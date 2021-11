28-vuotiaana kuollut Avicii oli poikkeuksellisen merkittävä muusikko, jonka elämästä toivottavasti opimme tietämään lisää uuden elämäkerran ansiosta.

Vuonna 2018 Tim Bergling kuoli. Hän oli vain 28-vuotias.

Se oli suunnaton tragedia hänen läheisilleen, mutta lisäksi se oli musiikkimaailmalle kolaus, jollaisia ei yhden vuosikymmenen aikaan tapahdu montaa. 2010-luvulta vastaavista ilmeisimpänä tulee mieleen 27-vuotiaan Amy Winehousen kuolema.

Suuri yleisö tunsi Berglingin nimellä Avicii. Hän oli yksi 2010-luvun merkittävimmistä artisteista, ja hänen hittikappaleitaan on kuunneltu miljardeja kertoja Spotifyssa.

Nuori elektronisen tanssimusiikin artisti nousi vuonna 2011 kertarysäyksellä koko maailman tietoisuuteen Levels-hitillään. Sen jälkeen hän kiersi ympäri maailmaa, myi loppuun lukemattomia konsertteja ja tuotti järisyttävän määrän hittikappaleita. Pelkästään suosituimmalla biisillä Wake Me Up on 1,4 miljardia kuuntelukertaa.

Parikymppisenä maailmantähdeksi noussut muusikko oli kiistatta äärimmäisen menestynyt. Luvuista puhuminen jättää alleen kuitenkin sen, miten lahjakas muusikko Bergling oli.

2010-luku oli elektronisen tanssimusiikin eli edm:n juhla-aikaa. Parissa vuodessa edm:stä tuli niin valtavan suosittua, että se ajoi Suomessakin rockin ja metallin ohi suurimpien festareiden päälavoille. Vähitellen tuottajavetoinen elektroninen musiikki ja perinteinen pop yhdistyivät materiaaliksi, joka nykyisin täyttää muun muassa monien radiokanavien tarjonnan.

Avicii oli merkittävä pioneeri tässä kehityksessä, yksi genren lahjakkaimmista tekijöistä. Aviciin parhaat kappaleet ovat pop-klassikoita, joita kuunnellaan vielä vuosikymmenten päästäkin.

Olipa ”sukupolvikokemuksista” puhumisen mielekkyydestä mitä mieltä tahansa, Avicii oli kiistatta myös sukupolvensa ääni: 2010-luvulla varttuneiden ja aikuisuuden saavuttaneiden ihmisten elämää hallinnut ääninauha. Aviciin musiikki soi klubeilla, kotibileissä, festareilla, radiossa, Spotifyssä, kaikkialla.

Sen sijaan monille nuoruutensa aiemmin eläneille Aviciin merkitys ei koskaan auennut. Siksi Tim Berglingin kuoleman aikaan netti täyttyi turhautuneista kysymyksistä: Miksi tästä Aviciista oikein puhutaan näin paljon?

Nyt Avicii on jälleen otsikoissa, kun Berglingin elämästä julkaistaan tutkivan toimittajan Måns Mosessonin kirjoittama kirja Tim – Aviciin elämäkerta.

Musiikkimaailma menetti paljon, kun Avicii kuoli. Lahjakkaan tähden luomistyö jäi pahasti kesken, ja juuri siksi Tim Berglingin kuolema kuuluu samanlaisiin poikkeuksellisiin musiikkimaailman tragedioihin Amy Winehousen ja Kurt Cobainin ennenaikaisten kuolemien rinnalla.

Berglingin kuolemassa, kuten myös edellä mainittujen toisten nuorena kuolleiden muusikoiden kuolemassa, on muitakin traagisia piirteitä.

Menestys toi Aviciille paitsi mainetta ja mammonaa, myös suurta ahdistusta. Hyvän kuvan tästä saa vain puoli vuotta ennen muusikon kuolemaa julkaistusta, Levan Tsikurishvilin ohjaamasta Avicii: True Stories -dokumenttielokuvasta.

Dokumentti näyttää, miten ujosta muusikonalusta tuli hetkessä tähti ja miten tuo asetelma muutti täysin hänen elämänsä. Alkoholista tuli ”taikakeino”, jonka avulla hän viihtyi paremmin lavalla. Edessä olivat haimatulehdus, sairastelukierre, paniikkikohtaukset ja voimakkaiden reseptilääkkeiden käyttö.

”En osannut yhdistää ongelmiani elämäntyyliini”, Avicii sanoo dokumentissa.

Lopulta keväällä 2016 Avicii ilmoitti lopettavansa keikkailun. Fyysinen ja henkinen rasitus olivat liikaa. Maailman suosituimpiin kuuluneesta artistista oli tullut muutamassa vuodessa vain varjo entisestään.

Dokumentissa on nähtävissä vielä toiveikkuutta. Keikkailun taakseen jättänyt artisti kuvailee elämässään olevan edessä uusi, jännittävä alku.

Sitä ei koskaan tullut.

Yksityisyyttään varjellut ja hyvin sulkeutuneena tunnettu Bergling ei elämänsä aikana paljastanut itsestään mainittavasti julkisuuteen.

Uudesta Avicii-kirjasta ei ole luovutettu medioille poikkeuksellisesti kokonaisia arvostelukappaleita vaan ainoastaan pieniä pätkiä ennen kirjan ilmestymistä. Sen takia tätä juttuakaan kirjoittaessa ei voi vielä sanoa, mitä kaikkea Mosessonin kirjoittama teos lopulta kertoo Berglingin elämästä.

Kirjasta julkaistussa tiedotteessa luvataan, että ”taiteilijan elämästä saatiin piirrettyä mahdollisimman syväluotaava ja monitahoinen kuva” haastattelemalla laajasti Berglingin sukua ja ystäviä sekä kollegoita musiikkiteollisuudessa.

Ehkä tämän kirjan jälkeen entistä useampi oppii ymmärtämään Aviciin merkityksen ja samalla me kaikki opimme tuntemaan paremmin Tim Berglingin.