Klovni ryhtyy vallankumoukseen, mutta oman tilan ottaminen on hankalaa: Red Nose Companyn esityksen parasta antia ovat humoristiset fyysiset kohtaukset

Klovni Ré ryhtyy vallankumoukseen klovniduo Babylonin ja Rén itsenäisessä jatko-osassa Babylon-esitykselle.

RÉvolution – näyttämö näkymättömille. Red Nose Companyn kantaesitys Kanneltalossa 18.11. Yhteistuotanto Kanneltalon, Lahden kaupunginteatterin ja Rakastajat-teatterin kanssa. Käsikirjoitus Minna Puolanto, Hanna Seppä, Niina Sillanpää. Ohjaus: Niina Sillanpää. Esitysdramaturgia Minna Puolanto, Hanna Seppä, Niina Sillanpää ja Milja Sarkola. Valo- ja äänisuunnittelu Juha Tuisku, pukujen suunnittelu ja valmistaminen Virve Karoliina Balk. Näyttämöllä Hanna Seppä ja Minna Puolanto. ★★★

Syksyllä 2018 klovniteatteri Red Nose Companyn klovnit, päätähti Babylon (Minna Puolanto) ja tämän palvelija Ré (Hanna Seppä) tutkivat valtaa ja sen ilmenemismuotoja Babylon – klovni vallan kahvassa -esityksessä. Riemukkaan feministinen esitys pohti teemaa muun muassa sosiaalipsykologian professori Amy Cuddyn voimaposeeraus-opin kautta: itsevarma asento auttaa Cuddyn mukaan parempiin suorituksiin. Vallan teema löysi esityksessä hienosti fyysisen olomuotonsa.

Nyt Babylon-esityksen itsenäisessä jatko-osassa asetelma on käännetty päälaelleen. Duon uudessa esityksessä RÉvolution – näyttämö näkymättömille, palvelija Ré nousee etunäyttämölle ja Babylon on järjestäjän roolissa. Tai näin ainakin olisi tarkoitus.

Klovnien esitys pohtii jälleen tematiikkaansa myös muotonsa kautta. Nyt viitekehyksenä on japanilaisen Yoshi Oidan näyttelijäntyöstä kertova teos Näkymätön näyttelijä.

Esitys alkaa konkreettisesti Oidan opeilla, joissa ensiaskel ennen harjoittelemisen tai esityksen aloittamista on työtilan puhdistaminen.

Klovni Rén vallankumous ei vain ole aivan helppo. Niin näyttämön kuin elämänkin valokeilaan astuminen ja oman tilan ottaminen ei kaikille ole aivan yksinkertaista. Dominoiva Babylon ottaa tilaa välillä kuin huomaamattaan. Esitys pohtiikin vallan siirtymisen vaikeutta.

Temaattiseksi päälinjaksi on valittu, ilmeisistä syistä, punainen väri. Lavastekasvin katveessa seisomaan tottunut Ré pyrkii antamaan äänen hiljaisille ja äänettömille, kuten tomaattiviljelmien siirtotyöläisille ja opuntiakaktuksessa elävälle kirvalle. Pieni kirva antaa elämänsä, jotta me saisimme nauttia sen verestä valmistetusta karmiininpunaisesta väristä.

Viittaukset siirtomaaisäntiin ja turismin epäreiluihin valta-asetelmiin jäävät ajoittain hajanaisiksi sohaisuiksi. Timanttia on esimerkiksi kirvan uhrausta kunnioittava uudelleentulkinta Igor Stravinskyn säveltämästä Kevätuhri-baletista. Sepän ja Puolannon humoristista fyysistä työskentelyä hyödyntävät kohtaukset ovatkin esityksen parasta antia.

Kun Babylon-esityksen voima kumpusi Babylon-klovnin riemukkaasta röyhkeydestä, jää Rén hahmo hieman kalpeaksi, mikä on osin varmasti tarkoituskin. Loistamaan Ré pääsee soittaessaan miksauksia 1980- ja 1990-lukujen tanssimusiikista.

Teemojen hahmottomuus haittaa kuitenkin esitystä. Suurista ja monimutkaisista asioista on vaikea puhua sanoin. Näennäisen improvisatorinen ja teatteriluonteensa koko ajan aukinaisena pitävä esitys tuokin ongelman esiin, kun Ré huudahtaa: ”Minulla on vaikka kuinka paljon sanottavaa, mutta sitä on niin vaikeaa saada sanottua!”