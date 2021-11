Kansakunnat taistelevat olemassaolostaan – leikisti – Riikosen uutuudessa, joka on myös kunnianhimoinen taideromaani.

Romaani

Matias Riikonen: Matara. Teos. 307 s.

Ensin Matias Riikonen piirtää maiseman: loputtomasti metsää.

Mutta ei yhtä ja samaa vaan vaihtelevaa ja vivahteikasta. Eteen avautuu upeaa vaahteralehtoa, sankkaa pihlajistoa ja nuorta haavikkoa ainutlaatuisine eliölajeineen. Kovakuoriainen kimmeltää ”kuin jonkun äveriään kulkijan laukusta pudonnut smaragdi”.

Vihreyden keskellä hiipii kaksi lasta. Isoveli ja pikkuveli. He varovat, tarkkailevat ja vaanivat kuin sodassa. Kuin ketut.

Siinä ovat Mataran tärkeimmät elementit: luonto ja pojat. Riikosen viides teos on täysverinen poikakirja mutta myös kunnianhimoinen taideromaani. Mataraa voi lukea leikkisänä seikkailuna, yhteiskunnallisena allegoriana tai hulppeana luontokuvauksena.

Kirjan idea on, että jonkinlaisessa kesäsiirtolassa lomaa viettävät pojat ovat perustaneet lähimetsään oman kuvitteellisen valtionsa. Se on olemassa vain päiväsaikaan. Yöksi pojat palaavat ”opistolle”, jossa hoitajattaret peittelevät heidät nukkumaan.

Mataran tasavallan historia ulottuu yli kymmenen vuoden taakse. Kuten oikeita valtioita, sitä kannattelevat monimutkainen infrastruktuuri sekä kulttuuri tapajärjestelmineen.

Mataran kansalaisilla on sisäinen hierarkiansa työläisistä senaattoreihin. Majat on rakennettu metsän antimista ja löytötavarasta.

Purossa toimii kylpylä, johon on pääsymaksu. Valuuttana käytetään muovipussin suikaleita. Joillakin on kampaamojen nukkepäitä seuralaisina. (Tyttöjä kirjassa ei tavata.)

Mallia valtioon on otettu muinaisesta Roomasta. Sieltä on peräisin suuri osa mataralaisten sanastosta, esimerkiksi forum, auguuri ja plebeiji. Riikosen tekstissä vilisee myös vanhahtavia luontotermejä.

Mataran kerronta on sympaattisella tavalla pöyhkeilevää. Kuvaus on niin yksityiskohtaista, että se saa mahtipontisen sävyn. Se tuo kirjaan lämpöä ja kohottunutta tunnelmaa.

Riikonen ei naura poikien leikkivaltiolle vaan nostaa lapset jalustalle. Tällaiseenkin he pystyvät, aivan ilman aikuisia.

Samalla aikuisten rakennelmat asettuvat erikoiseen valoon. Mitä muuta tämä meidän jokapäiväinen elämämme on kuin monimutkaista leikkiä? Olemme yhdessä hyväksyneet sosiaalisen systeemimme säännöt samalla tavalla kuin mataralaiset omansa.

Matarassa kansalaisuus on ikäsidonnaista. Joka syksy joukosta poistuvat viisitoistavuotiaat. Heidät korvataan seuraavan kesän alussa nuoremmilla tulokkailla.

Kirjan tapahtumia seurataan pikkuveljen näkökulmasta. Hänen liikuttava, ujo hahmonsa katoaa metsään isoveljen perässä. Vähäsanainen isoveli on Mataran sotilaana jo konkari, pikkuveli vasta harjoittelee raskaita tiedustelutehtäviä.

Matara ei kisko lukijaa mukaan seikkailuun ensimetreillä vaan keskittyy aluksi esittelemään miljöötä ja lasten luomaa yhteiskuntaa. Pikkuhiljaa hahmot syvenevät ja juoni tiivistyy.

Poikien valtiota koetellaan niin sisä- kuin ulkopuolelta, ja konflikteissa vallanpitäjien todelliset luonteet paljastuvat. Pojat ovat leikkiinsä äärimmäisen sitoutuneita. Puumiekalla murhatut jäävät paikoilleen makaamaan sanaakaan sanomatta, ja vangeiksi joutuneet laittavat itse köyden kaulaansa aamuisin.

Romaani väistää seikkailukirjojen kliseiset juonenkäänteet ja etenee omaa tallaamatonta polkuaan. Kokonaisuus on hallittu ja vaikuttava. Matara vain paranee kulkiessaan kohti haikeaa loppua.

Ymmärrän, miksi Riikonen on halunnut käyttää aikaa lukijan perehdyttämiseen. Parnasson haastattelussa hän on kertonut, että Mataralla on todellinen esikuva hänen lapsuutensa Jollaksessa. Riikonen kirjoittaa muistoistaan hellästi mutta lasten maailmaa kaunistelematta. Mataran poikien käytös on toisinaan rujoa ja häikäilemätöntä.

Matara on realistinen romaani, mutta siinä on myös ihastuttavaa fantasian tuntua. Tavallinen suomalainen metsä vaikuttaa maagiselta paikalta, kun sitä katsotaan ihmetellen ja ihaillen.

Riikosen tekstin rytmi muuttuu sulavasti tarpeen mukaan. Se polveilee kuin mutkitteleva puro ja hidastuu tai kiihtyy veljesten askelten tahdissa.

Riikonen on vasta vähän yli kolmenkymmenen mutta ehtinyt julkaista jo pinon arvostettua proosaa.

Teokset poikkeavat toisistaan huomattavasti niin aiheiden kuin rakenteiden puolesta. Edellinen, Iltavahtimestarin kierrokset (2019), pitää sisällään verkkaista tallustelua öisessä Helsingissä. Se on tyylikäs pieni kirja.

Mataran lukeminen taas on suurta ja juhlavaa, kuin pääsisi todistamaan vuosikymmeniä hauduteltujen ideoiden huipentumista. Matara kuuluu jo nyt kotimaisen kirjallisuuden merkkiteoksiin.