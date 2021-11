The War on Drugs on nyt stadionluokan rockyhtye, joka toistaa itseään neljän tähden arvoisesti

Adam Granducielin käsissä rock on musiikillinen vaahtokylpy ja taitavaa menestysreseptin toistoa, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Adam Granducielin The War On Drugs -yhtye kuvattuna Torinossa vuonna 2018.

Rock / Albumi

The War On Drugs: I Don’t Live Here Anymore. Atlantic. ★★★★

Historian uudelleen kirjoittaminen on muotia. Kymmenen vuotta sitten Lana Del Reyn väheksyminen oli pinnalla musiikkimediassa. Sittemmin kulttuuri-ilmapiiri on muuttunut feminismin valtavirtaistuttua erityisesti #metoo:n jälkeisessä ajassa.

Hiljattain musiikkimedia Pitchfork halusi korjata vanhoja syntejään ja päivitti kymmenen vuoden takaisen arvosanansa Del Reyn debyyttialbumille. Arvosana nousi alkuperäisestä 5.5:stä 7.8:aan.

Neljä vuotta sitten kirjoitin HS:n arviossa The War On Drugsin edellisestä levystä A Deeper Understanding, että yhtyeen johtohahmo Adam Granducielin on keksittävä seuraavalle albumille jotain uutta. Springsteen-sydänmaarockin tutkiminen oli viety mielestäni huippuunsa. Vielä kymmenen vuoden takaisella Slave Ambient -levyllä leijui vain hienoinen Springsteen-haamu.

Annetaan vanhan arvion olla, mutta myönnetään: taisin olla kuitenkin väärässä. I Don’t Live Here Anymore on suunnilleen täysin samaa War On Drugsia kuin aiemmminkin. Se tuntuu helpotukselta. En yllättyisi, jos koko levy olisi sävelletty ja sovitettu algoritmilla, joka on luotu tekemään War On Drugs -musiikkia.

Ensi keväänä jälleen Suomeen saapuvan yhtyeen musiikki on samaan aikaan sekä ei-lainkaan-ihmeellistä että täysin ihmeellistä. Nyt yhtyeellä on seitsemän vuoden sisään kolme tavallaan hyvin samanlaista, mutta erittäin hyvin onnistunutta levyä.

Popmusiikki on aina toiminut alustana kaipauksen estetisoinnille.

Granducielin musiikki on sulavaa tekstuuria, mutta itse kappaleissa laulujen puhuja ei ole oikeastaan koskaan tyytyväinen. Kuulija tavoittaa hänet nykyhetkessä keskellä muutosta. Merkitys syntyy menneisyydestä, jota valotetaan kuulijalle melko ylimalkaisesti.

Kuka meistä ei toisinaan takertuisi muistoihin? Edellisen levyn keskeinen teos oli 11-minuuttinen Thinking of a Place, jossa maalaillaan yön hämärässä tapahtuvaa kävelyä kuunvalossa ja haaveillaan paikasta, josta onni kenties löytyy.

The War On Drugsin musiikki ei silti koskaan kuulosta omaelämäkerralliselta.

Konseptin vaikuttavuutta voi havainnollistaa Bruce Springsteenistä Anssi Kelaan. Springsteenin innoittamana Kela kirjoitti Nummelan. Myös Granducielin musiikissa ”täytyy kävellä näin” aina siihen pisteeseen, kunnes ”jotain herää sisälläin”.

I Don’t Live Here Anymoren kannessa Granduciel kävelee jonnekin. Otsikko ei viittaa tiettyyn paikkaan, vaan levyn valkopohjainen kansi on tarjoiluehdotus. Sen voi maalata mieleisekseen. Kuuntelija itse sijoittaa itsensä kävelemään minne haluaa.

Lyriikan hähmäisyys havainnollistuu osuvasti uuden levyn nimikappaleessa, jossa lauletaan: ”Like when we went to see Bob Dylan / We danced to Desolation Row.” Rivit erottuvat yksiselitteisyydellään joukosta kuin majakka. Epäilemättä tämä on myös pätkä, jonka jokainen osaa tulevilla keikoilla ulkoa.

Lyriikkaan ei kannata tosin hirveästi keskittyä Granducielin musiikkia kuunnellessa, koska silloin se menee pilalle. Sanoituksissa ei tapahdu juuri muuta kuin yksin sateessa seisomista ja matkustamista jonnekin. Välillä todetaan ”oon ajatellut sua, beibe”.

Idea on tekstuurissa. Granducielin käsissä rock on ensisijaisesti kovaan käyttöön tarkoitettua tekstuurimusiikkia. Sellaisenaan se on upeaa kallista pintaa ja vaahtokylpyä.

Stadion-luokkaan kasvamisella on seurauksensa. Granduciel on hionut kulmia entisestään. Ei tämä mitään Steely Dania ole, mutta jos Granduciel alkaa steelydaneilla käytössään olevilla palikoilla, syntyy I Don’t Live Here Anymore. Muoto on tiukempaa, ja aiemmilta levyiltä tutut, pitkät ja haahuilevat soolot puuttuvat.

