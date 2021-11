Alan ammatilliset järjestöt suosittavat välttämään yhteistyötä kustantamon kanssa, ”kunnes sen toiminta vastaa taas kustannusalan vakiintuneita, reiluja toimintatapoja ja eettisiä pelisääntöjä”.

Suomalaisella sarjakuva-alalla kuohuu. Viime torstaina Kuvittajat ry sekä Sarjankuvantekijät ry nousivat julkisesti puolustamaan tekijöitään, joiden kerrotaan kärsineen Arktinen Banaani -kustantamon harjoittamasta epäreilusta kohtelusta.

”Kuvittajat ry ja Sarjakuvantekijät ry ovat jo aiemmin huomauttaneet Arktinen Banaani -kustantamoa alalle vahingollisista toimintatavoista, ja koska käytännöt ovat jatkuneet, on julkisesti todettava, että emme toistaiseksi suosittele yhteistyötä kustantamon kanssa”, yhdistysten yhdessä julkaisemassa kannanotossa sanotaan.

Lausunnossa todetaan tilanteen olevan harmillinen, sillä Arktisen Banaanin kerrotaan olleen aina kustannustoiminnaltaan rohkea ja taiteellista laatua ja sisältöä puolustava toimija, jolla on ollut jo pitkään tärkeä paikka sarjakuvataiteen ja -kulttuurin edistäjänä.

Alan ammatilliset järjestöt suosittavat nyt välttämään yhteistyötä kustantamon kanssa, ”kunnes sen toiminta vastaa taas kustannusalan vakiintuneita, reiluja toimintatapoja ja eettisiä pelisääntöjä”.

Mistä oikein on kyse?

”Erilaisia ongelmia on ollut ainakin 15:llä eri kuvittajalla ja sarjakuvatekijällä. Ongelmat ovat liittyneet esimerkiksi palkkioiden ja rojaltien saamisen hankaluuksiin ja sopimusteknisiin asioihin”, Kuvittajat ry:n toiminnanjohtaja Asta Boman-Björkell kertoo.

Alan ammatilliset järjestöt lähettivät jo syyskuussa kustantajalle huomautuksen, jossa he kertoivat ilmi tulleista ongelmista.

”Tämä on sellainen asia, joka on ollut kuulemma yleisesti tiedossa alalla ja siitä on puhuttu pienissä piireissä, mutta nyt kun asia on tullut tänä vuonna järjestöjen tietoon, niin järjestöinä päätettiin, että tälle pitää tehdä stoppi. Siksi lähetimme torstaina julkisen huomautuksen”, Boman-Björkell sanoo.

Asta Boman-Björkell

Arktisen Banaanin toiminimen aiemmin omistanut Valiosarjat Oy meni konkurssiin tämän vuoden alussa ja tilalle perustettiin Goodseller Finland Oy -niminen yhtiö, jonka aputoiminimi Arktinen Banaani nyt on.

Arktista Banaania johtaa sen perustaja Harto Pasonen, joka on myös kustantamon taustalla olevan Goodseller Finland Oy:n toimitusjohtaja. 26 vuotta toiminut Arktinen Banaani on julkaissut sarjakuva-albumeina muun muassa Viiviä ja Wagneria, Fingerporia, Nannaa ja B. Virtasta. Arktisesta Banaanista on muotoutunut vuosien saatossa suomalaisen sarjakuvan keskeinen ja merkittävä tekijä.

Boman-Björkellin mukaan yhdistysten julkinen kannanotto on herättänyt jonkin verran huolestuneisuutta ja epätietoisuutta niissä henkilöissä, jotka kuuluvat parhaillaan kustantamon talliin tai ovat sen kanssa sopimusneuvotteluissa.

”Tekijät haluaisivat tietoa, mikä on mennyt metsään, mutta me emme voi yksittäisten tapausten osalta sitä kertoa.”

Boman-Björkellin mukaan yleisin ongelma koskee rojaltien maksamista.

”Saamattomissa rojalteissa on kyse aika vaatimattomista summista, joiden vaatiminen oikeusteitse on suhteessa summiin todella kallista. Se voi olla yksi syy siihen että asia on tullut esille vasta nyt.”

