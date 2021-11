Dexter: New Blood -sarjassa ”jalo” murhamies tekee paluun, ja tuttu imu on tallella

Dexter Morganin roolissa jatkaa Michael C. Hall.

Dexter Morgan (Michael C. Hall) elelee syrjäisessä pikkukaupungissa peiteidentiteetin suojissa mutta kamppailee saman vanhan ongelman kanssa: miten pitää oma pimeä puoli aisoissa.

Ei ole helppoa olla menestyssarjan käsikirjoittaja, luulisin. Ensin on täysi työ pitää tarina vauhdissa ja katsojat kyydissä muutaman tuotantokauden ajan. Sen jälkeen pitäisi vielä keksiä arvokas ja sarjan kaareen sopiva päätös, joka ei vedä vessanpöntöstä kaikkea aiemmin aikaan saatua.

Sarjamurhaaja Dexter Morganista kertovaa draamasarjaa Dexter (2006–2013) tehtiin peräti kahdeksan kautta ja usean pääkäsikirjoittajan vetämänä, kunnes se kuopattiin. Kasikauden lopussa umpikujaan ajautunut ”jalo” sarjamurhaaja lavasti oman kuolemansa, häipyi Miamista ja vilahti lopussa metsurina jossain jumalan selän takana.

Yleisöltä pääsi pitkä, pettymyksen huokaus.

Nyt vuosien jälkeen Michael C. Hallin vakuuttavasti esittämä Dexter tekee paluun, samoin neljän ensimmäisen kauden pääkäsikirjoittaja Clyde Phillips. Tekijöillä on mielessä revanssi.

Uudessa Dexter: New Blood -sarjassa kasikauden päätöstapahtumista on kulunut kymmenisen vuotta. Dexter elelee syrjäisessä pikkukaupungissa peiteidentiteetin suojissa: Jim Lindsay on metsästysrompetta myyvän kaupan kassa ja kaikin puolin mukava heppu. Sisimmässään hän kamppailee saman vanhan ongelman kanssa: miten pitää oma pimeä puoli aisoissa.

Alkuperäinen Dexter-sarja oli epätasainen mutta parhaimmillaan hyvin vangitseva. Verellä lotraus oli sivuseikka, kun moraalikysymysten ahdistama Dexter paini tekojen ja niiden seurausten sekä menneisyyden yhä raskaammaksi käyneen taakan kanssa.

Samat kysymykset lyödään tiskiin jälleen ja jo ensimmäisissä jaksoissa, kun Dexterin poika Harrison (Jack Alcott) ilmaantuu etsimään isäänsä. Tuttu pyörä pyörähtää jälleen käyntiin, ja katsoja tuntee kyllä imun.

Nyt ei vain parane tyriä sitä loppua.

Dexter: New Blood, Paramount+.