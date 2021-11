Koronapandemia on jättänyt isomman jäljen pieniin teattereihin kuin isoihin. Käsitys muodostuu pienellä soittokierroksella kolmen suuren ja yhden pienen teatterin johtajalle.

Teatteri Avoimissa Ovissa syksy, poikkeuksellisesti kahden ensi-illan, on teatterinjohtaja Hanna Kirjavaisen mukaan ollut ”onnistunut ja iloisia kohtaamisia täynnä”.

Mutta ainakin pienen teatterin näkökulmasta yleisö on vielä kovin turvallisuushakuista – eikä vain terveysmielessä. Kun teatterien pitkä sulut elokuussa päättyivät, on syksyllä luonnollisesti nähty kuin padon aukeaminen: paljon esityksiä. Ja tuosta tarjonnasta valitaan ehkä helpommin varman päälle, tutulta ja turvalliselta tuntuvia esityksiä.

”Meidän pienten, rahoituslain ulkopuolisten teattereiden tehtävä onkin ottaa esityksissä vähän riskiä, niin luulen, että se voi kostautua meille, kun esityksemme eivät sisällöltäänkään edusta sellaista turvallisuutta ja tunnettuutta.”

Avoimien Ovissa esitetään paraikaa 26. lokakuuta ensi-iltansa saanutta teosta Onnellisinta olla onnellinen, joka juhlistaa samalla näyttelijä Taisto Reimaluodon 60-vuotissyntymäpäivää.

”Esitys puhuu hyväksyvästä läsnäolosta, ja sen kanssa on kyllä koettu juuri se, miten teatterissa voi pitkän tauon jälkeen huoahtaa kuin ystävän seurassa ja muistaa sen kaiken mikä on tärkeää”, Hanna Kirjavainen sanoo ja lisää:

”Haluaisin kyllä yleisölle lähettää sen viestin, että nyt on aika altistua teatteriesityksille ja huoahtaa kuin elävä ihminen.”

Pandemian varjo näkyy Kirjavaisen mukaan myös tulevassa. Hän on juuri itse dramatisoimassa kirjoittamaansa, inkerinsuomalaisen naisen via dolorosasta kertovaa teosta Marian tunnustus. Esityksen piti alun perin olla viidelle näyttelijälle ja orkesterille.

”Nyt se on kahdelle hengelle ja digitaaliselle äänisuunnittelulle. Että kaikkea tällaista turvahakuista toimintaa joudutaan tekemään myös talouspuolella, kun lipputulot ovat pienentyneet ja valtion kompensaatiorahat ovat epävarmoja.”

Oona Airola ja Tuukka Leppänen Niin kuin taivaassa -musikaalissa.

Helsingin kaupunginteatterissa viikkomyynti on suunnilleen samaa kuin normaalistikin, sanoo teatterinjohtaja Kari Arffman. Koska ennakkomyyntiä ei voitu keväällä epävarmuuden vuoksi oikein tehdä, näkyy se Arffmanin mukaan nyt suuren näyttämön ja Arena-näyttämön täyttöasteessa.

Toisaalta ihmiset palasivat syyskuussa rajoitusten poistuessa varsin hyvin katsomoihin. Etenkin teatterin ”hevijuuserit” käyvät Arffmanin tuntuman mukaan jo paljonkin teatterissa. Osalla ihmisistä kynnys lähteä ensimmäistä kertaa on ehkä vielä korkea, Arffman lisää.

Taloudellisesti teatterilla menee tällä hetkellä ihan siedettävästi. ”Ensi vuosi tulee olemaan hankala, pandemia jättää sellaisen hännän varsinkin kevääseen, eli taloudellisesti ei tule olemaan helppoa.”

” ”Hevijuuserit” käyvät jo paljonkin teatterissa.

Mihinkään laskelmoituihin ohjelmistomuutoksiin ei kaupunginteatterissa ole missään tapauksessa ryhdytty, Arffman sanoo.

”Ei tässä kohtaa ole pystynyt tekemään mitään radikaalia muutosta ohjelmistoon tai sen suunnitteluun.”

Keväällä Hkt:n suurella näyttämöllä jatkavat Niin kuin taivaassa sekä Tatu ja Patu Helsingissä. Uutena nähdään kotimainen kantaesitys Mikko Räsäsen tulevaisuus. Näytelmä on Mika Ripatin kirjoittama ja pääroolia näyttelee Martti Suosalo, joka syksyllä esiintyy Arena-näyttämön Turvamiehessä.

Te olette nyt Martti Suosaloon tykästyneet?

”Meidän yleisö on. Ollaan mekin joo. Tämäkin on päätetty jo aikoja sitten, että Manu tulee siihen.”

Fanni Noroila ja Olavi Uusivirta ovat Ofelia ja Hamlet Kansallisteatterin keväässä.

Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlavuoden ensimmäinen suuren näyttämön ensi-ilta on Shakespearen Hamlet, pääroolissa ”pop-prinssi” Olavi Uusivirta.

Pääjohtaja Mika Myllyaho melkein tuhahtaa ajatukselle, että Hamletin valinnassa olisi jotain varmistelun makua. Idea Hamletista syntyi jo 2017, kun Samuli Reunanen ohjasi Karamazovin veljekset pienelle näyttämölle, Myllyaho kertoo.

” ”Ehkä 80-prosenttisesti ollaan normaalissa tahdissa.”

”Ohjaajan tulkinta tulossa, odotan kovin. Se, että tarjotaan edelleen Shakespearea on mulle hirveän tärkeää. Kansallisteatterin yksi tehtävä on pitää kiinni klassikoista. Enkä kyllä sanoisi, että Hamlet olisi itsestään selvästi myyvä juttu.”