Nimikappale kuulostaa suurelta aukealta. Harmonia’s Dream utuisine syntetisaattoreineen viitannee saksalaiseen krautrock-bändiin. Normaaleja rukseja yhtyeen työkirjassa.

Tämä on riskitön ja yhtyeelle jo helppo resepti, joka tekisi mieli jättää palkitsematta, ellei se yksinkertaisesti olisi kuuntelijan kannalta niin palkitseva.

Kriitikon valinnat: Damon Albarn fiilistelee Islantia ja Bono haluaa halata maailman tainnoksiin

Alternative rock / Albumi. Damon Albarn: The Nearer The Fountain, More Pure the Stream Flows. Transgressive Records. ★★★★

Islanti-fiilistely on musiikissa kamala klisee. Jopa Vesa-Matti Loiri yritti romantisoida uransa vähiten romanttista albumia Pyhät tekstit (2016) tekemällä sitä Islannissa.

Uudella sooloalbumilla brittiläisen melankolian mestari, Blur-äijä Damon Albarn halusi tallentaa spontaanisti Islannin karunkaunista atmosfääriä paikan päällä. Albarnilla on ollut jo tovin toinen koti Islannissa.

Vaikka lähtökohta aiheuttaa tuhinaa, useiden kuuntelukierrosten jälkeen olo on kuin kepillä, jonka ympärille ruusupapu kasvaa: syleillään nyt sitten. Albarn luottaa ensisijaisesti tekstuuriin, mutta eri tavalla kuin The War On Drugs.

Free jazzista kenttä-äänityksiin venyvä moniaineksinen ja kaunis rock on hissuttelua sanan hyvässä mielessä. Musiikissa ei ole tiukkaa struktuuria. Se virtaa aivan niin kuin otsikko lupaa.

Alternative rock / Albumi

Radiohead: Kid A Mnesia. XL Recordings. ★★★★

Kid A:n (2000) ja Amnesiacin (2001) yksiin kansiin kokoava uusintajulkaisu jatkaa Radioheadin viime vuosien fanipalvelua ja perustelee olemassaolonsa bonuslevyllä. Nämä käänteentekevät äänitutkielma-albumit on aina asetettu Radioheadin tuotannossa rinnakkain. Nyt ne on julkaistu juuri sellaisena tuplalevynä, jollaisena niitä ei koskaan pitänyt julkaista.

Bonuslevy on toteutettu mallikkaasti: siinä on harkittu draaman kaari ja se on miksattu kokonaan yhteen. Näin repaleiset minuutin mittaiset demot löytävät paikkansa saumoista.

Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version), If You Say The Word ja Follow Me Around erityisesti ansaitsevat tulla julkaistuksi. Sen sijaan Pulk/Pull (True Love Waits Version) on kahden biisin yhdistelmänä jähmeä jööti, joka olisi pitänyt jättää laatikkoon.

Kid A:n ja Amnesiacin magia on yhä tallella, mutta jos fanipalvelun lystiin lähtee, niin miksi ihmeessä yhtye ei ole tehnyt definitiivistä julkaisua, kuten OK Computerin uusintajulkaisun kohdalla? Paketista puuttuvat Amnesiac-sinkkujen b-puolet.

Indie rock / Albumi. Snail Mail: Valentine. Matador Records. ★★★★

Snail Mail eli Lindsey Jordan jatkaa vakuuttavasti debyyttialbumi Lushin (2018) jälkeen. Jordanin resepti on tehdä kitaran kanssa napakan kolmeminuuttisia, avoimen tunnustuksellisia ja ekspressiivisiä rakkauslauluja. Hänestä on tullut yksi yhdysvaltalaisen kitaraindien uuden aallon kärkinimiä.

Hienoin hetki ja esimerkki Jordanin ekspressiivisyyden voimasta on albumin avaava Valentine ja kertosäkeen kliimaksi, joka syöksyy kuin vuoristoradassa olisi. Debyyttiin nähden mukaan on tullut tuotannollista ekstraa syntetisaattoreista päätöskappale Mian jousisovituksiin.

Rock / Single

U2: Your Song Saved My Life. Island Records. ★★

Bonoa ei voi syyttää ainakaan toiveikkuuden puutteesta. U2 alkoi markkinoida uutta kappalettaan ensin Tiktokissa. Ihan kiva tietysti, että biisiä ei tungettu esimerkiksi väkisin iTunesiin, mitä yhtye on myös tehnyt.

Pianoon ja falsettiin luottava Your Song Saved My Life on ensimmäinen uusi U2-kappale pariin vuoteen, ja se on mukana tulevassa Sing 2 -elokuvassa. Halipulasta kärsivä Bono yrittää jälleen levittää kätensä koko maailman tainnuttavaan syleilyyn. Kuka pelastaisi meidät häneltä?

