C More on ottanut ohjelmistoonsa takavuosien hyvin säilyneitä pohjoismaisia laatusarjoja. Taistelu kuoleman vedestä on vuodelta 2015.

Mitä jos natsit olisivat onnistuneet kehittämään atomipommin?

Se on skenaario, jota olisi mieluummin ajattelematta, mutta norjalaissarja Taistelu kuoleman vedestä muistuttaa ikävistä tositapahtumista. Norjalaisille itselleen ne ovat tuttua historiaa, meille muille vähemmän.

Natsi-Saksa miehitti Norjan keväällä 1940. Natsien huomio kiinnittyi Vemorkin voimalaan, joka tuotti niin sanottua raskasta vettä. Siinä vaiheessa natsit tiesivät, että sitä tarvittiin atomipommin rakentamiseen ja että taustalla vaikutti Nobel-palkittu fyysikko Werner Heisenberg.

Heisenberg (Christoph Bach) on yksi sarjan päähenkilöistä. Hän haluaa viimeiseen asti uskoa, että sota voi auttaa tiedettä mutta ei toisin päin. Toinen päähenkilö on vastarintaliikkeeseen liittynyt kemisti Leif Tronstadt (Espen Klouman Høiner), joka vaikuttaa kotimaansa tapahtumiin Britanniasta. Todellinen hahmo hänkin.

Sarja on peräisin vuodelta 2015, ja se on nähty meilläkin tuoreeltaan Yle Femillä.

C More on alkanut esittää takavuosien hyvin säilyneitä pohjoismaisia laatusarjoja, ja norjalaissarja kuuluu tähän samaan joukkoon. Sen on luonut Per Olav Sørensen, joka sittemmin on ohjannut erinomaisen Nobel-sarjan, ruotsalaisen Quicksandin sekä Netflixin Home for Christmas -komedian.

Norjalaisilla taitaa olla tarvetta korostaa sankaritekojaan toisen maailmansodan vuosina. Tuorein esimerkki siitä on Atlantic Crossing -sarja, jossa tositapahtumiin tukeutuen kerrotaan kruununprinsessa Märthan ja Yhdysvaltojen presidentin Rooseveltin suhteesta ja sen hivenen teoreettisesta vaikutuksesta sodan etenemiseen.

Taistelu kuoleman vedestä on paljon vakuuttavampi kuin Atlantic Crossing, sekä historialliselta kannalta että tv-sarjana. Se keskittyy sotatoimiin ja varsinkin norjalaisen vastarintajoukon toimintaan. Tapahtumien seuraaminen vaatii tarkkuutta eikä vähiten siksi, että mukana on hyviä ja pahoja norjalaisia, brittejä, natseja sekä Heisenbergin kaltaisia saksalaisia, jotka heiluvat siinä rajoilla. Ydinfysiikkakin on melko hankala aihepiiri.

Naisia on ympätty tarinaan puoliväkisin ja jopa turhaan, kuten sotadraamoissa yleensä käy. Heidän tehtävänsä on osoittaa karskien miesten pehmeä kohta, ja hahmot ovat usein fiktiivisiä kuten tässäkin. Marcellan roolistaan tunnettu brittinäyttelijä Anna Friel esittää tiukkaa kapteenia, joka on niin hyvännäköinen, että alusta lähtien on selvä, että hänen kanssaan tunteet tulevat ennen pitkään peliin mukaan.

Taistelu kuoleman vedestä, C More.