Miten on mahdollista, että kustantamo on voinut toimia tällä tavalla näin kauan?

”Olemme taiteellisella intohimoalalla, jolla tekijät ovat ikionnellisia, kun saavat kustannussopimuksia, ja neuvotteluasema luovan yksinyrittäjän ja kustantajan tai muun tilaajan välillä on usein tosi epätasapainoinen. Tekijät ovat heikommassa neuvotteluasemassa, ja silloin myös sitä valta-asemaa pystyy helposti käyttämään väärin”, Boman-Björkell sanoo.

”Myös yhä avoimempi keskustelu palkkio- ja sopimusaiheista tekijöiden välillä ja epäkohtien tuominen järjestön korviin matalalla kynnyksellä on tervetullutta.”

” ”Tekijät ovat ikionnellisia, kun saavat kustannussopimuksia, ja neuvotteluasema on tosi epätasapainoinen.”

Kun Helsingin Sanomat kyseli eri tekijöiden kokemuksia kustantamon kanssa työskentelemisestä, vastaukset olivat hyvin samankaltaisia: Sopimukseen kuuluvia maksuja joutuu penäämään kuukausitolkulla. Aina eteen tulee mitä kummallisempia syitä siihen, miksi kustantaja ei juuri nyt voikaan maksaa, vaikka on luvannut.

JP Ahonen

Sarjakuvantekijä JP Ahonen julkaisi vuosien 2010–2014 aikana useamman kirjan Arktisen Banaanin kautta, muun muassa teokset Kypsyyskoe, Lapsus ja Puskaradio. Hän kertoo saaneensa hänelle kuuluneet ennakot kustantajalta vasta perinnän kautta.

”En koskaan saanut myyntiraportteja, rojaltilaskelmia tai muuta tietoa siitä, paljonko kirjojani myytiin. Silti sillä myynnillä, mitä tiedän kirjoja menneen erinäisissä tapahtumissa ja kirjakaupoissa, olisi kaiken järjen mukaan pitänyt jo rojalteja kertyä”, Ahonen sanoo.

Ahonen kertoo yrittäneensä joustaa, mutta on vaikea tehdä samaan aikaan useampaa kirjaa, jos ei saa mitään tuloja, edes ennakoita, joiden turvin kirjan voisi tehdä loppuun.

”Lopulta kyllästyin siihen, ettei kustantamosta vastattu tai suhtauduttu vakavasti pyyntöihini. Ei ollut muita vaihtoehtoja kuin laittaa homma perintään.”

Ahosen mukaan välit kustantamoon paloivat sen jälkeen siinä määrin, että he ilmoittivat hävittävänsä Ahosen kirjat. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta ostaa ne itselleen.

”Siinä vaiheessa en ollut saanut saamisiani ja rahat olivat tiukassa. Katsoin silti, että mieluummin ostan ne pois ja myyn tapahtumissa.”

Ahonen kertoo, ettei tiennyt Arktisen Banaanin ongelmista kustantamoon mennessään. Hän tulkitsi omien ongelmiensa johtuvan siitä, että ei ole tarpeeksi iso nimi.

”Ajattelin, että kenties minun kirjani eivät myy niin paljon, kun en koskaan saanut raportteja.”

Kun Ahonen siirtyi WSOY:lle, eräs taiteilija kysyi lähdön syitä. Ahonen kertoi.

”Tämä taiteilija kertoi, että myös hänellä on saamisia rästissä yli 10 000 euroa. Olin ihmeissäni. Jos isotkaan nimet eivät saa rahaa ulos, niin miten tämä homma toimii, jos kaikki otetaan tekijöiden persnahasta? Tämän takia en ole voinut suositella tätä firmaa kenellekään.”

Janne Toriseva

Vuonna 2019 kustannussopimuksen Valas-teoksestaan Arktisen Banaanin kanssa tehnyt Janne Toriseva kertoo, ettei ole vieläkään saanut rojaltejaan vuodelta 2020.

”Kun aloin kysellä tilityksiä vuoden alussa, kustantaja vastasi, että valitettavasti Valiosarja Oy on pistetty konkurssiin. Vastasin, että Arktinen Banaani edelleen myi Valasta, eikä minulla edes ole mitään sopimusta Valiosarjojen kanssa”, Toriseva kertoo.