Tämä syksy Kansallisteatterissa on ”ollut myynnillisesti hirveän hyvä”.

”On ollut hyviä näytelmiä, joihin on ollut kiinnostusta. Voisi sanoa, että vanhan kaltainen systeemi on palannut, ehkä 80-prosenttisesti ollaan normaalissa tahdissa.”

Koronapandemia näkyy edelleen turvatoimina – sekä myös teatterilaisten väsymyksenä.

”On ollut raskas melkein kaksi vuotta, ja nyt sitten pitäisi palata nopeasti normaaliin. Kyllä mä ainakin koen, että ollaan uupuneita. Ja olisipa ollut ihana, jos olisi voitu vain avata ovi, että haa, kaikki ohitse. Mutta nyt mennään eteenpäin, eletään. Täytyy elää tämän kanssa.”

Hamletin lisäksi suurella näyttämöllä nähdään keväällä Red Nose Companyn kanssa yhteistyönä tehtävä Aleksis Kivi. 150-vuotisjuhlanäytelmä on syksyllä ensi-illan saava Esa Leskisen Ensimmäinen tasavalta, joka käsittelee suomalaisen demokratian syntyä ja sen hauraita alkuvaiheita.

” ”Ei ole niin paljon skumppaa, ettei sitä saataisi Kinky Bootsissa myytyä.”

Tampereen Työväen Teatterissa päätettiin lähteä syksyyn varovaisesti ja sijoittaa ensi-illat vasta syyskuulle normaalin elokuun sijaan.

Se osoittautui oikeaksi ratkaisuksi.

”Aika lailla ensi-iltojen kanssa tuli tieto, että rajoitukset poistuvat. Oltiin vähän häkeltyneitä, että näin hyvää kristallipalloa meillä ei pitänyt olla”, teatterinjohtaja Otso Kautto muistelee.

Syksy oli Kauton mukaan budjetoitu niin, että teatteri selviytyy siedettävin tappioin, jos ”pystytään myymään puolta salia”. Kävikin niin, että suuren näyttämön esitykset lähtivät vetämään ”hirveän hyvin”.

Oma lukunsa on Kinky Boots -musikaali, jota voisi Kauton mukaan pyörittää luultavasti maailman tappiin. Lisäksi se on esitys, jonka useat käyvät katsomassa monta kertaa.

”Siellä on jo sellaisia 20–30 kertaa nähneitä katsojia.”

Katsojien paluu teatteriin on tapahtunut epätasaisesti.

”Jutut polarisoituvat. Jos jokin esitys ei ole tapaus, on sen myyminen vaikeaa, koska esityksiä on nyt niin paljon.”

Esityksen valinnassa vaikuttaa perinteisen kaverilta kaverille -viidakkorummun lisäksi mediajulkisuus.

”Olin jo kuvitellut, että blogistit ovat syöneet valtamedioiden aseman, mutta kyllä tässä tilanteessa, jossa on paljon valinnanvaraa, on lehtien merkitys iso.”

Ensi keväällä TTT:ssä nähdään esimerkiksi tuore Come from away -musikaali, jonka myyntiä hidasti aluksi englanninkielinen nimi, jota ihmiset ujostelivat.

Inke Koskinen ja Saska Pulkkinen rockmusikaali Hamletissa Tampereella.

Ohjelmiston liiallista kaupallista laskelmointia ei kansallisnäyttämön asemassa oleva Työväenteatteri Kauton mukaan voi missään tapauksessa harjoittaa.

”Se olisi ristiriidassa tehtävämme kanssa.”

Taiteellisesti haastavampien esitysten tekemisen lisäksi Kautto pitää tärkeänä tuotannollisia ja kansainvälisiä kehitysprojekteja. Kansainvälinen yhteistyö lopahti pandemian takia kokonaan, mutta esimerkiksi residenssiyhteistyö vapaan kentän kanssa lähti liikkeelle suunniteltuakin nopeammin.

Yhteistuotannot ovat myös alkaneet paljastaa merkittävyyttään etenkin pandemian jälkeisessä runsaassa tarjonnassa.

”Kun kilpailu huomioarvosta on niin suurta, on aina riski, että jonkin esityksen elinkaari jää liian lyhyeksi.”

Esittämällä samaa teosta kahdessa tai kolmessa teatterissa, elinkaari pitenee – ja esitykseen sijoitettu raha, vaiva ja materia tulevat paremmin käytetyiksi, Kautto sanoo.

Tänä syksynä teatterinjohtaja Kautto on myös tehnyt kiinnostavan havainnon väliaikatarjoiluista.

”Ei ole niin paljon skumppaa, ettei sitä saataisi Kinky Bootsissa myytyä.”

Hamletissa juodaan puna- ja valkoviiniä, Kaksi paavia -esityksessä menee sherryä, konjakkia, kahvia ja leivoksia.

”Punkissa juodaan sitten kaljaa ja jallua.”

Kyse on kulttuurisesta identifioitumisesta, Kautto tulkitsee. ”Tämä kertoo siitä, että identiteettikulutus on valtavan isoa, ei vain autoissa, asunnoissa ja vaatteissa, vaan myös kulttuurin kuluttamisessa. Että olen sellainen ihminen, joka katsoo Hamlet-rockmusikaalin ja juo punaviiniä. Eikä siinä tietenkään ole mitään väärää!”

Teatterista ei osteta pelkästään tiettyä esitystä, vaan myös sitä oloa ja tunnelmaa, jonka esityksen ajatellaan tuottavan.

”Se liittyy myös siihen, miksi sama esitys halutaan nähdä monta kertaa. Tiedetään mikä olo siitä tulee. Se on valtavan turvallista aikana, joka on turvaton.”