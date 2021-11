Korealaiselokuvassa liikutaan vuoron perään kaupungissa ja maalla, lähellä Pohjois-Korean rajaa.

Draama

Burning €€€

Etelä-Korea 2018

Teema klo 21.33 ja Yle Areena (K16)

Japanilainen kirjailija Haruki Murakami on inspiroinut useitakin elokuvantekijöitä, eikä se ole ihme. Murakamin kirjallisissa maailmoissa on aina vienosti surrealistinen pohjasävy ja erikoisia visuaalisia näkyjä.

Korealainen ohjaaja Lee Chang-dong on viehättynyt Murakamin 1980-luvun novellista, jonka englanninkielinen nimi on Barn Burning, ja se puolestaan tulee amerikkalaiskirjailija William Faulknerin samannimisestä novellista. Murakamilla on tapana viitata länsimaiseen kulttuuriin.

Tarinan päähenkilö on nuori mies, Jongsu (Yoo Ah-in), joka on keksinyt tähdätä kirjailijaksi, vastoin kaikkia todennäköisyyksiä. Hän on kotoisin maaseudulta vaatimattomista oloista, eikä kukaan ole varsinaisesti kannustanut häntä kirjalliselle uralle. Hän on kuitenkin lukenut ahkerasti, muun muassa William Faulkneria.

Hän kohtaa kaupungissa sattumalta tytön, Haemin (Jeon Jong-seo), joka on kotoisin samoilta kyliltä, ja he alkavat hengailla yhdessä. Tyttö on ailahteleva, ja jonkin ajan kuluttua hän esittelee toisen miesystävän Benin (Steven Yeun).

Tästä punoutuu kolmiodraama, joka tuo mieleen François Truffaut’n Jules ja Jim -elokuvan. Kaksi miestä pyörii yhden arvaamattoman mutta karismaattisen naisen ympärillä.

Lee on luonut Murakamin lyhyestä kertomuksesta oman universuminsa, jossa liikutaan vuoron perään kaupungissa ja maalla, lähellä Pohjois-Korean rajaa. Kerronta on hidasta ja viipyy pitkään varsinkin laajoissa maisemissa.

Nimi Burning viittaa Benin omituiseen paljastukseen siitä, että hänellä on tapana polttaa hylättyjä kasvihuoneita. Jongsulle kehittyy tästä vähintään yhtä outo pakkomielle.

Burning on elokuva, joka ei välttämättä sovi katsottavaksi tv-ruudussa. Hitaus menettää meditatiivisen tehonsa, ja kahden ja puolen tunnin mitta tuntuu yksinkertaisesti liioittelulta. Elokuvan keskeinen käänne tapahtuu vasta puolentoista tunnin kohdalla, eikä siitäkään seuraa rytminvaihdosta.

Tästä huolimatta Burning onnistuu kertomaan hienosti luokkaristiriidasta. Päähenkilön osattomuus on tehnyt hänestä epävarman, vaikka hänellä onkin taiteelliset tavoitteensa. Äiti on hylännyt perheen holtittoman isän takia, ja poika joutuu yhä kantamaan tätä taakkaa.

Ben puolestaan ajelee mustalla Porschella ja kuluttaa aikaansa hipsteri-kahviloissa pinnallisen oloisten kavereittensa kanssa. Hänellä on elämässään tavoitteena vain pitää hauskaa.

Haemi on elokuvan heikko lenkki ja vähän liian stereotyyppinen mysteeri, Murakamille tyypillinen naishahmo.