Kustantaja suostui Torisevan mukaan maksamaan puuttuvat rahat, kunhan ei koe painostusta asiassa. Tilitystietoja kustantaja ei silti pystynyt jostain syystä antamaan.

”Kustantajan mukaan syy, miksi kirjojani myytiin yhä Arktisella Banaanilla oli se, että uusi firma on ostanut kirjat vanhasta firmasta. Eihän se voi niin mennä, että kustantaja myy teokset käytännössä ilmaiseksi, koska oli myynyt ne itselleen neljä euroa per kirja ja myy ne kaupassa hintaan 24,95 e, mutta maksaa rojaltit 3,99 euron perusteella.”

” Kustantajan mukaan kovalevy oli mennyt rikki.

Toriseva oli yhteydessä Kuvittajat ry:n asianajajaan, jonka mukaan kustantajan toiminta ei ole ollut asiallista. Monien sähköpostiviestien ja maksulupausten jälkeen Toriseva sai kesällä osan, noin 200 euroa, hänelle kuuluvista rahoistaan.

Tämän jälkeen kustantaja yllätti.

”Kustantaja ilmoitti yksipuolisesti uudet ehdot maksuaikatauluun. Hän sanoi maksavansa vuoden loppuun mennessä, mutta minun olisi pitänyt sitoutua siihen, että en saa puhua kustantajasta enkä yrityksistä mitään negatiivista enkä saa mainita sopimuksesta mitään. Jos rikon niitä, kustantaja vapautuu maksusitoumuksista ja minä olen velkaa hänelle 10 000 euroa. Sakon lisäksi minun pitäisi näitä uusia ehtoja rikottaessa myös palauttaa jo saamani osuus. En tietenkään suostunut siihen”, Toriseva kertoo.

HS on nähnyt Torisevan kustantajan kanssa käymän sähköpostiviestivaihdon.

”Onhan tässä nähnyt, että ongelmia on aika laajasti, mutta hetki piti miettiä, näinkö unta, kun tuo vaatimus tuli.”

Suomen Kuvalehden haastattelussa Pasonen sanoi sopimussakon asettamisen olevan ”aivan normaali menettely, jos jonkun tekijän kanssa tehdään normaaleista sopimuskäytännöistä poikkeava erillinen sopimus, jonka osapuolista ja yksityiskohdista ei haluta puhuttavan eteenpäin”.

Ville Tietäväinen

Kuvittaja ja sarjakuvantekijä Ville Tietäväinen oli ensi kertaa tekemisissä Arktisen Banaanin kanssa tänä vuonna, kun hän sai keväällä toimeksiannon kirjan kannen tekemisestä.

”Olin silloin jo tietoinen, että monilla on ollut vaikeuksia Arktisen Banaanin kanssa. Päädyin kuitenkin tekemään kannen”, Tietäväinen sanoo.

Ennen kuin Tietäväinen ehti työn valmistuttua kevään lopussa lähettää laskun sovitusta palkkiosta, kustantaja pyysi laskun pilkkomista kahteen osaan ja toisen lähettämistä vasta, kun kirja on julkaistu.

”Sanoin, että mikäs siinä. Elokuussa lähetin ensimmäisen ja syyskuussa toisen laskun. Kumpaakaan ei maksettu.”

Lopulta Tietäväinen antoi lokakuun loppuun asti aikaa maksaa laskut.

”Sain lisää syitä: Kustantaja kertoi, että alalla on vaikeaa, ja tuskin tätä kirjaa tehdäänkään aikataulussa.”

Kun maksua ei lokakuun loppuun mennessäkään ollut kuulunut, Tietäväinen sanoi laittavansa laskut perintään, mikäli uusi maksuhuomautuskaan ei tehoa.

”Tämän kustantajan toimintatavat ovat aivan erilaiset kuin alalla koskaan. On hyvin poikkeuksellista, että ammattijärjestöt ovat joutuneet varoittamaan jäsenistöä kustantajasta. Vielä poikkeuksellisempaa on, että kustantaja uhkailee asianajajallaan tekijöitä, jotka tätä suositusta jakavat.”

