Tulokärjessä olivat taas Samu Haber ja Tuomas Holopainen.

Suomalaisten pop-muusikoiden suurituloisimmat henkilöt ovat tänäkin vuonna Sunrise Avenue -yhtyeen solisti Samu Haber ja Nightwish-yhtyeen johtohahmo Tuomas Holopainen.

Samu Haberin kokonaistulot vuonna 2020 olivat noin 397 000 euroa. Kokonaistulot nousivat hieman vuodesta 2019, jolloin ne olivat 375 000 euroa. Haberin tuloista suuri osa, selvästi yli puolet on pääomatuloja. Haberin johtaman yhtyeen Sunrise Avenuen oli tarkoitus lopettaa toimintansa vuonna 2020, mutta koronaviruspandemia on lykännyt yhtyeen lopettamiskiertuetta vuodelle 2022. Yhtye on erityisen suosittu Suomen lisäksi saksankielisessä Euroopassa, jossa Haber on tunnettu nimi.

Haberin elämästä ilmestyi myös vuonna 2020 Tuomas Nyholmin kirjoittama elämäkertakirja Forever Yours. Haber on tämän vuoden aikana alkanut julkaista suomenkielistä soolomusiikkia.

Tuomas Holopaisen kokonaistulot vuonna 2020 olivat noin 315 000 euroa. Holopaisen kokonaistulot laskivat hieman vuodesta 2019, jolloin ne olivat noin 339 000 euroa. Holopaisen johtama Nightwish-yhtye on Sunrise Avenuen tavoin hyvin suosittu myös Suomen ulkopuolella. Normaalisti Nightwish kiertää hyvin laajasti muun muassa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.

Naisista suurituloisin pop-muusikko on tänäkin vuonna Paula Vesala. Vesala-artistinimellä esiintyvän laulajan kokonaistulot olivat 246 000 euroa. Viime vuonna ne olivat 257 000 euroa. Naispuolisista pop-muusikoista tulolistan kärkisijoille yltävät Vesalan lisäksi laulaja Kaija Koo (kokonaistulot 180 000 euroa) ja laulaja Anna Puu (kokonaistulot 156 000 euroa).

Muuten tulolistojen kärkisijat ovat pop-musiikkimaailmassa myös vuonna 2020 miesten hallitsemia. Kärkipaikoilla ovat muun muassa laulaja Juha Tapio (kokonaistulot 282 000 euroa), muusikko J. Karjalainen (kokonaistulot 217 000 euroa), pop-tähti Antti Tuisku (kokonaistulot 189 000 euroa), räppäri Pyhimys (kokonaistulot 188 000 euroa), laulaja Tuure Kilpeläinen (kokonaistulot 188 000 euroa) ja muusikko Stig (kokonaistulot 181 000 euroa). Osalla muusikoista on ansiotulojen lisäksi merkittäviä pääomatuloja.

Koronapandemia vaikeutti merkittävästi musiikkialan toimintaa vuoden 2020 aikana, kun suurin osa vuoden isoista yleisötapahtumista ja konserteista peruttiin rajoitusten vuoksi. Tämä on vaikuttanut monien muusikoiden tuloihin, mutta ykkösrivin artisteista osan tulot ovat myös nousseet selvästi.

Tulojaan merkittävästi kasvattivat vuonna 2020 muun muassa J. Karjalainen, Antti Tuisku, Stig, Apulanta-yhtyeen rumpali Simo Santapukki, räppäri Elastinen ja Anna Puu. Vuosittaisiin eroihin tulossa voivat vaikuttaa monet asiat, kuten kyseisen vuoden ajalle sattuneet isot julkaisut.

Vastaavasti tulot laskivat selvästi vuoteen 2019 verrattuna muun muassa Pyhimyksellä, laulaja Reino Nordinilla, tuottaja Jurek Reunamäellä, laulaja Jenni Vartiaisella ja musiikkiuransa lopettaneella Jare Tiihosella.