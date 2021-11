Korona lisäsi äänikirjojen tuotantoa, ja siitä on tullut näyttelijöille vakiintunut tulonlähde.

”Kyllä, voimakkaasti on kasvettu viime vuosina”, Suomen suurimman äänikirjayhtiön Silencion toimitusjohtaja Kimmo Oksanen vahvistaa.

Kasvu näkyy myös hänen tuloissaan: Oksanen sai vuonna 2020 ansio- ja pääomatuloja (Silenciosta ja muista yhtiöistä sekä vuokratuloina ja luovutusvoittoina) 233 983 euroa.

Äänikirja-ala on kasvanut jo vuosia voimakkaasti, kun mukaan on tullut suuria suoratoistopalveluita. Nyt myös koronapandemia vei sitä vielä ison harppauksen eteenpäin.

”Kun vuosina 2013–14 koko Suomessa tehtiin yhteensä noin sata äänikirjaa, me teimme niitä viime vuonna noin kaksituhatta”, Oksanen kertoo.

”Kirjojen kivijalkamyynti hiipui, kulutusta siirtyi digipuolelle ja kustantajat aktivoivat äänikirjatuotantoaan. Meillä oli sen verran hyvä tilanne ja resursseja, että pystyimme vastaamaan tarpeeseen.”

Äänikirjat muodostavatkin nykyisin pääosan Silencion töistä. Lisäksi tehdään tv- ja radiomainosten äänisuunnitteluja ja jälkituotantoja.

Työntekijöitä yhtiössä on kymmenen, ja äänikirjoja lukee freelancerpohjalta toistasataa ammattinäyttelijää. Koulutus on ehdoton edellytys, Oksanen sanoo.

Korona-aika näkyi selvästi myös lukijan töitä hakevien määrässä.

”Vuosi sitten kesällä tuli oikea demonauhojen aalto, kun teatteriesityksiä ei ollut ja näyttelijöillä kurja työtilanne. Äänikirjojen lukemisesta on tullut nyt yksi vakiintunut osa freelancernäyttelijöiden töiden palettia.”

Kimmo Oksanen pitää esimerkiksi Jukka Pitkäsen ja Erja Manton äänistä.

”Suomessakin alkaa vähitellen erottua lukijatähtinäyttelijöitä”, hän huomauttaa.

”Meillä äänikirjojen historia on vielä lyhyt, mutta esimerkiksi Ruotsissa tietyillä lukijoilla on fanikunta, joka kuuntelee kaiken, mitä he lukevat.”

