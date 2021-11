Elokuvaohjaaja Juho Kuosmasen ja hänen työpariensa läpimurto on ovella, mutta Oscar-palkintoa Hytti nro 6:lle en silti vielä povaisi, kirjoittaa elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen.

Suomalaiselokuva Hytti nro 6:lla on hyvä lähtökohta Oscar-kisassa. Aiemmin Suomi on joutunut lähettämään kisaan elokuvia, joilla ei ole ollut nostetta isoilta festivaaleilta. Nyt on. Kakkospalkinto Cannesista takaa huomion.

Sinivalkoisten peukuttajien kannattaa silti laittaa jäitä hattuun. Matemaattisesti Suomen Oscar-voiton mahdollisuus on noin yksi sadasta, sillä ei-englanninkielisen elokuvan palkintoluokkaan tarjoaa elokuvaansa 93 maata. Ehdokkuuksia sarjassa on viisi, joten todennäköisyys sellaisen saamiseen on viitisen prosenttia.

Vedonlyöntimielessä mahdollisuus on suurempi, sillä moni tarjokas on pelkkää kansallista tasoa. Kansainvälisesti relevantteja on noin neljännes, ja Hytti nro 6 :n kuuluu niihin. Oscar-ehdokkuuden mahdollisuus on näin ollen yksi viidestä. Varmaa ei ole silti mikään.

Otetaan esimerkiksi Aki Kaurismäki. Hän voitti 2001 elokuvallaan saman Cannes-palkinnon kuin Hytti nro 6. Perään tuli himoittu ehdokkuus Oscareissa. Linja Cannesista Oscareihin ei kuitenkaan ole suora: 2010-luvulla Cannesin kakkospalkinto on tuonut Oscar-ehdokkuuden ei-englanninkieliselle elokuvalle vain kerran.

Suomessa omiin luotetaan, ja Hytti nro 6:n juna- ja itätunnelmia on ihasteltu somessa ja kritiikeissä: kriittisempiä arvosteluja on julkaistu yksi. Lapin Kansa -lehden Tenka Issakainen hämmästeli arvostelussaan muun muassa sitä, miten elokuvassa nainen lähtee kovin helposti tuntemattoman ahdistelijansa mukana tuntemattomaan yöpaikkaan.

Pätevä havainto ja etenkin nyt, Oscar-mielessä. Hollywoodissa sopivuudella on painoarvoa kuten myös lobbauksella. Ei pidä unohtaa, että Klaus Härön ohjaaman Miekkailijan Golden Globe -ehdokkuutta edelsi palkinnosta päättävien toimittajien seuramatka Helsinkiin.

Fakta on, että ohjaaja Juho Kuosmanen ja hänen ydintiiminsä ovat tehneet Hytti nro 6:lla läpimurron, mutta suuren yleisön nimeksi on vielä matkaa. En siis panisi rahojani likoon Hytti nro 6:n Oscar-menestyksen puolesta. On toki ilo olla väärässä. Kilpailussa ratkaisee lopulta aina myös se, keitä on vastassa.

Mainetta Kuosmasella on jo. Mitä tahansa hän seuraavaksi ohjaa, miljoonia löytyy helpommin kuin ennen, ja raha taas vetää puoleensa muita tekijöitä.

En yllättyisi, jos Kuosmasen tulevassa elokuvassa näyttelisi joku kovemman luokan kansainvälinen filmitähti. Oscarkin voi tulla, jos on tullakseen, seuraavalla tai sitä seuraavalla elokuvalla.