Heikki Salo ja Essi Wuorela kertovat Kirsi Kunnaksen runojen musiikillisesta ulottuvuudesta.

Maanantaina 96-vuotiaana kuollut Kirsi Kunnas oli yksi suomalaisen runouden ja lastenrunouden suurimmista nimistä. Kunnaksen runoja on luettu sukupolvesta toiseen.

Mutta hänen vaikutuksensa on ulottunut myös suomalaiseen laululyriikkaan.

Esimerkiksi rocklyriikan uudistajan Juice Leskisen on kerrottu imeneen vaikutteita suomalaista lastenrunoutta uudistaneesta Tiitiäisen satupuusta.

Miten asian näkee sanoittaja, säveltäjä, laulaja ja laululyriikan opettaja Heikki Salo?

”Kirsihän aloitti runoilijana ja modernistina ja vasta sen jälkeen hän siirtyi kirjoittamaan lasten loruja. Ja ne alkoivat englantilaisten runojen käännöksistä. Minulla on sellainen teoria, että jos Kirsi ei olisi ensin ollut modernistirunoilija, niin hän ei olisi pystynyt kirjoittamaan niin leikkisiä ja irtonaisia riimejä”, Salo pohtii.

”Jos Kirsi olisi ikään kuin ponnistanut siitä vanhasta riimimaailmasta tai totisuudesta ennen modernismia, hän ei olisi pystynyt leikkimään riimeillä niin vapautuneesti. Jos Juice on yhtään ottanut mallia Kirsistä, hän on kyllä jatkanut riimileikkisyyttä ihan ansiokkaasti.”

Kun Salo aikoinaan alkoi kirjoittaa laulutekstien tekemisestä kertovaa Kahlekuningaslaji-kirjaansa, hän yritti löytää tietoa erilaisista riimeistä. Salon mukaan niitä käsitellään suomalaisissa runousoppiteoksissa aika nopeasti ja ohittaen toisin kuin englantilaisissa runousoppaissa ja runoudessa.

Salo mainitsee esimerkkinä Kunnaksen runon Puupuun ja Käpypojan säkeet, jossa sanotaan näin: Tuuli on tuulen tuulemista varten ja laulu on laulun kuulemista varten.

”Siinä on tosi pitkä riimi, kahden sanan mittainen eli silloin puhutaan ns. mosaiikkiriimistä. Tästähän tulee heti mieleen Juice, joka tykkäsi käyttää mosaiikkiriimejä”, Salo sanoo.

Salon mukaan Juice ehkä sai herätyksen Kirsi Kunnakselta, mutta hän arvelee, että Juicella monipuolinen riiminkäyttö tuli myös siitä, että hän oli englannin kielen kääntäjä koulutukseltaan.

”Kirsi Kunnas käänsi ennen Juicea englantilaisesta perinteestä tulevia riimimuotoja suomen kielelle. Se on aika hieno juttu, jos ajatellaan, että Juicea pidetään rocklyriikan suomentajana. Eli itse asiassa Kirsi ehti ensin, se ei vain tullut rockiin vaan lastenlyriikkaan”, Salo sanoo.

”Tämmöisen teorian keksin, jossa voi olla jotain perääkin.”

Salonkin kotona oli lapsuudessa Tiitiäisen satupuu, mutta syvällisemmin hän tutustui siihen vasta 1990-luvulla, jolloin hän innostui itse tekemään lastenlauluja.

”Silloin kahlasin kaikkea vanhaa läpi. Tykkäsin Reino Helismaan lastenlauluista, mutta myös Kirsi Kunnaksen lastenrunoista. Silloin hain tietoisesti tietoa siitä, miten lapsille tulisikaan kirjoittaa.”

Salo kertoo tavanneensa Kunnaksen ja tämän puolison useita kertoja.

”Aina kun törmättiin jossain juhlissa, ei ollut mitään muuria välillä, vaan heti ruvettiin keskustelemaan. Enemmän olen melkein heidän kanssaan puhunut kuin heidän poikiensa kanssa”, Salo sanoo ja nauraa.

Salo muistelee tavanneensa Kunnaksen viimeksi noin 5–6 vuotta sitten. Silloin hän matkusti Kunnaksen seurassa Linnan juhlista kotiin.

”Istuttiin yhdessä junanvaunussa, kun oltiin edellisenä iltana oltu Linnan juhlissa. Ehkä siinä vähän skumppaakin juotiin paluumatkalla. Hyvin lämpöiset muistot.”

Kirsi Kunnaksen runot ovat lauluyhtye Rajattomasta tunnetun Essi Wuorelan sydäntä lähellä. Hän on jopa säveltänyt yhden tämän runoista, kappaleen Hiljaisuus. Vuonna 2006 Rajattomat teki Tommi Kitti Companyn kanssa yhteisteoksen, jossa kuultiin muitakin Kunnaksen runoja Timo Alakotilan sävellyksinä.

”Nehän ovat aika kompakteja. Mielestäni niissä on erityisesti sellainen taika, että ne sanat on tarkasti valittu ja rytmi on tärkeä”, Wuorela sanoo.

Kunnaksen runot ovat Wuorelan mielestä erittäin hyvin laulettavia.

”Ne tuottavat erityisiä biisejä, koska ne eivät ole mitään perusrunoja vaan laululyriikoita. Siinä tapahtuu jotain erityistä. Timo Alakotila sävelsi niistä aika rytmikkäitä biisejä. Olen sisäistänyt ne sellaisina laulettuina versioita.”

Wuorela kertoo laulaneensa Kunnaksen runoja päivittäin omalle lapselleen silloin kun tämä oli pieni. Nykyään hän esittää niitä jatkuvasti Rajattomat-yhtyeen keikoilla.

”Meillä on ollut viimeisen viiden vuoden aikana koko ajan ohjelmistossa Kunnaksen runoja. Niitä on kolme: Hiljaisuus, Kevät saapui ja Niin kaukana.”

