Lapuan tuhoisasta patruunatehtaan räjähdyksestä tehdään elokuva, jonka pääroolissa on Hannu-Pekka Björkman

Elokuvan ohjaa Toni Kurkimäki ja sen on käsikirjoittanut Tuukka Haapamäki.

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman on yksi tulevan Lapua 1976 -elokuvan pääosanesittäjistä, kertoo Ilkka-Pohjalainen. Tehtaanjohtajaa esittävä Björkman on ensimmäinen elokuvan julki tulleista näyttelijöistä. Työryhmä julkistaa lisää pääosanäyttelijöitä maanantaina Lapualla.

Toni Kurkimäen ohjaama elokuva kertoo vuonna 1976 Lapualla tapahtuneesta patruunatehtaan räjähdyksestä, joka oli Suomen rauhanajan tuhoisin. Onnettomuudessa kuoli 40 ihmistä ja loukkaantui yli sata, pääasiassa naisia.

Elokuva on fiktiivinen kertomus onnettomuuden kokeneista henkilöistä. Etelä-Pohjanmaalla kuvattava elokuva on tällä hetkellä tuotantovaiheessa. Kuvausten on määrä alkaa keväällä 2022, ja ensi-iltaan Lapua 1976 tulee vuonna 2023.

Elokuvan on käsikirjoittanut Toni Kurkimäen alkuperäistarinan pohjalta Tuukka Haapamäki. Pohjalainen tuotantoyhtiö Mr Orange Films julkisti jo vuonna Kurkimäen käsikirjoittaman 2014 lyhytelokuvan Huhtikuu, jonka tapahtumat kertoivat siitä huhtikuisesta aamusta vuonna 1976, jolloin Lapuan patruunatehdas räjähti.