisesti. Siitä huolimatta Anni Koskisen häikäisevä taito venyttää epätasapainonsa äärimmilleen ja luoda pehmeyttä hankalimpaankin liikekuvioon nappaa huomioni.

Gravityn painovoima vaikuttaa jotenkin kummallisesti päinvastaiselta. Se on toki läsnä koko ajan ja lattiapintaa myös käytetään ahkerasti, mutta pehmeys ja helppous tuovat teokseen myös painottomuuden tunnetta.

Koen teoksen voimakkaasti puhtaasti fyysisen tekemisen kautta. Puvustuksen tavanomaisuus ja maanläheiset värit, synkkenevä näyttämökuva sekä Janne Hastin luoma äänimaailma luovat temaattisesti pelottavaa dystopiaa. Siinä selviytymisen keinona on kulkea yhdessä. Ottaa kiinni ja tukea. Käpertyä toisen viereen. Ja juosta, jos tarpeen.

Teos luo painottomuuden tunnetta.

Jarkko Mandelin on kehittänyt pitkäjänteisesti omaa tunnistettavaa tapaansa tehdä tanssijoille liikettä. Nyt hän on myös tehnyt Helsinki Dance Companylle ja Kinetic Orchestralle teoksen, joka saattaa tavoittaa ja vaikuttaa nykypäivän nuoriin aikuisiin kuten Kenneth Kvarnströmin teokset Helsinki Dance Companylle 1990-luvulla. Jotain samaa vimmaa ja sidonnaisuutta ajankohtaan Gravitysta ainakin löytyy.

Kun teos päättyy, pimeässä tilassa kuuluu hetken vain tanssijoiden raskas hengitys. Oma sydän hakkaa mukana.