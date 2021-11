Pikkujoulukausi lähestyy, voisiko siitä selvitä ilman darroja?

Suomessa ryypätään, paitsi siis tietenkin ne tiukkapipot, jotka juovat pikkujouluissa vain terästämätöntä glögiä, lähtevät seuraavana aamuna kolmen tunnin polkujuoksulenkille ja kirjoittavat asiantuntijatyönsä ohessa väitöskirjan vuodessa.

Ällöä nimeä kantava sober curious -liike on noussut otsikoihin myös meillä, mutta sen lähtökohta on ihan tarpeellinen. Se kannustaa kyseenalaistamaan alkoholiin liitettyjä normeja ja antamaan armoa myös niille tyypeille, jotka eivät jaksa enää selitellä Pommacin juomistaan bileissä.

Yle alkoi julkaista lokakuussa Darravapaana-podcastia, joka sai alkunsa Katri Ylisen ja Laura Wathénin suositusta Instagram-tilistä. Podcastissa helsinkiläismimmit pohtivat alkoholittomaan elämään liittyviä käsityksiä ja väärinkäsityksiä kepeässä hengessä.

Uusimmista jaksoista löytyy esimerkiksi vinkkejä pikkujoulukaudesta selviämiseen ja ulkopuolisuuden tunteen käsittelyyn. Käy ilmi, että tipatonta elämää viettävä ei aina ole toipuva alkoholisti, himopolkujuoksijasuorittaja tai raskaana, vaan kenties joku, joka haluaa kysyä itseltään, onko hauskaa ilman viinaa.

Darravapaana-podcast, Yle-areena

Pitopalvelu tuo juhliin kaaoksen

Suoratoistopalvelujen iloja on, että joskus unohdetutkin helmet saavat uuden elämän. Yhdysvaltalainen komediasarja Party Down pyöri vain kaksi kautta 2009–2010, mutta se peruttiin kriitikoiden vuolaista kehuista huolimatta.

Nyt runsas vuosikymmen myöhemmin sarja on alkanut kerätä uusia faneja, ja tuotantoyhtiö on ilmoittanut sarjan paluusta alkuperäisin tekijöin (Rob Thomas, John Enbom, Paul Rudd ja Dan Etheridge).

Party Down on muodoltaan klassinen sitcom lyhyine jaksoineen. Se kertoo rupuisen pitopalvelun työntekijöistä, jotka haaveilevat loistokkaammasta tulevaisuudesta Los Angelesissa. Jokainen jakso sijoittuu eri tapahtumiin, joihin pitopalvelu on tilattu: on esimerkiksi seniorisinkkujen treffi-ilta, pornopalkintogaalan jatkot ja konservatiivinuorten kokoontuminen.

Absurdit käänteet tietenkin seuraavat toisiaan, ja näyttelijäkaartin komediallisesti lahjakkaat jäsenet ovat myöhemmin loistaneet muun muassa sarjoissa Glee (Jane Lynch), Masters of Sex (Lizzy Caplan) ja Big Little Lies (Adam Scott).

Party Down, Viaplay

Valitun perheen tärkeydestä

Äiti löytää poikansa kuolleena kotioven edestä. Nigerialaisen kirjailijan Akwaeke Emezin (s. 1987) toisella romaanilla Vivek Ojin kuolema on voimaa rutistaa lukijansa kyynelehtiväksi mytyksi.

Viime vuonna julkaistu teos oli Yhdysvalloissa arvostelumenestys ja nousi The New York Timesin bestseller-listalle. Nigerialaiseen kylään sijoittuvassa tarinassa vanhemmat käyvät läpi hirveää menetystä ja yrittävät ymmärtää, mitä tapahtui Vivekille. Kuka hän oikeastaan edes oli?

Vivek oli ujo poika, joka syntyi samana päivänä kuin hänen isoäitinsä kuoli. Hän kärsi oudoista muistinmenetyskohtauksista. Ystävät muistavat erilaisen Vivekin, sellaisen, joka piti hiuksiaan pitkinä, käytti huulipunaa ja kantoi salaisuuksia.

Romaani kertoo kauniisti erilaisista rajatiloista, sukupuolikäsitystemme, elämän ja kuoleman, hengellisen ja fyysisen maailman välitiloista. Sen ytimeen nousee myös sanoma valitun perheen tärkeydestä.

Akwaeke Emezi: Vivek Ojin kuolema (Kosmos 2020, suom. Sari Karhulahti)

