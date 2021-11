Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja kertoo, että tässä ajassa ovat pärjänneet ne taiteilijat, jotka ovat markkinoineet omaa taidettaan esimerkiksi Instagramin avulla.

Vuoden 2020 verotiedoista käy ilmi, että osa tunnetuista suomalaisista kuvataiteilijoista on onnistunut kasvattamaan tulojaan huomattavasti vaikean pandemiavuoden aikana.

Esimerkiksi taiteilija Nanna Suden kokonaistulot vuonna 2020 olivat 143 000 euroa, kun vielä vuonna 2019 ne olivat 57 000 euroa. Vastaavasti taiteilija Soile Yli-Mäyryn tulot nousivat vuonna 2020 yhteensä 107 000 euroon. Vuonna 2019 ne olivat 58 000 euroa. Kuvanveistäjä Kim Simonsson tienasi 163 000 euroa viime vuonna. Toissa vuonna hänen tulonsa olivat 105 000 euroa. Kuvataiteilija, yrittäjä Manuela Boscon kokonaistulot nousivat 170 000 euroon edellisen vuoden 111 000 eurosta.

Toki tunnettujen kuvataiteilijoiden joukossa on myös nimiä, joiden tulot ovat laskeneet selvästi pandemiavuoden aikana. Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki huomauttaa puhelimessa, että yksittäisten taiteilijoiden onnistumisista huolimatta iso kuva kuvataidealalla on ikävä.

Vähäsöyrinki kirjoitti jo maaliskuussa 2020 muiden kuvataidealan edustajien kanssa HS:n mielipidesivuilla kirjoituksen, jossa kirjoittajat korostivat, että korona-aikana on pidettävä huolta visuaalisen taiteen kentästä.

"Olemme selvittäneet alan tilannetta kyselyillä, ja niissä voittopuolisesti viesti on ollut se, että korona-aika on vienyt työtilaisuuksia ja heikentänyt toimeentuloa. Isoin lovi on tullut siihen, että teosmyynti on heikentynyt huomattavasti, minkä lisäksi opetustyö on vähentynyt monilla alan ihmisillä. Yleisesti kuvataiteilijat ovat mielestäni taiteen alalla heikoimmassa asemassa, koska monilla ei ole säännöllistä työllistävää työtä. Pienetkin purot ovat pahimpana korona-aikana ehtyneet", Vähäsöyrinki sanoo nyt.

Vähäsöyrinki sanoo silti saaneensa pandemian aikana myös signaaleja yksittäisiltä kuvataiteilijoilta siitä, että esimerkiksi työhuoneella tapahtunut teosmyynti on kasvanut.

Tämän hän arvelee voivan johtua esimerkiksi siitä, että ihmiset ovat halunneet sisustaa kotiaan viettäessään siellä enemmän aika, tai yksinkertaisesti siitä, että he ovat halunneet tukea kuvataidealaa. Vähäsöyrinki pitää mahtavana asiana sitä, että yksittäiset taiteilijat ovat onnistuneet pärjäämään. Hän sanoo, ettei ole mitään tarkempaa tietoa siitä, ovatko jotkut tietyt asiat vaikuttaneet erityisesti taiteilijoiden menestykseen.

"Jos jokin on korostunut, niin tässä ajassa ovat pärjänneet ne taiteilijat, jotka ovat kokeneet luontevaksi oman taiteensa markkinoinnin esimerkiksi Instagramin avulla. Instagram on yleisestikin tuonut taidetta lähemmäs ihmisiä korona-aikana, mutta se ei silti millään tavalla korvaa näyttelyitä. Osa kuvataiteesta ei myöskään taivu Instagramiin", Vähäsöyrinki sanoo.