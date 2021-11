HS:n arvostelussa Syke-elokuva sai vain yhden tähden.

Syke-elokuva: Hätätila sai ensi-iltansa elokuvateattereissa viime perjantaina 5. marraskuuta. Elokuva nousi avausviikonloppunaan Suomen katsotuimmaksi syrjäyttäen kansainväliset suurtuotannot.

Elokuva keräsi avausviikonloppunaan 5.–7. marraskuuta yhteensä yli 28 000 katsojaa. Ennakkonäytökset mukaan lukien Syke-elokuvan on nähnyt jo lähes 35 000 katsojaa.

Jo reilun kuukauden ajan katsotuimman elokuvan kärkipaikkaa on pitänyt uusin James Bond -elokuva No Time to Die. Syyskuun lopussa ensi-iltansa saanut elokuva keräsi avauspäivänään ja ennakkonäytöksissä yli 38 000 katsojaa.

Suositun Syke-sarjan pohjalta tehdyn elokuvan rooleissa nähdään muun muassa Iina Kuustonen, Riku Nieminen, Leena Pöysti, Lena Meriläinen, Matti Ristinen, Sebastian Rejman ja Antti Luusuaniemi. Elokuvan on ohjannut myös Syke-sarjaa ohjannut Toni Laine. Elokuvan tuottaa Yellow Film & TV ja sen on käsikirjoittanut Syke-sarjan luoja Petja Peltomaa. Levittäjänä toimii Nelonen Media.

HS:n arvostelussa elokuva sai yhden tähden. Kriitikko Tero Kartastenpää kirjoitti: ”Yhtäkään hätkähdyttäväksi tarkoitettua juonenkäännettä ei pysty ottamaan tosissaan. Jännityksen sijaan Syke aiheuttaa jatkuvasti syvenevän hämmennyksen tilan.”

