Kirsi Kunnas on kuollut kotonaan 8. marraskuuta. Hän oli kuollessaan 96-vuotias. Hänen kanssaan työskennellyt WSOY:n lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja muistelee Kunnasta.

Kirjailija, suomentaja ja akateemikko Kirsi Kunnas on kuollut kotonaan 8. marraskuuta. Hän oli kuollessaan 96-vuotias.

Kunnas tunnettiin parhaiten lastenrunoistaan, muun muassa kokoelmista Tiitiäisen satupuu (1956) ja Tiitiäisen runolelu (2002).

Lue lisää: Taiteen akateemikko ja kirjailija Kirsi Kunnas on kuollut 96-vuotiaana

WSOY:n lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Paula Halkola työskenteli Kirsi Kunnaksen kanssa neljän viime vuoden ajan.

”Hän on ollut kaiken kaikkiaan valovoimainen ihminen, kirkas ajattelija, joka on tehnyt suuren vaikutuksen näinä vuosina”, Halkola kuvailee. ”Jo ensikohtaamisessamme yllätti se, kuinka rohkea keskustelukumppanin haastaja hän on.”

”Hänen merkityksensä Suomen kirjallisuushistoriassa on ainutkertainen. Hän on yli 70-vuotisen uransa aikana uudistanut kieltä ja runokulttuuria ja tullut tunnetuksi lastenrunouden uudistajana ja kriittisenä ajattelijana.”

Halkola nostaa esille myös sen, että Kunnaksen teokset kestävät aikaa ja niistä löytyy kerroksia.

Kunnas kannusti lukemaan lapsille ja lapsia lukemaan. Lisäksi hän kannusti tulevia kirjoittajasukupolvia rikkomaan kirjoittamisen sääntöjä ja leikittelemään kielellä – kuten hän itsekin uskalsi irrottautua vakiintuneista runomuodoista.

Halkola työsti Kunnaksen kanssa uusia kokonaisuuksia tämän laajan runokokoelmakattauksen pohjalta.

”Kävimme lukuisia ikimuistoisia keskusteluja. Se on yllättänyt, kuinka aktiivisen roolin Kirsi on ottanut prosesseissa. Hän on ollut todella paneutunut työhönsä ja tehnyt töitä itseään säästämättä. Työ runouden ja kielen parissa on ollut hänelle suuri rakkaus”, Halkola sanoo.

”Hän oli loppuun asti täysin oma itsensä. Viimeisessäkin puhelussamme hän halusi keskustella kulttuurista ja sen merkityksestä, mitä tässä ajassa kirjoitetaan. Hänellä on ollut hyvin vahvat mielipiteet kirjallisuuden kentästä, ja hän on odottanut, että uudet sukupolvet ravistelevat sitä. Siksi onkin järkyttävää, että hän on poissa, koska hän on ollut niin läsnä.”

Viestipalvelu Twitterissä moni muisteli maanantaina illalla Kunnasta ja jakoi tämän rakastettuja runoja. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio jakoi Kunnaksen runon: ”Yhä kauempana käyn / niitty niin lähellä ja taivas / yksi ainoa askel! / että äkkiä olen siellä missä näyn / kiikarin surureunat ympärillä.”

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) kirjoitti, että Kirsi Kunnas on varmasti yksi Suomen rakastetuimmista kirjailijoista.

”Lämmin osanotto omaisten suruun. Kirsin jälki jää elämään suomalaisessa kirjallisuudessa”, Kurvinen jakoi Twitteriin.