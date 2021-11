Palkinto myönnetään henkilölle, joka on pitkäjänteisellä työllään edistänyt merkittävästi valokuvausta ja valokuvakulttuuria Suomessa.

Finnfoto-palkinto 2021 on myönnetty Asko Mäkelälle. Palkinto myönnetään vuosittain henkilölle, joka on pitkäjänteisellä työllään edistänyt merkittävästi valokuvausta ja valokuvakulttuuria Suomessa sekä luonut edellytyksiä valokuvan arvostuksen lisäämiselle. Palkinnon arvo on 5 000 euroa, ja sen rahoittavat yhdessä Finnfoto – Suomen valokuvajärjestöt ry ja Suomen messusäätiö.

Mäkelä toimi Valokuvataiteen museon johtajana vuosina 1996–2009. Jäätyään eläkkeelle hän vaikuttaa Kansallisgallerian valtuuskunnan puheenjohtajana ja Suomen taideyhdistyksen varapuheenjohtajana. Tuottajana hän on järjestänyt lukuisia kotimaisia ja kansainvälisiä taiteidenvälisiä tapahtumia.

Lisäksi Mäkelä on muun muassa perustanut Vanhan gallerian, toiminut Lapin yliopistossa mediakasvatuksen apulaisprofessorina ja ollut perustamassa Kiasmaa. Koulutukseltaan hän on filosofian lisensiaatti taidehistoriasta.

Asko Mäkelän lisäksi Finnfoto-palkinnon ovat saaneet Marian Rehbinder, Asko Vivolin, Matti J. Kaleva, Mikko Pekari, Tuomo-Juhani Vuorenmaa, Salme Simanainen, Kai Nordberg, Hannu Hautala, Rashid Nasretdin, Leena Saraste, Jukka Kukkonen, Sakari Nenye, Lassi Rautiainen, Pekka Punkari, Boris Fagerström, Juha Suonpää, Kari Kuukka, Benjamin Pöntinen, Laura Luostarinen, Merja Salo, Caj Bremer, Sakari A. Mäkelä ja Kaija Keskinen.