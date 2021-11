Toimitusjohtajan mukaan Tablebed on mukana ”vasta nousevan megatrendin alkukuopissa” eli siinä, miten jatkuva globalisoituminen ja metropolialueiden väestönkasvu vaikuttavat tilojen käyttöön.

Suomalainen designkeksintö, Tablebed-huonekalu, on päässyt yhdysvaltalaisen Time-lehden vuoden 2021 keksintöjen listalle. Se sai listauksessa erikoismaininnan.

Tablebed on kuusipaikkainen pöytä, joka muuttuu parisängyksi noin kymmenessä sekunnissa, ja takaisin pöydäksi yhtä nopeasti. Sen design ja mekaniikka on patentoitu.

Time-lehden mukaan Tablebed on askel eteenpäin sohva- ja kaappisängyistä.

”Tässä on tehty monta vuotta hyvää ja kovaa tuotekehitys- ja brändäystyötä, ja lämmittää kovasti mieltä, että globaali huippulehti palkitsee firman tällaisella huomionosoituksella”, sanoo Tablebed-yhtiön toimitusjohtaja Joshua Moorrees puhelimessa ja kiittelee koko yhtiön työntekijöitä.

Moorreesin mielestä kansainvälinen huomionosoitus kertoo kolme asiaa. Ensinnäkin Suomessa on ”tosi hyvä tuotekehitys-, design- ja brändiosaaminen”.

Toinen Moorreesin huomio on, että Tablebed on mukana ”vasta nousevan megatrendin alkukuopissa” eli siinä, miten jatkuva globalisoituminen ja metropolialueiden väestönkasvu vaikuttavat tilojen käyttöön.

Kaupungissa neliöiden määrä on väistämättä isolla osalla ihmisiä pieni, koska neliöt ovat niin kalliita.

”Moni miettii, miten voi elää sekä ekologisesti että ekonomisesti kestävämpää elämää. Suunta on kohti minimalismia ja monikäyttöisiä tiloja.”

Kolmanneksi Moorrees sanoo, että Suomessa on pitkään puhuttu, missä ovat Marimekon ja Artekin kaltaiset uudet menestystarinat. No, tässä voisi olla, Moorrees uskoo.

”Se ei tule itsestään vaan rohkealla tekemisellä.”

Toki tarvitaan myös paljon onnea, Moorrees myöntää. Tablebed on hänen mielestään oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Dine Renforsin alun perin keksimän Tablebedin takana on pitkä tuotekehitys- ja brändäystyö.

Tablebedin keksi Dine Renfors. Sänky ja pöytä ovat tilaa vieviä huonekaluja, mutta niitä ei käytetä yhtä aikaa. Ehkä ne voisi yhdistää?

Ensimmäinen prototyyppi valmistui vuonna 2015 lapsuudenkodin navetan vintillä Kemiönsaarella. Yhtiö idean ympärille perustettiin vuonna 2017. Samana vuonna Business Finland myönsi jatkokehitystyölle 50 000 euroa.

Myöhemmin Business Finland on myöntänyt yritykselle myös tuotekehityslainaa, joka ”on mahdollistanut pitkäjänteiset ja isot panostukset designiin ja IPR:ään [aineettoman pääoman oikeuksiin]”, Moorrees kertoo ja kiittelee myös muita yhteistyökumppaneita.

Nyt ensimmäinen kontti Tablebedejä on matkalla Yhdysvaltoihin.

Nopea nousu navetasta maailmalle on monen asian summa. Moorrees nostaa silti erityisesti esiin ”voimakkaan panostuksen brändiin, halun olla globaalisti arvokas” ja hallituksen puheenjohtajan Anssi Kivirannan työn.

”Ensin tuotteen nimi oli Funsquare, mutta hän toi Tablebed-nimen ja brändin.”

Ajatuksena on tehdä vähän niin kuin Framery teki puhelinkopeille: se keksi alkaa myydä äänieristettyjä koppeja avokonttoreihin. Siitä on tullut sadan miljoonan euron bisnes. Frameryn entisiä johtajia on myös sijoittanut Tablebediin.

MoorrEes toivoo, että muutaman vuoden päästä Tablebed olisi synonyymi kokonaiselle tuotekategorialle.

”Miten tämä kategoria luodaan, siinä on todella paljon tekemistä.”

Tavoitteena on löytää erityisesti asiakkaita, jotka etsivät vaihtoehtoja kaappi- tai sohvasängyille. Moorreesin mukaan tähän mennessä digitaalinen markkinointi on toiminut tällaisten ihmisten kohdalla todella hyvin, eli kun kaappi- tai sohvasänkyä harkitsevat vain saavat ylipäätään tietää, että tällainen uusi huonekalu on olemassa, siitä kiinnostutaan.

”Samalla tehdään raakaa jalkatyötä maailmalla eli esitellään tuotetta messuilla ja hotelliketjuille, kalustettuja asuntoja tekeville ja risteilyvarustamoille.”

Viime vuonna Time-lehden vuoden keksinnöt -listalle nousi suomalainen Oura-älysormus.