Arvostettu brittiorkesteri Academy of Saint Martin in the Fields saapuu Piano-Espoo-festivaalin vieraaksi 29. syyskuuta 2022. Vierailua kaavailtiin jo tälle vuodelle, mutta koronapandemian vuoksi se siirrettiin vuodella eteenpäin, kahden vuoden välein järjestettävän festivaalin välivuodelle.

Academy of Saint Martin in the Fields on Sir Neville Marrinerin Lontoossa vuonna 1958 perustama kamariorkesteri, joka esiintyy usein ilman erillistä kapellimestaria. Piano-Espoon konsertissa solistina on kanadalainen Jan Lisiecki ja konsertin ohjelmassa on Mozartin ja Beethovenin pianokonserttoja sekä Mozartin sinfonia nro 40.

Näin selittyy myös se, miksi parhaillaan 30-vuotisjuhlia viettävällä festivaalilla on tänä syksynä vain yksi orkesterikonsertti, kun niitä on usein ollut kaksi.

Paavali Jumppanen siirtyy Piano-Espoon johdosta Melbournessa sijaitsevan Australian National Academy of Musicin johtoon.

Vierailu päättää pianisti Paavali Jumppasen kauden festivaalin taiteellisena johtajana. Hän siirtyy festivaalin jälkeen Melbournessa sijaitsevan Australian National Academy of Musicin johtoon.

Jumppasen seuraajaksi on valittu pianisti Emil Holmström, jonka ensimmäinen festivaali järjestetään vuonna 2023. Holmström on aikaisemmin suunnitellut esimerkiksi Klassinen Hietsu -konserttisarjaa, konsertteja Ritarihuoneelle sekä Bösedorfer 1882 -sarjaa.

Parhaillaan meneillään olevan Piano-Espoon ohjelma löytyy tämän linkin takaa.