” ”Tämän kustantajan toimintatavat ovat aivan erilaiset kuin alalla koskaan.”

Pertti Jarla

Fingerporista tunnettu Pertti Jarla oli myös Arktisen Banaanin tallissa noin kymmenen vuotta, kunnes siirtyi vuonna 2018 Likelle.

”Kun aloitin Arktisella Banaanilla, useampikin nimike myi tosi hyvin. Silloin kaikki sujui kyllä ihan hyvin, että siinä mielessä epäluotettavasta kustantamosta ei ole kyse. Mutta näiden vaikeuksien myötä näyttäisi siltä, että mainituista ongelmista on tullut jonkinlainen arkitapa”, Jarla kertoo.

”Minun osaltani rojaltipuoli on hoidettu.”

Eli mitään saatavia ei enää ole?

”Jotain pieniä, mutta sehän meni konkurssiin, että sikäli.”

Harto Pasonen

Arktisen Banaanin omistajan Harto Pasosen mukaan ammattiyhdistysten kannanotossa on virheellisiä tietoja.

”Tässähän on kysymys meidän vanhan jo toimintansa lopettaneen taustayhtiön aikaisista asioista. Kuvittajat-järjestö on itse todennut meille, että sopimukset eivät siirry yhtiöltä toiselle ”, Pasonen sanoo.

Pasonen myöntää, että kustantamolla on ollut välillä maksujen kanssa ongelmia, mutta muistuttaa silti, että nyt käytävä keskustelu koskee vanhan taustayhtiön asioita.

”Totta kai jos miettii kustantamisen kaarta Suomessa, niin vuoden 2008 taloussuhdanteen jälkeen alkoivat suhdanteet mennä alaspäin. Kyllähän pieni yhtiö, joka on ehkä haaveillut kasvavansa suuremmaksi, helposti joutuu sellaiseen rakennemuutokseen, jossa asiat eivät aina mene sillä tavalla kuin toivoisi”, Pasonen sanoo.

”Mutta tämmöiset, että ei ole tilitysraporttia toimitettu tai sopimuksia allekirjoitettu ajoissa... Jos nyt viivästyy päivällä parilla tai viikolla, niin eivät ne ole kauhean olennaisia asioita. Sen sanon, että kaikkien kanssa on asiasta keskusteltu ja sovittu, jotka ovat keskusteluun lähteneet. Tässä on nyt selkeästi ryhdytty virittämään keskustelua jälkijättöisesti niin, ettei sitä ole edes kustantajan kanssa käyty.”

HS:n tekemien haastatteluiden perusteella maksuongelmia on ollut kuitenkin myös uuden yhtiön aikana.

”Niin no nyt on joo, kyllähän tämä korona-aika on luonut force majeure -tilanteen. Käytännössä viisautta olisi ollut jo vuoden alussa tietää, että koronatilanne tulee jatkumaan tällaisena syksyyn saakka, jolloin julkaisusuunnitelmia kannattaisi siirtää. Jos jotain on toteutettu etupainotteisesti, niin on aika selvää, että kun ei sitä tulonlähdettä ole olemassa, johon se kohdistuu, voi olla, että tulee [viivästyksiä]”, Pasonen sanoo.

Pasonen on lähettänyt vastineensa Kuvittajat ry:lle ja Sarjakuvantekijät ry:lle. Hän on myös ilmoittanut asianajajansa ottavan yhteyttä niihin alan toimijoihin, jotka ovat julkaisseet tai jakaneet kannanottoa sosiaalisessa mediassa.

Uhkailusta ei hänen mukaansa ole kyse.

”Ei se ole ollut tarkoitus. Harmistukseni liittyy siihen, että halutaan ikään kuin tämä vanha maailma virittää uuden yhtiön niskoille”, Pasonen sanoo.

Tekijöiden ja Arktisen Banaanin välisestä kiistatilanteesta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.

Korjattu 9.11. klo 14.10: Jutussa oli kahteen kertaan kirjoitettu Harto Pasosen nimi virheellisesti muotoon Harto Pasanen.